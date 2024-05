“Me apuntaron con un arma”: mujer mayor y sus perritos terminan en la calle, tras ser desalojados en Lince

Una mujer mayor, identificada como Milana Caranovi, terminó desalojada de su vivienda, ubicada en la avenida César Vallejo, en el distrito de Lince, que ocupó por más de 50 años. En las imágenes difundidas en medios televisivos, se observó que sus cosas acabaron en la calle, al igual que sus perritos a los que cuida desde hace tiempo atrás.

La señora Caranovi contó que el desalojo ocurrió la tarde del lunes 29 de abril y responsabilizó de este a dos personas, un abogado y una mujer, que “estarían usando el poder de un muerto” para sacarla supuestamente de forma irregular de su casa.

“Se trata de una persona desconocida que usa el poder de un muerto, que se llama David Fabi Roco, un abogado que forma parte de una organización criminal, que está denunciado en la Fiscalía de rimen organizado, junto con Carolina Silva Vaca. Esas personas coludidas sacan un expediente, guardado por 29 años y en inactividad procesal, y se lo llevan a juez corrupto que ha avalado la orden de desalojo”, denuncó la mujer.

En el distrito de Lince, una mujer fue desalojada de su vivienda ubicada en la cuadra 4 de la avenida César Vallejo. (Latina)

De acuerdo a la denunciante, es la legítima posesionaria y exigió a los involucrados que le devuelvan la vivienda que le dejó su tía en vida. “Ahí están (los vecinos) de testigo que lo pueden acreditar”, agregó Caranovi.

En su relato, la mujer mayor aseguró que, en medio del desalojo, supuestamente la amenazaron de muerte con arma de fuego. La vivienda la compartía con su primo, quien no se encontraba al momento del hecho por estar en su centro de labores.

“Regresé a mi casa y me encontré con eso que me amenazaron de muerte. Porque me apuntaron con un arma en el pecho, y fue dirigido todo por el comandante de Lince. Pido al ministro del Interior que lo destituya inmediatamente, porque ha cometido el delito de abuso de autoridad y usurpación de inmueble”, mencionó.

Milana Caranovi se encuentra con sus cosas y sus mascotas en la calle, luego de ser desalojada, según ella, de forma irregular y con amenazas.

La mujer tiene un auto antiguo en el que pasó la noche junto a sus mascotas para cubrirse del frío de la madrugada. Hasta la mañana del martes 30 de abril, de acuerdo a Latina, no había llegado personal de la Municipalidad de Lince para asistirla.

Su juego de comedor, sillones y muebles, así como otros objetos de valor para doña Caranovi, ocupan parte de la verede y la pista de la cuadra cuatro de la avenida César Vallejo.

Vecinos y transeúntes pasaron mirando a la mujer y sus mascotas y se solidarizan con su situación. “No estoy al tanto de la situación legal de la señora y su vivienda, pero se debería darle una mano. Es una señora mayor, no puede ser que esté en la calle”, comentó un residente.

Milana Caranovi requiere un lugar donde albergarse junto a sus mascotas para subsistir.

Causas de desalojo en el Perú