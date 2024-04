El fraude del ‘Podcast con famosos’: usan falsas entrevistas de Beto Ortiz y Mathías Brivio para robo cibernético

La imagen de dos conocidos personajes de la televisión peruana, como lo son Mathías Brivio y Beto Ortiz, vienen siendo usada para fines aparentemente ilícitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechando el furor de los podcast de entrevistas a famosos peruanos y el interés que viene despertando esto en la población, inescrupulosos empezaron a usar la modalidad de fraude conocida como ‘web spoofing’. Ahora no solo buscan obtener información confidencial de las víctimas, sino que también los empujan a transferir cientos de soles con la falsa promesa de obtener jugosas ganancias por su inversión.

Infobae Perú accedió a estas malintencionadas páginas web, que toman el nombre, logo, colores y hasta la tipografía de diversos medios de comunicación nacionales, y comprobó que a través de una narrativa bien elaborada logran persuadir a la persona que lee la falsa entrevista.

Hasta el momento, estos fascinerosos vienen empleando, evidentemente sin su consentimiento, el buen nombre de figuras públicas como los conductores Mathías Brivio y Beto Ortiz. Sin embargo, este medio conoció, por denuncias ciudadanas, que no son los únicos: la imagen del escritor Jaime Bayly también se estaría utilizando de forma malintencionada.

Fascinerosos está empleando, evidentemente sin su consentimiento, la imagen del conductor peruano Mathías Brivio.

Los delincuentes recurren a las entrevistas de estos personajes, que sucedieron en el pasado en algún conocido podcast peruano, y suplantan las páginas web de noticias de El Comercio o La República para difundir una nota de esa entrevista con contenido completamente falso, que intenta persuadir a la persona para ingresar a un enlace y robarle su información y dinero.

“No necesitas trabajar para ser rico”

“El Banco de Perú demanda a Beto Ortiz por lo que dijo en vivo” y “Gran escándalo: la directiva de Willax se niega a hacer comentarios sobre su empleada Milagros Leiva” son los titulares de las fraudulentas notas que se publican para captar a las víctimas.

Este es un extracto de la falsa entrevista a Beto Ortiz:

Beto Ortiz: “Les diré algo: no necesitas trabajar para ser rico. Y si entiendes eso, manejarás bien el dinero”

Verónica Linares : “Si hay un modo de hacerlo, ¿por qué no compartirlo con nosotros?”

Beto Ortiz: “¿Y cuál es el sentido de contar mis secretos si no obtengo nada a cambio? Pero ni pienses en buscar la forma en la que he ganado dinero en los últimos tres años, no se lo mostraré a nadie.

La imagen del periodista Beto Ortiz estás siendo usada por fascinerosos para engañar a numerosas personas y robarle su dinero.

Luego de ese extracto de una entrevista que nunca existió, supuestamente Ortiz enseña a Linares cómo ganar cientos de soles en cuestión de minutos. Párrafos siguientes, se coloca un enlace y se falsean comentarios de supuestos usuarios que corroboran haber ganado una jugosa suma por su inversión. Una vez que se ingresa al link y se coloca la información personal y datos de la tarjeta bancaria, el fraude está consumado.

El abogado penalista Álvaro Peláez explicó a este medio que este caso se presunta estafa corresponde a la comisión de un delito informático que está contemplado en el artículo 8 de la Ley n.° 30096.

“Esto, debido a que de manera deliberada e ilegítima se ha procurado tener un provecho ilícito patrimonial en perjuicio de las personas que han ingresado al link de la página web”, señaló.

6 de cada 10 adultos tiene una cuenta en el sistema financiero y corren el riesgo de caer presa de estos ciberdelincuentes. Foto: composición Infobae/Andina/TO

¿Qué es el spoofing web?

El spoofing web es una técnica de fraude cibernético que implica la creación de una réplica exacta o muy similar de una página web legítima con el fin de engañar a los usuarios para que proporcionen información confidencial, como datos personales, credenciales de acceso o detalles de tarjetas de crédito. Esta actividad maliciosa se lleva a cabo generalmente con propósitos de robo de identidad, acceso no autorizado a cuentas en línea o transacciones financieras fraudulentas.

Los ciberdelincuentes utilizan diversos métodos para dirigir a las víctimas hacia estas páginas falsas, incluyendo el envío de correos electrónicos de phishing que parecen ser de fuentes fidedignas, publicidad engañosa en sitios web o redes sociales, y manipulación de los resultados de búsqueda en motores de búsqueda a través de técnicas de SEO malicioso.

Malhechores se camuflan detrás de una computadora para cometer sus robos cibernéticos. EFE/SASCHA STEINBACH/Archivo

Una vez que la víctima accede a la página web falsa, cualquier información ingresada en los formularios de la página se envía directamente a los atacantes. Este tipo de estafa puede tener consecuencias devastadoras para los individuos, resultando en pérdida financiera, daño a la reputación personal y riesgo de actividades delictivas realizadas en su nombre.

Para protegerse contra el spoofing web, es fundamental verificar siempre la URL de las páginas web antes de ingresar cualquier información personal, buscar señales de seguridad como el candado de seguridad del navegador o el prefijo “https” en la dirección web.