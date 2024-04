Gol de José Rivera, con gran cabezazo, en Universitario vs LDU Quito por Copa Libertadores 2024

Universitario se enfrentó a LDU Quito por la primera fecha de la Copa Libertadores 2024

Universitario de Deportes se midió ante LDU de Quito en el estadio Monumental por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Pese a que le anularon un gol en la primera mitad del encuentro, José Rivera continuó siendo persistente y esta vez sí logró marcar, dándole el empate 1-1 a su equipo.

La acción del también jugador de la selección peruana se dio apenas inicio el segundo tiempo, precisamente al minuto 50, esto luego de un buen cotragolpe por parte del conjunto estudiantil, que tomó la decisión de adelantar su líneas por la banda derecha.

Esto generó que Martín Pérez Guedes mande un centro perfecto al corazón del área, donde se encontraba bien posicionado el delantero ‘merengue’, quien consiguió conectar de cabezar y darle la paridad a los de Ate.

De esta manera, el futbolista de 26 años confirma el buen momento futbolístico en el que se encuentra y es que posterior a ello, anotó su doblete a los 70′. Recordemos que este cotejo marcó el debut de Rivera en el once titular en partidos oficiales con la ‘U’.

Incluso, en lo que va de la temporada, ha disputado un total de 158 minutos en ocho compromisos, todos ellos entrando desde el banco de suplentes. Es importante mencionar que, el ‘Rey de Copas’ llegó como favorito por el título conseguido en la última edición de la Copa Sudamericana.

Gol anulado

Cuando se jugaba el minuto 25, José Rivera había anotado el primero para Universitario, sin embargo, el árbitro principal del encuentro fue llamado por el VAR para revisar la jugada. Todo inició cuando el ‘Tunche’ recibió un gran pase de Edison Flores y si bien el primer disparo fue atajado por el portero rival, el segundo sí consiguió entrar.

Rivera corrió a festejar junto a sus compañeros, pero mientras que esto sucedía y la hinchada presente en el estadio celebraba, las malas noticias llegarían. Y es que el colegiado tomó la decisión de anular el tanto por una falta previa al gol, la cual fue cometida por Segundo Portocarrero.

Próximo partido de Universitario en Copa Libertadores

Universitario volverá a tener acción en el máximo torneo de clubes del continente cuando visite Colombia para enfrentarse a Junior de Barranquilla. Dicho compromiso está programado para el próximo martes 9 de abril desde las 21:00 horas de Perú en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Posterior a ello, el equipo dirigido por Fabián Bustos deberá medirse ante Botafogo de visita, en lo que será un encuentro de alto voltaje. El choque entre peruanos y brasileños está pactado para el miércoles 24 de abril desde las 17:00 horas en el estadio Olímpico Nilton Santos.

Después los cruces volverán a repetirse y el orden será el siguiente: Universitario vs Junior (martes 7 de mayo), Universitario vs Botafogo (jueves 16 de mayo) y LDU de Quito vs Universitario (martes 28 de mayo). Un dato a tomar en cuenta es que los ‘cremas’ no logran clasificar a octavos de final desde el año 2010, cuando quedaron eliminados por Sao Paulo en tanda de penales.