Ángelo Campos y su felicidad por volver a jugar tras nueve fechas de suspensión

Ángelo Campos se perdió las primeras nueve fechas de Liga 1 por suspensión (Alianza Lima).

Ángelo Campos retornará a las canchas este miércoles 3 de abril, cuando Alianza Lima reciba a Fluminense por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. El portero ‘blanquiazul’ se perdió las primeras nueve jornadas de la Liga 1 debido a una suspensión de la Liga 1, por lo que recién disputará su primer partido oficial en lo que va del año.

Las cuatro jornadas iniciales fueron debido a los ‘actos provocativos’ que realizó contra la hinchada local, durante el calentamiento previo a la final de ida del año pasado, en la que visitaron a Universitario de Deportes, al salir al campo del Estadio Monumental con una bandera del cuadro ‘blanquiazul’.

Posteriormente, le aumentarían el castigo por ingresar al terreno de juego, cuando no estaba permitido, en el gol anulado en el último minuto a Hernán Barcos durante el último clásico disputado en el Estadio Nacional, y en el que los ‘cremas’ se impusieron por 1-0.

Ángelo Campos incumplió su sanción al ingresar a la zona técnica del Estadio Nacional para celebrar el gol anulado de Hernán Barcos en el clásico (X - Franco Velazco).

Como la suspensión solo rige en el campeonato local, el ‘Mono’ no tendrá problemas en jugar en el torneo Conmebol, por lo que se mostró muy entusiasmado e incluso afirmó que, pese a los casi cuatro meses de inactividad, se mantiene en plenitud física y futbolística:

“En lo físico estoy muy bien, en lo futbolístico también, no me he descuidado en ningún momento, he estado al tanto de todos los detalles. Pero más que todo eso, hay una felicidad de mi parte de que ya acabó la suspensión, ya puedo ser otra vez tomado en cuenta por el comendo técnico y eso me llena de mucha alegría y marca mucha diferencia”, declaró a Alianza Play.

Cabe indicar que, si bien no disputó partidos oficiales, Campos sí pudo participar de amistosos como la ‘Noche Blanquiazul’ contra Once Caldas, la ‘Tarde Blanquiazul’ con Universidad Católica y el último cotejo de preparación frente a Blooming.

Ángelo Campos se prepara para volver al arco 'blanquiazul' (Alianza Lima).

“La competencia es muy linda”

Mientras Ángelo Campos estuvo ausente, el arco de Alianza Lima fue cubierto por Franco Saravia y Ángel de la Cruz. Lejos de preocuparle, este hecho puso muy contento al guardameta de 30 años, quien reveló que el tiempo que se conocen los tres, genera que no haya lugar para envidias o rencores:

“Somos arqueros que venimos trabajando hace muchos años, ya nos conocemos más de 9 años, eso nos ayuda muchísimo para que la competencia sea buena y sana. El trabajo siempre ha sido lindo, ahora con Salomón que nos acompaña como preparador, siempre está al tanto de todos los detalles. El día de mañana el arquero que salga al campo va a romperla y dar todo por Alianza”, comentó.

Fabrisio Mesías, Ángel De la Cruz, Ángelo Campos y Franco Saravia son los cuatro porteros de Alianza Lima esta temporada.

“Fluminense será una linda prueba”

Ángelo Campos también confesó sentirse entusiasmado de debutar en Copa Libertadores enfrentando al vigente campeón, Fluminense:

“El equipo está muy bien, realmente se siente bien la energía de todo el grupo, estamos convencidos de arrancar muy bien la copa y creo que mañana será una linda prueba para todos nosotros, pero el grupo está con todo. En lo personal me da mucha alegría, porque es un equipo campeón, van a venir jugadores campeones y eso motiva muchísimo. El partido va a ser dudo, la Copa Libertadores obliga a dar el 200% de cada uno de nosotros y es un gran reto, pero enfrentarlo en Matute, es una motivación”, indicó.

Por último, manifestó su entusiasmo por volver a ser local en el Alejandro Villanueva, recinto que se encuentra suspendido por el torneo local:

“Volvemos después de un tiempo a jugar un partido oficial en Matute. Este estadio es de nosotros, es nuestra familia y creo que aquí en Matute siempre nos sentimos cómodos para disputar todo tipo de partido y el día de mañana será una fiesta como siempre”, concluyó.