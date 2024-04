Magaly Medina califica de “mujeriego serial” a Marcelo Tinelli tras respaldar rumores de ruptura con Milett Figueroa

Magaly Medina llama mujeriego serial a Marcelo Tinelli y sí cree en ruptura con Milett Figueroa.

En medio de rumores de una supuesta ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, Magaly Medina señaló que cree la información que vienen difundiendo los medios argentinos, los cuales indican que la pareja se encuentra en crisis. Sobre todo después que el conductor argentino decidiera pasar su cumpleaños en España junto a sus mientras, mientras ella se quedó en Argentina.

Recordemos que Milett Figueroa estuvo en Perú hace unas semanas. Aquí indicó que regresaría el país de Marcelo Tinelli para pasar con él su cumpleaños número 64. Sin embargo, no fue así. Los novios no solo no la pasaron juntos, sino que se encuentran en continentes distintos.

Para Magaly Medina, la relación entre la actriz y el conductor no es realmente una historia de amor, pues considera que Milett es una más en la larga lista de conquistas del argentino.

“Acá no nos ocupamos mucho porque francamente, su historia de amor no me parece tan de amor, porque, digamos la verdad, Marcelo Tinelli es un hombre que ha tenido muchas mujeres, es un mujeriego prácticamente serial. Milett Figueroa tiene un historial que acá en este programa conocemos bien”, indicó la periodista en su programa Magaly TV La Firme, edición del 1 de abril.

“Ella cuando se fue a Argentina se fue en la búsqueda de algo nuevo. Se enrolló con el conductor de uno de los programas más conocidos de la televisión argentina, y eso le dio réditos para que haga desfiles, para que la contraten, para estar en la prensa del espectáculo y de la televisión”, acotó Magaly Medina.

Magaly Medina no cree que la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sea una historia de amor. Composición Infobae Perú

Tras haces esta introducción, la conductora de TV se refirió a la llegada de Milett Figueroa a Perú y a su supuesto distanciamiento con Marcelo Tinelli. Magaly Medina no dudó en indicar que cree en estas especulaciones y dio sus razones.

“En medio de rumores de separación, llegó a Perú y dijo: ‘no, yo viajo el 31 (de marzo) para estar en el cumpleaños de Marcelo. Nos vamos a entrar, él tiene que grabar en México’, pero la prensa argentina está que raja”, indicó la comunicadora, quien dio pasó a un pequeño extracto del programa LAM, donde las panelistas se preguntan por qué la pareja no oficializa su ruptura.

Incluso, critican los mensajes que Milett y Marcelo se compartieron a través de Instagram, donde ella le desea Feliz Cumpleaños y él le agradece y le asegura: ‘nos vemos prontito’. “Historia patética”, dijo una de las integrantes del espacio argentino.

¿Marcelo Tinelli y Milett Figueroa afrontan crisis de su relación?

Magaly Medina respalda especulaciones de ruptura entre Milett y Marcelo

Las panelistas señalaron también que la peruana estaría muy molesta con el conductor, por no compartir con ella en México y mucho menos llevarla a España para pasar su cumpleaños.

“Esto es lo que dijo la prensa Argentina, porque si nos guiamos en lo que dice Milett. La prensa la llama ‘ridícula y patética historia’. En ese programa se preguntan por qué no quieren blanquear que esta están separados, que están peleados. O sea, evidenciar, decirlo. Esta gente súper informada dice que del ámbito cercano de Marcelo Tinelli que ella está molesta porque no la llevó a México”, indicó Medina, quien se preguntó por qué la pareja sigue separada cuando recién ha iniciado su romance y deberían estar en toda la emoción de los primeros meses de amor.

“Él no se la llevó, y dicen que debe estar más molesta porque él no regresó a Argentina a pasar su cumpleaños, sino que se fue a Madrid con sus hijos, a celebrarlo con ellos”, dijo Magaly Medina.

Magaly Medina alerta a Milett Figueroa sobre Marcelo Tinelli y sus viajes con sus hijas. (Captura: Magaly TV La Firme)

Para la conductora, Marcelo Tinelli no la tomó en cuenta para pasar su cumpleaños, pues si hubiera querido, le hubiera comprado un pasaje a España.

“Si quieres a una mujer, te la llevas a España. ¿Qué le cuesta eso a Marcelo? Nada, absolutamente nada. Pero, sin embargo, no la llevó. Lógicamente, todos sabemos que hay un orden de prioridades y si para él fue su prioridad irse solo a España y disfrutar con sus hijos, dejando a ella en Perú, entonces, hijita, no estás en la lista número uno de prioridades de tu novio. Hay otras personas, otros eventos.”, le alertó la conductora.

“En lugar de llevarte a ti, se lleva al primo. Pero Marcelo quiere estar en Madrid disfrutando solo con el primo. Ay, las noches en Madrid ofrecen mucho entretenimiento. Así que algo está pasando. Yo le hago caso a estos comentaristas argentinos porque siempre la tienen clarísima. No se andan con rodeos, trabajan en el mismo canal. No, ellas no se andan con cosas bonitas, ellas dicen las cosas tal cual”, acotó.