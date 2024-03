Magaly Medina aconseja a Janet Barboza sobre su cuidado de cabello: “Parece paja, hasta mis extensiones tienen más vida”

Magaly Medina aconseja a Janet Barboza sobre su cuidado de pelo: “Parece paja, hasta mis extensiones tienen más vida”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En una nueva edición de su programa ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina no pasó por alto la reciente controversia en la que Janet Barboza se vio involucrada al defender a su compañera Brunella Horna de un supuesto desplante de Ana Paula Consorte, pareja del futbolista Paolo Guerrero y madre de sus últimos hijos.

Durante sus comentarios sobre este tema, Magaly no solo abordó la polémica, sino que también hizo una observación sobre el cabello de Janet, notando cierta resequedad en el mismo mientras este se movía. Ante esto, la periodista expresó su asombro y no dudó en ofrecerle algunos consejos. ¿Qué le dijo?

“Lo que más me ha preocupado al ver todo ese discurso barato es el pelo de la ‘mona con metralleta’, miren ese pelo de calidad de paja que tiene, paja, paja, paja. Estoy tan preocupada que le he pedido a Sofi que peine y me mantenga el pelo bien todos los días. ¿Qué le recomendamos? Hidratante, rehidratante para ese pelo. No sé, agua de romero, un poco de aloe vera del jardín”, dijo en un inicio la presentadora.

“Le mandamos una mezcla de palta con huevo para que se lo eche este fin de semana, este fin de Semana Santa, para que por lo menos no haga ese papelón cada vez que quiere hacer esto”, dijo la periodista mientras movía y lucía sus extensiones.

La periodista elogió la excelente condición de su cabello y destacó el cuidado meticuloso que le proporciona, incluyendo el manejo cuidadoso de las extensiones que utiliza. “Hasta mis extensiones tienen más vida que su pelo. Claro, hasta mis extensiones están bien cuidadas, bien hidratadas. Este pelo seco como paja, cuidado, aléjenle de ahí todos los fósforos o cualquier cosa que se incendie, porque si ese pelo se acerca a algo puede causar un incendio en el estudio. Un poquito de agua de romero, échese algo, vaya a una peluquería”, agregó.

“Gástese su plata, invierta un poco en productos para el cabello. No se vaya a comprar productos de 2 soles, no ande comprando cualquier cochinada. El cabello es una arma muy sexy para una mujer, es el complemento de nuestra cara. Hay que cuidarlo bien, ella creerá que es lindo su pelo, es un trozo de paja, eso que se le da de comida a las vacas, esa cosa que se le da seca, no sé cómo se llama, pero bueno”, concluyó.

Magaly Medina arremete contra conductoras de ‘América Hoy’

Por otro lado, Magaly Medina volvió a arremeter contras las conductoras de ‘América Hoy’, a quienes ha calificado como “moscas muertas de la televisión peruana”. En una de sus recientes declaraciones, la periodista tuvo fuertes comentarios, especialmente contra Janet Barboza, a quien se refirió como la “mona con metralleta”, insinuando que esta sigue órdenes de sus superiores sin cuestionarlas.

“Estas moscas muertas de la televisión peruana (conductoras de América Hoy) mandaron otra vez a su ‘mona con metralleta’, porque ella dirige el misil a quienes sus jefes se lo ordenan, porque es eso una tipa servil, porque hay que ser servil para solamente dirigir tus ataques a quienes tus jefes te lo ordenan, eso es como los sicarios que van de frente y apuntan contra quienes les ordenan quienes les pagan y eso es lo que hace la ‘mona con metralleta’”, expresó la popular ‘Urraca’.

Medina continuó su crítica enfocándose en la relación entre Barboza y Brunella Horna, y cree que la popular ‘rulitos‘ la elogia debido a su posición de poder por estar casada con Richard Acuña. Además, señaló que Janet debe cuidar su relación con Ethel Pozo, pues esta última también tiene influencia sobre su trabajo al ser parte de la productora.

" Ella tiene que tenderse como alfombra para sobonear a quien ella considera como una mujer poderosa a Brunella Horna, la considera la mujer de Richard Acuña y le hacen reverencias, porque claro donde hay plata ellas ahí, se apuntan. No le pueden decir nada a la pobre ‘huequita’ (Brunella) tienen que defenderla y, lógicamente, ahí no se mete no la viva de la Ethel (Pozo), porque, finalmente, es también quien paga el sueldo de Janet Barboza, porque es la madre (Gisela Valcárcel) la dueña de la productora”, concluyó la periodista.