Reimond Manco reveló el ambicioso proyecto de Agustín Lozano en la FPF que causó rechazo en dirigentes de Copa Perú

El exfutbolista reveló que tuvo una reunión con el mandatario sobre el futuro del balompié nacional. (Video: Cojo y Manco)

Para nadie es un secreto decir que el fútbol peruano tiene muchísimas carencias, que se originan en los despachos dirigenciales, tanto de la FPF, como de los clubes, y cuyos resultados se ven en las limitadas formaciones de los jugadores y en las pobres presentaciones a nivel internacional. En la actualidad, Agustín Lozano ha recibido innumerables críticas y también ha sido investigado por la Fiscalía por diversos motivos. Pese a todo, Reimomd Manco reveló que el presidente tuvo un ambicioso proyecto, por el bien del balompié nacional, aunque fue rechazado por dirigentes de Copa Perú.

Esto sucedió cuando el ‘Rei’ militaba en Ecosem Pasco en el segundo semestre del 2023. “Yo tuve una reunión con los directivos de Ecosem y con Agustín Lozano en la Federación. Dentro de muchas cosas que se hablaron sobre lo que iba a ser la Copa Perú. Y me pareció muy bien de parte de él poder recibirnos en su oficina para, de su misma boca, indicarles que espero realmente que cada vez que se les solicite, lo hagan y no solo porque yo le escribí”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Cojo y Manco’.

Ahí fue donde contó acerca del plan del mandatario, el cual lo asemejó con los formatos europeos. “Él habló sobre una Liga 3. Eso me pareció, y se lo dije, ‘presi, si se llega a hacer eso, vas a empezar a seguir lo que se hace en Europa’. Allá, en la Reserva solo hay 15 jugadores, y los lunes o martes, juegan contra los equipos que tienen reserva, la mayoría de Primera, algunos de Segunda y otros de liga. En un partido de ese campeonato jugué contra Luis Suárez que venía de una lesión. Estaba en Ajax y ese mismo año se fue a Liverpool. Y así como juegas contra él, juegan los que no tienen muchos minutos: el sábado o domingo en Primera, juegan los lunes. Un chico de 16 años puede jugar en Reserva, como alguien de 33 con un amplio recorrido. ¿Qué hace ahí? A los chicos de Reserva les vas dando roce, experiencia”, sostuvo.

Reimond Manco jugó en las instancias finales de la Copa Perú con Ecosem Pasco. - créditos: Golazo Pasco

Reimond Manco explicó cómo hubiera sido el formato de la Liga 3 y el beneficio para los jugadores. “Eso quería hacer Agustín, una Liga 3 con cuatro o cinco equipos de Liga 1 que trabajen mejor con menores, junto con los mejores de Copa Perú, y hacer un torneo. Evidentemente, si Alianza sale campeón en esa Liga 3, va a subir a Liga 2, pero hasta ahí llega. Después, si quiere puede vender la categoría. Con eso, los chicos se van mostrando, adquieren experiencia. ¡Hasta lo querían televisar!”, apuntó.

¿Por qué la Liga 3 se frustró?

El canterano de Alianza Lima confesó que el plan tenía que ser aprobado por los dirigentes de las ligas departamentales, y que estos fueron los que desistieron de llevarlo a cabo.

“¿Quiénes no quisieron? Los dirigentes. Es la pregunta del millón y habría que preguntarle a Agustín. No lo defiendo ni halago ni nada. No tengo trabajo en la Federación ni me interesa tenerlo. Agustín lo tenía todo porque me lo enseñó y lo vi en PDF. Me dijo que en la tarde tenía una reunión para que ojalá lo aprueben. Como presidente él no puede decidir sobre ese tipo de cosas, sino que hay una comisión. Y no se lo aceptaron”, sostuvo.

Asimismo, el excampeón nacional con Juan Aurich indicó que los altos mandos de Ecosem Pasco estuvieron ilusionados con la idea, aunque finalmente todo se frustró. “Ecosem estaba motivadísimo con la Liga 3, lo iban a televisar. ¿Sabes lo que es que hasta la Reserva de Alianza vaya a Pasco o Abancay? Eso genera trabajo, estadios llenos. Es como jugar una Copa Perú, pero iba a ser una Cuarta División con los mejores equipos. Me pareció interesantísimo y eso pasa en muchos países”, enfatizó.

Agustín Lozano preside a la FPF desde finales del 2018. - créditos: Difusión

Las medidas del fútbol peruano en los últimos años

Entre los cambios que se han dado en el fútbol peruano en los últimos años han estado relacionados con la implementación del VAR en todos los partidos de la Liga 1. Además, se anuló la Bolsa de Minutos, que obligaba a los clubes a utilizar a jugadores sub 20 por un mínimo de tiempo. También se disolvió el Torneo de Reservas, el cual será reemplazado por un campeonato sub 21 y otro sub 18. De estos últimos no se ha confirmado su fecha de inicio.