Magaly Medina cuestiona los recurrentes viajes de Andrea Llosa con su novio: “Yo falto un lunes acá y me matan”

La mala relación que hay entre Magaly Medina y Andrea Llosa es de nunca acabar. Así quedó demostrado en el último programa de la ‘Urraca’, donde la conductora de este espacio se animó a opinar sobre la relación que mantiene su compañera de ATV con Pablo Andrés de Vinatea.

Aunque la periodista dijo que siempre estará a favor del amor, ella no dudó en sacar el historial de migraciones de su colega, revelando que, desde que inició el año, ha viajado múltiples veces a Estados Unidos, país en el que se encuentra viviendo la pareja de Andrea.

Al darse cuenta de esta situación, Magaly Medina lanzó varios dardos contra Andrea Llosa, dando a entender que su nueva ilusión le está costando dinero a la empresa en las que ambas trabajan, pues el programa de la periodista tiene bajos niveles de audiencia.

Andrea Llosa al lado de su nueva pareja.

“Todo el año se la pasa viajando. Hay gente que dice que yo soy la privilegiada, la privilegiada es ella porque viaja todo el año, ahora disque porque esta enamorada”, señaló algo enojada la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

Asimismo, Magaly Medina no dudó en cuestionar a Andrea Llosa por grabar en dos o tres días un programa que se emite de lunes a viernes. En ese sentido, señaló que a última vez que viajó su compañera fue el pasado 8 de marzo.

“Qué envidia, mira cómo viaja teniendo un programa diario. Qué rico hacer un programa en 2 o 3 días y el resto de la semana te la pasas de viaje. Qué regio. Se ha ido el 8 de marzo y aún no regresa de su viaje. Con razón el programa anda como está”, exclamó.

Andrea Llosa cuenta la historia de su rivalidad con Magaly Medina. (Foto: Captura de TV)

En ese sentido, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ indicó que a ella también le gustaría le den permiso de varios días para ausentarse de la conducción, pero es algo que no ha podido obtener hasta el momento. “Ya yo quisiera que me den ocho días, cinco días fuera del país. Todo el 2023 se la ha pasado viajando y después dicen porque tengo bajo rating”.

Finalmente, la ‘Urraca’ dio a entender que en ATV existen favoritismos y no es a favor de ella, pues no puede faltar cuando quiere, a lo mucho le dan permiso un día. Además, señaló que tener un programa que sale de lunes a viernes es un sacrificio, aunque a muchos parece no importarles.

“Yo falto un lunes acá y me matan, no puedo desaparecerme, tengo que hacer milagros para irme un viernes y regresar el lunes. Así son, cuando uno se compromete a hacer un programa diario hay que hacer sacrificios, pero parece que no a todos miden con la misma vara”, añadió.

Magaly Medina criticó a Andrea Llosa por pelea que protagonizaron sus panelistas en programa en vivo. ATV.

Andrea Llosa habló sobre su situación sentimental

En una entrevista con el diario El Popular, Andrea Llosa aseguró sentirse sorprendida por la cantidad de reacciones positivas que tuvo su publicación, en el que presenta de manera oficial a su nueva pareja.

“No me lo esperaba. Solo sentí que ya era importante compartirlo. Me siento muy agradecida con los buenos comentarios de las personas, han sido muy lindos conmigo”, declaró la periodista.

Aunque evitó dar más detalles sobre su reciente relación, la periodista aseguró estar viviendo una etapa de completa felicidad al lado de su novio. “Ambos estamos muy felices, pero no quiero dar ninguna declaración más sobre el tema. Gracias a todos por sus buenos deseos”, concluyó.