La inesperada revelación de Rinaldo Cruzado a cuatro años del descenso futbolístico con Alianza Lima

El volante nacional evitó buscar culpables y contó lo difícil que fue aquel año para muchos jugadores del plantel. (Video: Tiempo Muerto)

Rinaldo Cruzado fue parte del plantel que perdió la categoría en la temporada 2020 con Alianza Lima. Si bien estuvo lesionado y tuvo muy pocos minutos en aquel año, muchos lo recuerdan como uno de los referentes del equipo. Y es que luego de cuatro años, por fin se animó a hablar sobre lo sucedido.

Durante una reciente entrevista con el periodista deportivo Giancarlo Granda, el exfutbolista dio a conocer detalles bastante llamativos sobre lo que fue el perder la categoría con el cuadro ‘blanquiazul’. Incluso, hizo una inesperada revelación.

“Lo que queda después de eso, es lo que la gente te demuestra. Yo después del 2020 no fui más al estadio, recién este año volví a ir. No con temor, pero sí pensando en cómo podría reaccionar la gente”, expresó.

Al ser consultado sobre cómo lo recibió la hinchada en Matute, Cruzado dijo lo siguiente: “La verdad que sentí que hubo mucho respeto. Me agradecieron por lo que había hecho por Alianza y yo me quedo con eso. Ponerme a analizar, a dar nombres o decir que yo no fui parte, estaría de más”.

Por otro lado, no dudó en referirse a la actitud que tuvieron sus compañeros. “Se dieron cuenta ya cuando estábamos hundidos. Hubo peleas, pasaron muchas cosas. Cada uno de los que estuvo en ese año, sabe lo bueno y lo malo que hizo”.

Asimismo, aprovechó en hacer un mea culpa. “Estábamos en una institución muy grande, que a lo mejor no nos dimos cuenta en dónde estábamos parados. Siento que todos nos confiamos y cuando quisimos revertir la situación, fue muy tarde”.

No obstante, reconoció que Mario Salas no hizo bien su trabajo en La Victoria, sin embargo, esto no significa que sea buen entrenador. “Nosotros no nos metemos en el trabajo, pero obviamente conversamos con él sin faltarle el respeto. Mario moría en su ley, es un gran técnico, pero no le salieron las cosas bien en Alianza”.

Mario Salas, extécnico de Alianza Limada - Créditos: EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Sobre su hinchaje por Universitario

En otra parte de la conversación, ‘Ri’ confesó que años atrás, tenía un vínculo con Universitario de Deportes, resaltando que simpatizaba con dicho club. Esto debido a que toda su familia se identificaba con el conjunto estudiantil, pero principalmente su primo y su tío.

“Lo que pasa es que toda mi familia se identifica con Universitario de Deportes. Yo me hice hincha de Alianza Lima cuando llegué al club, antes simpatizaba con Universitario. Mi familia era de Universitario, mi papá me llevaba al estadio a ver al Boys, íbamos a ver esos tripletes porque me encantaba el fútbol. La relación con mi tío que jugaba en la ‘U’, con mi primo también, obviamente lo relacionaban con el club”, sostuvo.

Tras ello, el comunicador le preguntó si con el paso del tiempo se empezó a encariñar con el elenco ‘íntimo’. “Cuando yo empecé en Alianza mi manera de pensar fue otra, porque la forma como me trataron, lo que gané, obviamente voy identificándome y encariñándome con el club, uno se va dando cuenta de lo que va viviendo. Yo viví cosas importantes en Alianza y me hice hincha de Alianza”.

Los títulos de Rinaldo Cruzado con Alianza Lima

Rinaldo Cruzado jugó nueve temporadas con Alianza Lima conquista cuatro títulos nacionales (2003, 2004, 2006 y 2017) y es por esta razón que es considerado uno de los referentes del club ‘victoriano’.

“Tuve la suerte de jugar en Alianza, salir campeón y ser un activo para el club y dejar algo cuando salí al extranjero. Eso me deja tranquilo. Hay muchas cosas que no todos lo entienden como uno lo ve. Uno al crecer y viendo cómo fue mi carrera, soy feliz por cómo se dio hasta ahora. Vivo tranquilo en sentido”, expresó en diálogo con Infobae Perú.