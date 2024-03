Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau HOY: TV y cómo seguir encuentro por Torneo Apertura de Liga 1 2024

Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau por la fecha 6 del Torneo Apertura 2024.

Sporting Cristal vivió una semana para el olvido tras su eliminación de la Copa Libertadores 2024. Los ‘celestes’ no pudieron concretar su clasificación frente Always Ready y le dijeron adiós de manera temprana al torneo internacional: solo quedaron en la fase previa.

La competición Conmebol terminó para los ‘cerveceros’, pero tienen otro presente en el Torneo Apertura 2024. El equipo de Enderson Moreira lidera el campeonato nacional con 13 unidades y lo defenderán ante Atlético Grau hoy sábado 2 de marzo a las 13:15 horas en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 6.

Este cotejo es importante porque los de La Florida harán todo lo posible para defender la buena racha: no saben lo que es perder en la competición hasta el momento ya que han festejado cuatro triunfos y un empate. Martín Cauteruccio es el arma más letal que tienen los rimenses y esperan que siga con esa racha goleadora que lo pone como el máximo artillero mundial. Marcó triplete contra Carlos A. Mannucci en la goleada que le propinó por 4-0, la jornada anterior.

“Soy consciente que esto no podría ser posible sin la ayuda de todos mis compañeros y también saber por ahí podría llegar el momento de que no sea tan fluido y tan grande todo. Si hay que disfrutar el momento y ser conscientes de que tenemos equipo para poder pelear y llevar a Cristal a lo más alto, pero hay que mantener los pies sobre la tierra. Sabemos que tenemos mucho por delante, y tenemos mucho trabajo por hacer. He visto algunas cosas por redes y hoy con la cabeza puesta en el fin de semana, el próxima partido que es lo más importante”, declaró el ‘9′.

Sporting Cristal venció 4-0 a Carlos A. Mannucci por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau

El partido entre los ‘celestes’ y ‘albos’ será televisado por Liga 1 Max, el canal oficial del torneo peruano que cuenta con la autorización de la Federación Peruana de Fútbol. Se podrá sintonizar a través de los diferentes operadores que cuentan con la señal como DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros. Además, estará disponible por la plataforma streaming Liga 1 Play, la cual cuenta con un pago mensual de S/. 59.90 soles.

También podrás seguir las incidencias del duelo en el estadio Alberto Gallardo por Infobae Perú, donde encontrarás toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, palabra de los protagonistas y mucho más.

Posible alineación de Sporting Cristal

Enderson Moreira ya definió el equipo que mandará frente Atlético Grau de local. Volverán Ignácio Da Silva y Leonardo Díaz a la alineación inicial. Ambos fueron los grandes ausentes en el partido de vuelta contra Always Ready por expulsión. Y así como recuperó a dos de sus jugadores fijos, perdió uno que suele ser clave: Leandro Sosa presenta una lesión en el ligamento cruzado posterior y medial y estará varias semanas fueras de las canchas.

El técnico brasileño pondría el siguiente once para defender la punta del Torneo Apertura 2024: Renato Solís; Jhilmar Lora, Ignácio Da Silva, Leandro Díaz, Nicolás Pasquini; Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Joao Grimaldo, Santiago González, Martín Cauteruccio.

Al otro lado estará el equipo de Ángel Comizzo, que también tiene la necesidad de la victoria porque no gana hace dos fechas y quiere regresar con los tres puntos. Los ‘albos’ solo han perdido una vez y fue con Universitario de Deportes en el estadio Monumental.

“Hemos sufrido tres bajas esta semana: Oslimg Mora, la semana anterior Benjamín García y tampoco podemos contar con Solís que recrudeció su lesión. Venimos un poco complicados en ese tema, pero los muchachos que les va a tocar hacerlo, lo van a hacer bien. Va a ser un partido difícil, es un equipo que va puntero, viene de ser eliminado de Libertadores y seguramente van a intentar dar una alegría a su gente”, confesó el popular ‘Indio’.