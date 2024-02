Corte masivo de agua en Arequipa causó que hospitales suspendan cirugías, afectando a pacientes en espera

Video: Exitosa Noticias

Durante tres días consecutivos Arequipa ha padecido una escasez de agua que afectó a más del 80% de sus habitantes. La situación ha afectado no solo a la vida cotidiana de la población que se ha mostrada fastidiada por los hechos, sino también ha perjudicado la operatividad del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo; el hospital Goyeneche y el hospital Honorio Delgado.

Según la información dada por Exitosa Noticias, los nosocomios se han visto obligados a suspender cirugías debido a la escasez de este recurso vital, lo que ha causado una alarma en el sector salud y ha puesto en evidencia las deficiencias de las empresas encargadas de garantizar el abastecimiento de agua, siendo el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar S.A) el principal señalado.

Cabe recordar que, la compañía suministradora estableció puntos de abastecimientos hasta donde 55 cisternas se desplazarían a lo largo de la ciudad blanca, indicando prioridad para los hospitales. En un comunicado, sostuvieron que no contaban con fecha establecida para la normalización del servicio y que todo dependería del clima de Arequipa.

Este jueves, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú (MVCS) informó que la situación de escasez en la ciudad blanca llegaría a su fin al promediar del medio día. En una trasmisión en vivo de Canal N, se confirmó que una parte de la población ya cuenta con el recurso, no obstante, otro porcentaje superior permanece sin acceso al agua o con una presión mínima.

La situación continúa siendo compleja hasta el momento. Cientos de personas siguen realizando largas colas en los puntos de abastecimiento para recolectar el recurso.

Lluvia de críticas a Sedapar por corte de agua intempestivo de tres días que causó la suspensión de cirugías en varios hospitales de Arequipa | Foto composición: Infobae Perú

Sedapar restringe comentarios por críticas a su gestión

La comunicación deficiente por parte de Sedapar ha sido un factor agravante en este problema. De acuerdo a los comentarios recopilados por Infobae Perú, los habitantes de Arequipa están molestos no solo por la falta de agua que ha desencadenado las lluvias constantes en los sectores donde se encuentran las principales plantas de tratamiento de agua potable, sino por la falta de comunicación de la compañía.

Y es que, a los arequipeños el corte intempestivo del suministro los tomó por sorpresa. No esperaban que Sedapar los dejara sin agua de un momento a otro y menos que la situación se alargaría por días. No han tenido tiempo de juntar agua y ello ha causado dificultades para sus rutinas.

“No hay acción y el único afectado es la población. Encima indican que debieron juntar agua sabiendo que ustedes no avisaron del corte no programado”, escribió una usuaria en la página de Facebook y añadió que la situación climática de lluvias y huaicos en la región no es algo nuevo, sin embargo, en años anteriores no se cortado el servicio como esta vez.

“Quien tiene que encontrar una solución es Sedapar no es la primera vez que ocurre esto y ya deberian de tener esto previsto y no se soluciona enviando sisternas que ni siquiera llegan a toda la ciudad”, indicó otro usuario.

Video: Radio Yaraví Arequipa

Carlos Monje, gerente general de Sedapar, señaló en una conferencia de prensa que la situación que viven en la región enseñará a la población a estar mejor preparada para eventos similares futuros. En esa línea, recomendó a las familias adquirir los tanques elevados para reservar el recurso.

El mensaje no fue tomado nada bien por la población quienes una vez más corrieron a Facebook para calificar como ‘desatinado’ la sugerencia. “Ustedes deberían tener un plan de contingencia para este tipo de situacion. Abastecen una gran cantidad de familias arequipeñas”, señaló un poblador.

“Realmente Sedapar, creo que no conocen la realidad peruana; hay zonas donde no cuentan con Agua potable y se va colocar tanques, que acertada su sugerencia”, comentó otro usuario.

Ante la presión y los reclamos constantes, Sedapar ha optado por desactivar los comentarios en su página de Facebook, una medida que ha generado aún más descontento entre los ciudadanos, quienes exigen respuestas y soluciones inmediatas a una crisis que ha transcendido lo doméstico, impactando gravemente en el bienestar y la salud pública de Arequipa.

¿Por qué no hubo agua en Arequipa?

El desabastecimiento de agua en Arequipa se debe principalmente a las intensas lluvias y caídas de huaycos que han paralizado las operaciones de Sedapar.

La turbidez incrementada del río Chili, principal fuente de abastecimiento, ha rebasado los niveles admisibles para su tratamiento en las plantas La Tomilla y Miguel de la Cuba Ibarra, forzando la suspensión de la captación de agua. Adicionalmente, los embalses Cincel y Campanario, afectados por las lluvias, tuvieron que abrir sus compuertas, exacerbando el problema de la turbidez.

Ante la falta de agua, Sedapar ha implementado un plan de contingencia distribuyendo agua con cisternas en zonas críticas mientras se buscan soluciones para retomar el suministro normal.