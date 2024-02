Fiorella Retiz desconoce a Fiorella Méndez al ser testigo de infidelidades de Christian Domínguez: “Pensamos diferente”

El nombre de Fiorella Méndez recobró fuerza luego de que Alexa Samamé acudió al set de Magaly Medina a contar con lujo de detalles que tuvo encuentros clandestinos con Christian Domínguez, cuando este era un hombre comprometido con Pamela Franco.

Te puede interesar: Magaly Medina sorprendida que Fiorella Méndez conozca romance entre Alexa Samamé y Christian Domínguez: “Ella trabaja con Pamela”

La jovencita señaló que cada vez que el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ acudía a Chiclayo la visitaba y que inclusive compartía almuerzo con los integrantes de su grupo. Precisamente, Alexa mostró la foto de un almuerzo, donde aparece Fiorella Méndez compartiendo la mesa con ella y Christian Domínguez, evidenciando que tenía conocimiento de todo.

En ese momento, Magaly Medina criticó la actitud de la expareja de Pedro Loli, al señalar que no tiene moral al ser testigo de que su jefe está engañando a su supuesta amiga Pamela Franco.

“La Méndez está ahí, sí, de frente, qué terrible, qué catadura moral de esta chica Méndez. Ella es la que estuvo con Del Portal. Bueno, pues, amiga de ‘Chabelita’ también. Ella es amiga de todas, ella mientras le paguen su sueldo, ella mira para un costado”, sostuvo la figura de ATV.

Magaly Medina critica a Fiorella Méndez por conocer el romance entre Alexa Samamé y Christian Domínguez. (Captura: Magaly TV La Firme)

Por su lado, Fiorella Retiz fue consultada por el programa ‘Todo se filtra’ sobre lo que piensa de su gran amiga Fiorella Méndez al tener conocimiento de las infidelidades de Christian Domínguez.

Te puede interesar: Ampay de Christian Domínguez: ¿qué significa ‘good time’ en español y por qué Mary Moncada lo utilizó?

En un inicio, la comunicadora señaló no tener contacto con Méndez y que la última vez que supo de ella fue en mayo del 2023. Aseguró que ya no habla con ella porque no la considera una persona que comparta sus mismos pensamientos.

“Yo no hablo con Fiorella hace más de 9 o 10 meses, la última vez que yo hablé con ella fue en mayo del año pasado. Cuando una va creciendo tiene otro tipo de interés, piensa otro tipo de cosas, siento que no compartimos los mismos pensamientos”, dijo al programa de Panamericana TV.

Fiorella Retiz explicó que en este momento de su vida se encuentra enfocada en crecer como persona con ayuda profesional y desconoce actualmente cómo está Méndez y cómo piensa.

“Yo tengo un trabajo psicológico desde hace dos años, estoy enfocada en crecer como persona, en no cometer los errores que alguna vez he cometido. Cuando estás en ese camino de cambio, hay gente que no va en tu misma sintonía. Entonces, a veces las amistades fueron, pero no son (...) Yo no sé cómo es Fiorella ahorita porque no tengo comunicación con ella”, indicó.

Fiorella Retiz desconoce a su amiga Fiorella Méndez al ser testigo de infidelidades de Christian Domínguez

Fiorella Méndez compartía tiempo con la amante de Christian Domínguez

Alexa Samamé contó que varias de las personas que trabajan para Christian Domínguez tenían conocimiento de sus encuentros furtivos con el popular ‘Olluquito’ y lo confirmó cuando el mismo sujeto se lo indicó.

“Amor, está bien. Eres mi mujer, tranquila, ellos lo saben. No te preocupes”, le escribió en otra ocasión, refiriéndose a los miembros de Gran Orquesta Internacional.

Alexa Samamé que el círculo cercano de Christian Domínguez le ofreció dinero para que guardara silencio. (Captura: Magaly TV La Firme)

Sin embargo, horas más tarde, Alexa Samamé se desdijo y señaló que solo algunos de los cantantes sabían por qué los demás pensaban que ella era la prima de uno de los trabajadores del grupo musical.

Te puede interesar: Mary Moncada se defiende y explica por qué se reía tanto de la infidelidad de Christian Domínguez a Pamela Franco

Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santa María, quien era integrante de la orquesta, le escribió a Alexa para consultarle si su pareja estaba al tanto de todo.

Alexa indicó que no era cierto que Jean Paul sepa de ella, aclaró que él pensaba que era prima de uno de sus compañeros. Agregó que su momento se lo aclaró a Magaly Medina, pero generalizaron sus declaraciones y dieron entender otra cosa.

“Yo aclaré a Magaly que ninguno sabía, que no los meta a ellos porque fueron muy chéveres, que solo Lucho, Pedro y Carlos sabían todo. A los demás me presentaron Alexa, nada más”, dijo.

Luego comentó que el mismo Domínguez le dijo que no todos sus colaboradores sabían de lo suyo. Y que Fiorella Méndez tampoco tenía conocimiento que ella era una de las amigas cercanas del todavía conductor de ‘América Hoy’.

“Te dice la verdad, yo también lo dije así, hasta el mismo Christian me dijo que no sabía toda la orquesta, incluyendo a Fiorella, solos dos de los cantantes sí, pero ya sabes como es la prensa, metieron a todos en el mismo saco” se puede leer en los chats.