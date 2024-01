Álvaro Mejía, el investigador que criticó a la NASA por no reconocer el invento de Pedro Paulet y negó influencia de Julio Verne en el ingeniero

Álvaro Mejía dará a conocer su película en julio de este año. (Composición Infobae: Familia Paulet/Museo FAP/EFE)

El nombre de Pedro Paulet no solo trascendió por la publicidad de una academia precadete que se difundió en los albores del 2000. La historia nos cuenta que el peruano multidisciplinario sentó las bases para la creación de la nave espacial y, en consecuencia, ayudó al hombre a llegar a la Luna.

Es por ello que el genio arequipeño no solo debe ser recordado en su natalicio. Las nuevas generaciones deben conocer su aporte a la ciencia y el legado cultural que dejó a la humanidad. Científicos de distintas latitudes del mundo han reconocido el trabajo de nuestro compatriota, mientras que otros han difundido su obra.

Una de las personas que ha dado a conocer la obra de Paulet es Álvaro Mejía, quien desde hace 20 años viene investigando acerca de la obra de este icónico personaje. En todo este tiempo, ha escrito artículos sobre la obra del ingeniero, diplomático, escritor e inventor, cuyos textos parecen haber sido elaborados por un historiador. Él estudió Ciencias de la Comunicación, y pronto cumplirá el sueño que tuvo desde hace muchos años: crear una película.

Infobae Perú conversó con el guionista, comunicador y profesor Álvaro Mejía, quien se mostró entusiasta al hablar sobre los aportes de Paulet; sin embargo, su buen estado de ánimo se opacó al comentar que la NASA no reconoció el invento del padre de la astronáutica.

―A menudo se dice que la novela ‘Alrededor de la Luna’ de Julio Verne inspiró a Pedro Paulet a crear una nave que pudiera viajar por el espacio. ¿Es verdad esta afirmación?

―No hay una prueba de que Paulet haya leído a Julio Verne. La historia de que Paulet lo leía de niño y que soñaba con llegar a Francia a conocer a su ídolo, es un invento mío. No hay ninguna evidencia de que se hayan conocido o que lo haya leído con deleite. Esta idea yo la solté en los medios, y después no calculé que iba a tener tanta repercusión, que ahora la gente cree que así fue. Incluso han inventado que el padre Duhamel, su maestro, llegó con una caja de libros y le hizo leer libros del escritor.

―Lo que sí es cierto es que Paulet sentó las bases para la creación de la nave espacial.

―Él inventó un mecanismo para juntar la gasolina y el tetraóxido de nitrógeno. El objetivo era generar 300 miniexplosiones por minuto. Esta idea fue aprovechada para crear el motor pulso-detonante. Paulet creó un prototipo de nave espacial, cuyas medidas eran 10 cm de alto por 10 cm de diámetro. Estamos hablando de un experimento creado por un estudiante de una universidad de París. A veces escucho a alguien decir: “Paulet creó algo que ya estaba inventado”. Esto es absolutamente falso. En los documentales sobre la llegada del hombre a la Luna, se puede ver una nave que desciende. Este objeto aeroespacial se llama módulo lunar, cuyo motor usa tetraóxido de nitrógeno. Este compuesto químico había sido planteado por Paulet, pero décadas después de su muerte la NASA no le dio el crédito.

Paulet inventó el primer motor-cohete de propulsante líquido. (El Peruano)

―¿La NASA no le dio el crédito a Paulet?

―Él llega a la conclusión de que necesita emplear un explosivo líquido para impulsar un motor. Su idea fue utilizada por la NASA, una agencia que no reconoció su invento. Hay artículos de la agencia que dicen: “El motor del futuro debe ser así”. Lo que están describiendo es el motor de Paulet, pero no lo nombran. Ellos han mencionado la conclusión del inventor sin siquiera leerlo.

―¿Paulet logró experimentar su invento?

―Su avión se quedó en el papel, nunca tuvo la posibilidad de experimentar su invento. Su proyecto requería una serie de pruebas y plata.

―¿Por qué el inventor no recibió financiamiento del Gobierno peruano para materializar su idea?

―Básicamente, porque era un hombre adelantado a su tiempo y no lo entendían. Cuando Paulet planteaba su idea, la gente se asombraba. Ahora, no creo que él buscase financiamiento fuera del Perú; quería que todos sus proyectos se concreten en territorio nacional. Todo el tiempo proponía proyectos para su país. Mientras se desempeñaba como diplomático en el extranjero, mandaba documentos con proyectos que se podrían aplicar en el Perú. Al parecer sus documentos simplemente se encarpetaban; eso lo dice su primo Francisco Mostajo.

Un libro de Julio Verne no despertó el interés del niño Paulet por la ciencia. (Composición Infobae: El Peruano/National Geographic)

―¿Cómo surgió su interés por investigar acerca de la obra de Pedro Paulet?

―En 2004, leí en una página argentina que Pedro Paulet había realizado importantes aportaciones al desarrollo de la tecnología de propulsión para los viajes espaciales. También se indicaba que contribuyó a la llegada del hombre a la Luna. Luego de enterarme de esto, pensé que se podría hacer una película sobre este tema. Entonces, me puse a buscar información en internet, y me di cuenta de que todas las páginas eran un poco parecidas y que muchas tenían datos equivocados. Ante esta situación, empecé a investigar para hacer una película.

―¿Qué pasajes de la vida de Pedro Paulet abordará la película?

―La película, que es un documental, abordará las obras de Paulet. Esta idea ha ido tomando cuerpo con el pasar del tiempo. Tengo que admitir que en un momento no tenía muy claro el enfoque del documental.

―¿Cuándo se publicaría el documental de Pedro Paulet?

―Quisiera que se estrenara el 2 de julio, fecha en la que se conmemora el natalicio número 150 del personaje.

―¿Ha pensado en difundir su documental en el cine?

―El asunto es que para estrenarlo en el cine, tienes que invertir dinero. No estoy tan convencido de que el documental vaya a tener acogida en las salas. Si te fijas en la cartelera, los cines no suelen estrenar este tipo de material audiovisual, porque la gente no va. El público prefiere ver documentales en redes sociales o en plataformas de streaming; posiblemente, esa sería la ventana ideal.

En la investigación de Álvaro Mejía, titulada ‘Pedro Paulet, sabio multidisciplinario’, se hace referencia a la Guerra del Pacífico, un contexto bélico que Paulet conoció. (Diario El Pueblo de Arequipa)

―En estos 20 años que viene investigando sobre la obra de Paulet, ¿qué hecho memorable recuerda?

―Conocí a unos descendientes de Paulet que viven en Argentina. Un día me escribieron para decirme que les gusta el punto de vista de mi blog. Iniciamos una serie de conversaciones virtuales. Un día colocaron ‘hermandad’ en el asunto y en el cuerpo del correo decía: “Tú eres nuestro hermano por lo que estás haciendo”. Emotivo, ¿no?

―Respecto a los momentos difíciles que experimentó, ¿qué suceso recuerda?

―He enfrentado varios intentos de plagio. Actualmente, me preocupa un académico que intenta presentar mis escritos como propios, como si él los hubiera descubierto. Incluso hubo un arequipeño que argumentaba que no debería investigar a Paulet por no ser de Arequipa. Otro señor me confrontó diciendo: “Tú no eres astrónomo, yo sí lo soy, entrégame los documentos”. Él quería que le entregue la información que había encontrado sobre la obra de Paulet.