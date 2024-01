Florcita se desliga de la herencia de su padre, Augusto Polo Campos: “Ya tengo mi terreno”

Florcita Polo responde sobre herencia de su padre. | Panamericana TV

Florcita Polo Díaz se puso al margen en temas relacionados con la herencia de su difunto padre, el compositor Augusto Polo Campos. La empresaria dejó entrever que no tiene interés en el patrimonio dejado por el artista, enfocándose en su independencia económica.

Durante su aparición en el programa ‘Préndete’, este miércoles 24 de enero, la influencer se limitó a promocionar la venta de terrenos, evitando ahondar en el tema del dinero y la venta del departamento del intérprete de ‘Cuando llora mi guitarra’.

Como es de conocimiento público, el inmueble perteneciente al músico ha sido un tema abordado con polémica, tras las declaraciones de uno de sus hijos. Al ser consultada sobre el tema por Rocío Miranda, la joven optó por destacar su trabajo y su capacidad para generar sus propios recursos.

Florcita Polo se desmarca de la disputa por la herencia de su padre y se enfoca en promocionar negocio de terrenos. | difusión

“Estoy trabajando. Yo soy una mujer chambeadora, ya tengo mi terreno, algo propio”, declaró Polo Díaz, evidenciando su preferencia por concentrarse en sus esfuerzos personales más que en la herencia familiar en disputa.

¿Por qué los hermanos Polo Campos están enfrentados?

Augusto Polo Campos Linares, hijo mayor del célebre artista Augusto Polo Campos, interpuso una denuncia formal contra sus hermanos, incluida Flor Polo, por presuntamente impedirle el acceso a la parte de la herencia que le corresponde.

Esta acusación salió a la luz después del fallecimiento del reconocido compositor, el 17 de enero de 2018. La disputa familiar incluye un departamento en Miraflores y dinero de la empresa ‘Contigo Perú’, encargada de las regalías de las obras del intérprete.

Augusto Polo Campos tuvo en total 7 hijos, entre ellos: Florcita, Selena, Giomar, Marco Polo, Cristovals, Carmen y Augusto Polo.

El primogénito acusa a sus consanguíneos de falta de transparencia financiera y legal, negándole su participación en los bienes inmuebles y empresariales.

“Queremos saber qué sucede con el dinero, cómo se está gastando y en qué se está invirtiendo. (...) No hay reportes. Solo uno de los hermanos lo está gozando y yo sigo pagando impuestos del mismo”, dijo.

¿Florcita Polo administraba bienes de su padre?

Susy Díaz, madre de Flor Polo y excongresista, se presentó en el programa ‘Dilo Fuerte’ apoyando a su hija y sugiriendo su disposición a tomar acciones legales para su defensa.

Hijo mayor de Augusto Polo Campos expone a sus hermanos por ocultar información de la millonaria herencia | Día D. ATV

“Mi hija me dice ‘mami, anda y defiéndeme, no quiero involucrarme en ningún problema’. Mi hija no es tan fuerte como yo. (...) Voy a hablar con mi abogado para que vea todos los documentos”, manifestó.

En el 2018, la exparlamentaria mencionó que su descendiente fue nombrada albacea de los bienes del compositor, recomendando en aquel entonces que las regalías sean distribuidas equitativamente entre los siete herederos.

Sin embargo, en la reciente edición del espacio de Panamericana Televisión reveló que Flor Polo ya no detenta dicha posición, aunque no especificó quiénes son los responsables de su salida.

“Mi hija me dijo que la sacaron de albacea por que si no ahorita le estuvieran echando la culpa a Flor solamente”, añadió.

Flor Polo había sido designada albacea de la herencia de Augusto Polo Campos, pero la sacaron.

Susy Díaz invitó a Augusto Polo Campos Linares a pronunciarse si es que él está levantando acusaciones. Además, desmintió que su hija maneje las regalías y compartió un ejemplo personal de apoyo financiero a su hija, señalando un préstamo reciente para cubrir una deuda bancaria de 91 mil soles.

“Yo le he dicho a Flor que no pida nada, yo le doy todo, ni siquiera del departamento que se van a dividir, que no pongan a Flor, si venden ese departamento a Flor no la pongan, yo prefiero darle de mi dinero”, finalizó la exvedette.