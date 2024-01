Renato Rossini Jr fue eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’ y dejó conmovedor mensaje: “Cerramos esta etapa”

‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ dijo adiós a Renato Rossini Jr. | Latina

La noche del martes 9 de enero se vivió una emotiva eliminación en ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’. Renato Rossini Jr. fue desvinculado permanentemente del reality de cocina. El joven tiktoker se despidió de la competencia con un conmovedor mensaje.

Giacomo Bocchio dijo sentir mucha pena por la salida del participante, quien demostró destreza en el concurso. Eres muy agradable. Cuando recibes correcciones, lo tomas de la mejor manera. Te animo a que sigas cocinando. Gracias por toda la buena onda”, fueron las palabras del chef.

“Siempre te voy a desear lo mejor. El Perú ha descubierto al nuevo galán de la televisión. A las personas buenas, siempre les va a ir bien, amigo”, expresó el actor Junior Silva.

Renato Rossini se fue de 'El Gran Chef Famosos'. | Latina

José Peláez no quedó atrás y aprovechó en desearle lo mejor. “Te has ganado un gran espacio en el corazón de los televidentes”, dijo el conductor del programa culinario.

“Fuiste una de las grandes revelaciones de la televisión, todo este tiempo. Esta siempre será tu casa”, agregó conmovido.

Las conmovedoras palabras de Renato Rossini Jr.

Renato Rossini Jr. agradeció la oportunidad de participar nuevamente en ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ y dedicó unas palabras a todos sus compañeros.

“Quiero agradecer a la producción, a José Peláez y al jurado. ‘El Gran Chef Famosos’ es sinónimo de familia. No solo es tratar de cocinar bien, sino transmitir la mayor cantidad de valores para que las personas lo repliquen en sus vidas. Aprendí un montón, hice lindos amigos. Me siento cómodo y feliz de haber estado acá. Me voy con la frente en alto (...) Son etapas, y cerramos esta”, dijo el influencer.

Participante fue eliminado definitivamente de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha'. | Latina

¿Qué pasó en la noche de eliminación?

La última edición de ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ puso a prueba a Junior Silva, Mayra Goñi, Renato Rossini Jr. y Armando Machuca en una batalla culinaria que dejó sabores amargos y dulces victorias. Javier Masías nuevamente se ausentó del reality, sin embargo, el renombrado cocinero Khabir Tello ocupó su puesto de jurado.

La competencia arrancó con un clásico de la gastronomía marina, el chicharrón de calamar, un reto que puso en jaque al recordado ‘Pollo Gordo’. La ansiedad jugó en su contra y cometió un error cardinal al olvidar cortarlo en aros antes de freírlo.

Por su parte, Mayra Goñi se enfrentó a sus propios desafíos al presentar una fritura que no alcanzó la profundidad necesaria, resultado que no gustó a los jueces. “Está sequísimo”, manifestó Giacomo Bocchio. “Tenía mucha fe en ti”, agregó Nelly Rossinelli.

‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ dijo adiós a Renato Rossini Jr. | Latina

Finalmente, Armando Machuca se convirtió en el triunfador indiscutible de la contienda, otorgándole el privilegio de ser asistido por el chef invitado en el siguiente desafío.

El segundo obstáculo de la noche fue de comida marina: un cebiche de erizo de mar. Los participantes enfrentaron la ardua tarea de extraer la lengua del equinodermo. Los nervios y la concentración se palpaban en el ambiente, mientras cada uno luchaba por dominar el espinoso ingrediente.

¿Renato Rossini Jr. y Ale Fuller son pareja?

La actriz Ale Fuller y el modelo Renato Rossini Jr. han sido objeto de especulaciones tras difundirse imágenes de ambos besándose en el departamento que anteriormente pertenecía a Francesco Balbi. La actriz optó por el silencio sobre los detalles del encuentro, mientras que el influencer solo llegó a confirmar su presencia en el lugar.

Renato Rpssini Jt. conversa con Ale Fuller en medio de las grabaciones de "El Gran Chef".

Sin embargo, la joven decidió aclarar lo sucedido. No negó que tienen una relación, sino, explicó qué fue lo que hicieron en la vivienda. “A Renato recién lo estoy conociendo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que se ve en televisión no le hace justicia a la realidad”, dijo.

La información se puede tergiversar. Yo retrocedo. Tanto Renato como yo sabemos lo que pasó, se ha sacado de contexto (…) Lo que se está mostrando no es verdadero”, agregó.