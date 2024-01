El volante de 23 años que regresó a Alianza Lima en silencio y se perfila como reemplazante de Jairo Concha

Piero Vivanco viene entrenando con el plantel de Alianza Lima desde el inicio de la pretemporada en el estadio Alejandro Villanueva (Alianza Lima).

Alianza Lima realizó una reestructuración profunda de su plantel profesional de cara a la temporada 2024, con varias salidas importantes y una gran cantidad de fichajes, con el objetivo de recuperar el título nacional tras la final perdida ante Universitario de Deportes. Además, busca tener, luego de muchos años, una participación destacada en la siguiente edición de la Copa Libertadores.

En las últimas semanas, los ‘íntimos’ hicieron oficiales las incorporaciones de los defensas Juan Pablo Freytes y Jiovany Ramos, los volantes Adrián Arregui, Catriel Cabellos, Jhamir D’Arrigo y Kevin Serna, y el delantero Cecilio Waterman, y se espera que sigan llegando jugadores para reforzar diferentes posiciones de la plantilla.

No obstante, hay un futbolista que no formó parte del cuadro ‘blanquiazul’ la campaña 2023, pero pese a no ser anunciada su contratación, se encuentra trabajando en la pretemporada del equipo en el estadio Alejandro Villanueva, en busca de un lugar en el equipo titular del flamante técnico Alejandro Restrepo.

Piero Vivanco firmó a finales de 2021, un contrato por tres temporadas con Alianza Lima, el cual vence en diciembre de 2024. Foto: Alianza Lima

Se trata de Piero Vivanco, volante de 23 años que fichó por el cuadro de La Victoria a finales del 2021, pero las últimas dos temporadas fue enviado a préstamo, por lo que todavía no ha tenido chances de mostrarse ante los hinchas ‘blanquiazules’, pero que, en su último año de contrato, tiene la oportunidad de convertirse en figura y protagonista del juego ‘íntimo’.

Vivanco puede desempeñarse como extremo, pero sobre todo como mediocampista ofensivo, por lo que, la partida del volante Jairo Concha, quien decidió no renovar su contrato, podría darle el espacio que estaba esperando.

Además, se entiende futbolísticamente con el atacante Franco Zanelatto, debido a que formaron dupla ofensiva en la San Martín. Inclusive, sus inicios y carrera fueron similares, pues Alianza Lima los fichó tras una temporada destacada en los ‘santos’, pero los cedió a préstamo el 2022. El primero fue a Sport Boys y el segundo a Alianza Atlético. No obstante, solamente ‘Zane’ pudo consolidarse y volver para el 2023.

Piero Vivanco (al fondo a la izquierda) y Franco Zanelatto (derecha) cuando jugaban en la Universidad San Martín. | Foto: Difusión

¿Cómo le fue a Piero Vivanco en su préstamo?

Piero Vivanco recaló en Sport Boys para el año 2022. En el elenco ‘rosado’ gozó de continuidad, pues fue habitual titular y solamente lesiones o suspensiones ocasionaron que no sea considerado. En total disputó 32 partidos, marcó dos goles y aportó para que el club se mantenga en primera división. Debido a su polifuncionalidad y a que en dicho año la ‘misilera’ tuvo hasta tres técnicos, no tuvo una posición fija, actuando en 13 partidos como extremo derecho, en ocho por la izquierda y solamente en siete como volante mixto u ofensivo.

Para el 2023, con la llegada de fichajes como Andrés Andrade, Christian Cueva o Gabriel Costa, volvió a ser cedido, esta vez a Atlético Grau de Piura. Con los ‘albos’ no tuvo tanto protagonismo. Solo jugó 19 encuentros y repartió tres asistencias, y fue ubicado con frecuencia (13 partidos) como mediocampista.

Pese a sus números, el rendimiento de Vivanco en los entrenamientos llamó la atención de Alejandro Restrepo, quien considera seriamente contar con sus servicios este 2024.

Piero Vivanco marcó dos goles en Sport Boys, uno de ellos fue en la victoria 2-1 sobre Alianza Atlético en Sullana, que fue clave para mantener la categoría (GOLPERU).

La formación de Piero Vivanco en Chile

Un aspecto a favor de Piero Vivanco es que recibió formación en el exterior, debido a que en 2017, tras destacar en las divisiones menores con Esther Grande de Bentín, migró y fichó por el Huachipato de Chile, club con el que llegó a debutar en la primera división con 18 años, y pudo disputar cuatro partidos entre el 2018 y el 2019, cuando la Universidad San Martín lo adquirió a préstamo,