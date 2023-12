Pedro Suárez Vértiz: su libro “Yo, Pedro” se relanzó antes de fallecer, con relatos inéditos de sus amigos

Un vistazo a la vida y obra de Pedro Suárez Vértiz en su libro autobiográfico “Yo, Pedro”. | difusión/Portada-Planeta

Pedro Suárez Vértiz, músico, cantante, compositor, productor y escritor peruano, marcó a varias generaciones con sus canciones y su carisma. La noticia de su muerte, este 28 de diciembre a los 54 años, conmocionó a todos sus fans, quienes en redes sociales, lo homenajearon recordando sus éxitos, participaciones en TV y obra.

A pocos días de su partida, se relanzó en las tiendas su libro “Yo, Pedro”, una autobiografía que recoge sus vivencias, anécdotas y reflexiones sobre su carrera artística y su vida personal.

En esta última versión, se incluyen relatos inéditos de sus amigos, que aportan testimonios únicos sobre el legado y la personalidad del rockero peruano.

“Yo, Pedro” incluye un prólogo de Jaime Bayly

Esta edición especial de Grupo Planeta llega a los lectores con un emotivo prólogo de Jaime Bayly y relatos inéditos aportados por amigos del artista. Disponible desde principios de diciembre, esta publicación coincidió con el fallecimiento del artista, la cual ha reforzado un enfoque íntimo sobre su vida y legado.

El texto incluye contribuciones exclusivas de reconocidas personalidades que compartieron momentos memorables con Pedro Suárez Vértiz. Nombres como Eva Ayllón, Jean-Pierre Magnet, Hernando de Soto, Gianmarco, Cristian Meier, María Pía Copello, entre otros, enriquecen las páginas con sus testimonios.

“Yo, Pedro” se trata de una recopilación de memorias y expedientes que abarcan distintas facetas de la vida del intérprete de “No pensé que era amor”. Desde anécdotas hasta reflexiones profundas, el libro se convirtió en un espejo de la humanidad y creatividad del artista, reflejando su esencia tanto en la música como en la literatura.

Cabe destacar que esta obra se erige como un homenaje literario que transmite no solo el espíritu del cantautor, sino también las huellas que dejó en aquellos que lo conocieron.

Extracto del capítulo ‘Hablando fuerte y claro’

“Muchos saben quién soy. O, al menos, saben a qué me dedico. Para mi bien o para mi mal, soy una persona pública. He dado conciertos dentro y fuera del Perú ininterrumpidamente desde julio de 1988 hasta agosto de 2011. Meses antes de mis últimos shows admití en un programa dominguero de reportajes que tenía un problema de dicción, es decir, de mala vocalización. Lo hice porque siempre he hablado de mi vida abiertamente. Me pareció amigable y responsable contarlo. Había firmado con la disquera Warner España y estaba desarrollándome muy bien en ese país. Pasaba un mes en Lima y otro allá, en Madrid, con mucho movimiento en televisión y radio. Pero, sobre todo, con muchos conciertos. Me había costado varios años tener una presencia integral en el extranjero, es decir, con mi música en el escenario, el disco en la tienda y mis videoclips y entrevistas en la tele. Todo andaba sobre ruedas.

Hasta entonces había manejado mi carrera cómodamente desde Lima y Miami, grababa discos y visitaba todos los países de América para promocionarlos. Sony era una disquera muy poderosa, y sus sedes mundiales obedecían toda orden que viniera de la oficina central de Miami o Nueva York. Así obtenía una extensa difusión internacional de mi música y la venta de discos, lo que me mantenía vigente como artista de la compañía. Hasta ahora no puedo creer que haya ganado desde la comodidad de mi casa premios en Panamá, México y España sin haber siquiera vivido allá. Me mandaban en vuelos de primera clase a todos los países y pagaban estudios de lujo para grabar mis discos, además de producir videos carísimos con los mejores directores. Toda esta inversión es la típica antesala para generar una superventa internacional que generalmente ocurre con el tercer disco.”

