Se reveló anécdota y crucial decisión de Ricardo Gareca sobre suplencia de Jefferson Farfán en triunfo de Perú en Quito

Néstor Bonillo dio a conocer detalles sobre el importante triunfo de Perú sobre Ecuador en Quito.

Uno de los momentos más recordados de la selección peruana durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018 fue el histórico triunfo 2-1 ante Ecuador en la altura de Quito gracias a los tantos de Edison Flores y Paolo Hurtado, resultado que dejó a la ‘bicolor’ con chances de clasificar a un Mundial luego de 36 largos años.

Sin embargo, una anécdota desconocida determinó la presencia de ‘Caballito’ en el once titular cuanto estaba previsto su suplencia. El técnico en ese momento, Ricardo Gareca, tenía en mente al atacante Jefferson Farfán. Así lo dio a conocer Néstor Bonillo, exasistente del estratega argentino, quien reveló la razón por la que la ‘Foquita’ no fue considerado en aquella ocasión.

“Viene el preparador físico, me da el informe de cómo estaban todos los futbolistas en el calentamiento y me dice que Jefferson no se podía recuperar después de cada esfuerzo”, sostuvo Bonillo durante el programa de Youtube ‘Cultura Táctica’.

Asimismo, dio a conocer detalles sobre la situación en la que se encontraba la ‘Foquita’ cuando se acercó a él. “Previo a que Ricardo decida quien iba a entrar, que él estaba pensando básicamente en Jefferson, yo voy hacia donde estaban calentando los jugadores y lo veo pálido, con los labios blancos”.

No obstante, señaló que dicho partido era clave para poder aspirar a un cupo en Rusia 2018. “En ese momento había toda una energía puesta en que teníamos que ganar el partido y es ahí donde me dice ‘profe, hago un pique y no me puedo recuperar’”.

Finalmente, confesó cómo fue que tomaron la decisión de elegir a Paolo Hurtado para que ingrese por André Carrillo. “Atrás de él estaba Hurtado, que apenas ve lo que estaba pasando me dice que estaba listo para ingresar, entonces yo fui y le dije a Ricardo (Gareca) que Jefferson (Farfán) no iba a rendir”.

Gol de Jefferson Farfán a Nueva Zelanda en el repechaje al Mundial Rusia 2018. (Movistar Deportes)

¿Cuándo se retiró Jefferson Farfán?

En diciembre de 2022, Jefferson Farfán emitió un comunicado a través de sus redes sociales anunciando su retiro del fútbol profesional. “Luego de tantas alegrías y de haber cumplido mis más grandes sueños, ha llegado el momento de decirle adiós a la pelota y cerrar esta linda etapa de mi vida”.

Como se recuerda, el ‘10 de la calle’ retornó al fútbol peruano en la temporada 2021, año en el que logró conseguir el bicampeonato con Alianza Lima. Sin duda alguna, el delantero fue clave en la histórica clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018, convirtiendo el primer gol en el partido por el repechaje frente a Nueva Zelanda.

El difícil momento que vivió

Meses después de dar a conocer la noticia, Jefferson Farfán reveló los motivos que lo llevaron a colgar los botines. “Yo ya había hablado algo meses atrás con mi mamá y mi empresario, ya se los había comunicado. Obviamente, a nadie más. Uno como futbolista nunca quiere retirarse, pero era el momento, era un tema de pensar más en mi salud, me incomodaba la rodilla”, declaró durante una entrevista con América TV.

Pese a que era consciente que su decisión era la mejor, no pudo evitar derrumbarse e incluso reconoció que fueron varias las veces que lloró. “El día que hice el anuncio de mi retiro, me metí al baño, me lavé la cara y se me salieron las lágrimas. Cuando lo anuncié en redes, se me salieron las lágrimas. Me quedé llorando desde las 9 (de la mañana) hasta el mediodía”.

“Yo me hacía el fuerte, me decía a mí mismo que lo iba a superar, yo me estaba preparando mentalmente porque sabía que me tenía que retirar en algún momento y sabía que ese era el momento para retirarme”, finalizó.