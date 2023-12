Juliana Oxenford se mostró feliz en bikini poco antes de cumplir 46 años: “Sin filtros, sin complejos, sin miedo”

Juliana Oxenford se mostró feliz en bikini poco antes de cumplir 46 años. (Captura: julianaoxenford.oficial)

Otra vuelta al sol. La exconductora Juliana Oxenford causó sorpresa entre sus seguidores al publicar en sus redes sociales fotografías en las que se le ve contenta a pesar de no haber renovado su contrato con ATV para el 2024. La periodista se mostró disfrutando alegremente de un día de piscina junto a su hija.

Al parecer, la periodista ha dejado atrás las complicaciones surgidas por su despedida del medio televisivo que compartía con Magaly Medina, y ha tomado su cuenta de Instagram para compartir una imagen en la que se destaca en bikini, proyectando una imagen de seguridad y poder personal en la víspera de su cumpleaños.

“Mañana es mi cumple y me presumo porque me da la gana. Sin filtros. Sin complejos. Sin miedo”, fueron las declaraciones de la exconductora del extinto programa “Al estilo Juliana”. En la imagen, la comunicadora se luce sonriente y posando para la instantánea del recuerdo.

Juliana Oxenford lanza fuerte indirecta a Magaly Medina por burlas

La periodista peruana Juliana Oxenford anunció su despedida del programa televisivo ‘Al estilo Juliana’, manifestando desconocer las razones de su salida. Oxenford declaró que, aunque los directivos del canal no le exigieron generar altos niveles de audiencia (rating), sino priorizar el periodismo, cumplió con lo solicitado. Adicionalmente, reveló que, antes de su partida, indicó que su despido se debía a una solicitud de una persona no identificada que, según ella, se expresaba de manera despectiva y se mofaba de su trabajo frente a otros colegas de la cadena.

En respuesta, la presentadora de televisión Magaly Medina comentó sobre la situación de la expresentadora refiriéndose a la línea editorial que esta adoptó durante las Elecciones presidenciales de 2021 en Perú. Medina aludió a un “discurso castillista” en referencia al soporte percibido hacia Pedro Castillo, expresidente del Perú, lo que, en su opinión, no era adecuado para que Juliana continuara al frente del mencionado programa.

“Yo pedí tu cabeza cuando comenzaste con tu discurso castillista y yo no soy ni aprista ni fujimorista, a mí no me vengan con esas tonteras. A mí no me pongan etiquetas políticas que no las tengo. Yo soy de derechas, punto, simple. Para mí tiene que haber libre mercado, nada más. Menos pobreza, más seguridad, esa es mi política”, fueron las palabras de Magaly el pasado 15 de diciembre, afirmando que fue ella quien no quería que continuara en el canal.

Desde entonces, las confrontaciones entre las periodistas Juliana Oxenford y Magaly Medina han continuado intensificándose en las redes sociales. A través de diversas publicaciones, ambas han intercambiado comentarios y críticas, en lo que parece ser un conflicto prolongado en el tiempo. Recientemente, Oxenford compartió un mensaje en el que calificó a Medina de ignorante, lo cual añade otro episodio a esta polémica que se ha trasladado del ámbito televisivo al digital, captando la atención de los seguidores de ambas comunicadoras.

“La burla es el miedo que emplea el ignorante para sentirse sabio”, fue frase que compartió en una imagen de las redes sociales. En más de una ocasión, Medina ha hablado en tono burlón sobre su excompañera de canal, por lo que iría directamente hacia ella.

Usuarios llenan de elogios a Juliana Oxenford y le piden que regrese a la TV

Los seguidores de Juliana Oxenford han expresado sus buenos deseos hacia la conductora a través de las redes sociales, motivándola a tomar un descanso de la televisión para pasar tiempo con su familia. Algunos de los mensajes destacados de los usuarios incluyen expresiones de cariño y apoyo, tales como:

“Juliana, te queremos y te extrañamos en la tele, ojalá puedas tener un espacio en tele o redes y podamos verte, eres una gran madre y una mujer que a muchas de nosotras si nos representas”, “Juliana, regresa pronto. Por fa ten tu programa por las redes. Lo pedimos a gritos. Abrazo enorme”, “Dejen la envidia. Es una excelente periodista. Coherente. Aparte de ser una mujer hermosa. Bendiciones para ti y tu familia”, fueron algunos comentarios.