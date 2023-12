María Pía Copello muestra el interior de su hogar y causa sorpresa su lujosa decoración navideña

María Pía Copello es una de las conductoras de televisión que se mantienen bastante activas en las redes sociales. Ella en diferentes ocasiones ha mostrado algunos ambientes de su hogar, pero nunca ha hecho un tour completo. Por este motivo, el programa en el que trabaja decidió visitarla, pues deseaban conocer su domicilio.

Aprovechando las fiestas navideñas, ‘Mande quien mande’ ingresó al hogar de la conductora de televisión, observando la lujosa decoración que tenía en los diferentes espacios de su casa.

Asimismo, el reportero que estuvo a cargo de revisar los ambientes de la casa de María Pía Copello se llevó una grata sorpresa al ver que todo estaba bien decorado, resaltando muñequitos, bolitas doradas, cascanueces, entre otros objetos que hacen referencia a la Navidad.

María Pía Copello mostró la decoración navideña de su casa. (Foto: Captura de América)

Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención, pues la influencer tenía un enorme árbol de navidad en medio de su sala, el cual estaba muy bien decorado y con muchos de talles. Además, en su patio también resaltaba todo tipo de luces, incluso los clásicos renos iluminados.

Aquí no acabaron las sorpresas de María Pía Copello, esto debido a que le tenía preparado un regalo especial a sus seguidores. Ella precisó que iba a realizar un gran sorteo, en el que el premio sería tener un árbol de navidad idéntico al de ella.

De inmediato, la conductora de televisión empezó a explicar sus fans son lo más importante para ella, esto debido a que siempre la han acompañado. “Ellos me han dado todo y, por ello, este regalo como agradecimiento”, sostuvo.

Grabó divertido tiktok con influencer español

María Pía Copello también se animó a grabar un divertido tiktok con el creador de contenido, Jorge Cremades. El influencer español no dudó en hacer un video con la decoración de la casa de la conductora peruana, resaltando que ella tiene una obsesión por la Navidad.

En este material se puede observar claramente que desde que miras su casa resalta la decoración navideña, pues dos grandes cascanueces te reciben. Asimismo, al tocar el tiempo de su puerta, este tiene el sonido de un clásico villancico.

María Pía Copello y Jorge Cremades hacen divertido tikto de la decoración navideña de la conductora. | Tiktok.

¿Cómo ingresó a la televisión María Pía Copello?

María Pía Copello hizo su ingreso a la televisión al reemplazar en la conducción a Karina Rivero, quien en ese entonces era conductora infantil junto a Timoteo. Ella reveló que nunca imaginó que reemplazar a la exfigura de América Televisión le iba a causar tantos problemas.

“Yo siento que se pudo haber herido la susceptibilidad de algunos fanáticos. Siempre lo he dicho, yo no era una persona conocida, he contado como he ido al casting, ni siquiera fui para un programa infantil, fue para un programa juvenil. Los productores en el camino decidieron que el casting lo tenían que realizar conmigo”, comentó al inicio.

Asimismo, aseguró que no conocía la situación en la que se encontraba Karina Rivero en aquel momento, sino que ella tenía la versión que había escuchado de lado de los productores que la convocaron.

“Yo simplemente tomé una opción que me la pusieron y me dijeron esto. Yo no sabía los pormenores, no tenía idea de las cosas que le habrían dicho a Karina, para nada”, agregó.