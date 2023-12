Futbolista de Universitario mandó indirecta a Jorge Fossati tras su posible llegada a la selección peruana

Futbolista de Universitario mandó indirecta a Jorge Fossati tras posible llegada a la selección peruana.

Jorge Fossati se adueñó de todos los titulares en los últimos días porque empezó a sonar fuerte como nuevo técnico de la selección peruana tras la inminente salida de Juan Reynoso por malos resultados. Es casi un hecho que el estratega uruguayo tome el mando de la ‘blanquirroja’, ya que se oficializó la destitución del ‘Cabezón’ y también la del ‘charrúa’ de Universitario de Deportes.

Te puede interesar: La tajante respuesta de Jean Ferrari sobre la partida de Jorge Fossati: “Tiene contrato y lo esperamos el 18″

La partida del DT de la ‘U’ generó muchas reacciones y, entre ellos, hubo una que causó polémica en redes sociales. La futbolista ‘crema’, Cindy Novoa, lanzó un comentario que más fue una indirecta contra el exestratega ‘merengue’.

El post dejaba entrever de que a Fossati no le gustaba el fútbol femenino y, por eso, el poco apoyo a las actuales campeonas del torneo nacional. El mensaje no pasó desapercibido y se volvió tendencia.

Te puede interesar: Jorge Fossati, el principal candidato para dirigir la selección peruana: ¿Cómo va la negociación con el técnico uruguayo?

“No es malo muchachos, solo que hay señores que no les gusta el fútbol femenino. Es todo y se respeta. Ahora en la selección”, fue la publicación que hizo la jugadora en Twitter.

Esto generó todo tipo de comentarios, unos apoyando a la volante y otros criticándola porque no había necesidad de escribir eso. “Todo el apoyo, Cindy. Primero la U y en todas las disciplinas”, “cuando estaba en la ‘U’ no decías nada”, “no entiendo a dónde va todo esto”, “no sabía que era una obligación que a uno le guste algún deporte”, “estas cosas no se hacen, no es propio de un jugador crema”; entre otros.

La publicación de Cindy Novoa contra Jorge Fossati.

Jorge Fossati explicó por qué dejó Universitario

Luego de que Universitario de Deportes hizo oficial la salida de Jorge Fossati, el técnico uruguayo se pronunció al respecto y dio la razón por la que decidió dejar el mando de los ‘cremas’ tras las fuertes especulaciones de que será el nuevo DT de la selección peruana.

Te puede interesar: Diego Rebagliati señaló que Universitario ya tiene el nombre de su nuevo técnico ante inminente partida de Jorge Fossati

El ‘charrúa’ aclaró que todavía no arregló con la ‘blanquirroja’ a pesar de que su representante, Pablo Bentacurt, se reunió con los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en la Videna el pasado miércoles 13 de diciembre.

Además, confesó que tomó la decisión de cortar vínculo con la ‘U’ por el enorme cariño que siente por el club y por sus hinchas. No quería que sigan dependiendo de él para empezar una nueva temporada. Tampoco quería que se dilatara más el tema de su futuro y seguir manteniendo en incertidumbre a los de Ate.

“Con la selección no está nada arreglado. (Mi decisión de dejar Universitario) Lo hice por respeto y cariño al hincha y al club. Los dejo con las manos libres para que puedan manejarse con sus tiempos”, aseguró el estratega en comunicación con RADIO U 1924.

El cuadro ‘merengue’ arrancará pretemporada el próximo lunes 18 de diciembre y el hecho que no haya técnico no hará que se corten los planes. Todo seguirá en marcha, y el equipo quedará a cargo de Jorge Araujo y Piero Alva.

Universitario agradeció a Jorge Fossati mediante redes sociales.

Así fue el comunicado de Universitario

“El Club Universitario de Deportes informa que el señor Jorge Fossati ha llegado a un mutuo acuerdo con la institución para culminar su vínculo contractual como Director Técnico del primer equipo. Agradecemos al profesor Fossati y a su comando técnico por su trabajo profesional, que contribuyó a la obtención de la estrella 27 de nuestro club”, se lee en la primera parte del oficio de la ‘U’ que publicó en redes sociales.

Además, los ‘cremas’ le desearon buena suerte y determiaron el plazo para encontrar al próximo DT: “Desde Universitario de Deportes expresamos nuestros mejores deseos en los futuros proyectos profesionales que emprendan, tanto él, como su equipo de trabajo. En los próximos días el club anunciará al nuevo técnico del centenario”.