Defensor argentino reveló que recibió “tentadora” oferta de Alianza Lima, pero la rechazó por romántica razón

Jugador argentino reveló que recibió "tentadora" oferta de Alianza Lima, pero la rechazó.

Alianza Lima viene armando su plantilla de cara a la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Hasta el momento ha concretado la contratación de dos futbolistas del medio local, el extremo Kevin Serna y el defensor Renzo Garcés, y buscará hacer lo propio con los extranjeros.

En La Victoria se revisan muchas fichas, teniendo en consideración que casi todos sus jugadores foráneos se marcharon: Gino Peruzzi, Andrés Andrade y Santiago García. Este último aún no ha sido oficializado; pero no continuaría en tienda ‘íntima’ a raíz de sus constantes lesiones.

Uno de los nombres que sonó en el conjunto ‘blanquiazul’ fue el de Fernando Alarcón, central de 29 años que disputó 42 partidos en total en la Primera División de Argentina y culminaba su contrato con Instituto Córdoba a finales de diciembre del presente año.

El conjunto ‘albirrojo’ pudo retener a uno de sus emblemas de la temporada pasada. Así lo anunció en sus redes sociales. Estiró su contrato hasta el 2026; así como también, adquirió el 50% de los derechos económicos y el 100% de las facultades federativas del zaguero.

‘Palomo’, como lo conocen en el país ‘gaucho’, dio sus primeras impresiones tras estampar su rúbrica. “Siento mucha felicidad porque estaba esperando este día. En ningun momento dudé de esto, siempre estuve convencido de que me tenía que quedar”.

Fernando Alarcón estiró su contrato con Instituto de Argentina.

Alianza Lima lo quiso

Fernando Alarcón, en una reciente entrevista con el programa ‘Impacto Deportivo’ de Argentina, reveló que Alianza Lima fue uno de sus pretendientes previo a renovar con Instituto; no obstante, decidió por permanecer en el conjunto de Córdoba, donde juega desde hace dos temporadas.

“Lo venía pensando mucho, desde el último partido con River, en un momento decía ‘me tengo que quedar, me tengo que quedar’. Tuve ofertas importantísimas desde lo económico, pero no me equivoco, tomo decisiones sobre lo que siento y le había dado mi palabra al presidente”, declaró.

El club ‘blanquiazul’ trató de convencer al defensor con una importante propuesta. “En cuanto a lo económico lo de Alianza era muy tentador, ni que hablar de que juega Copa y todo”. Y no fue el único club que lo intentó, pues Independiente de Avellaneda también mostró su interés.

La defensa de Alianza Lima para el 2024

El técnico Alejandro Restrepo no tiene muchos elementos en la zona defensiva por el momento. Despidieron a Joao Montoya, Edinson Chávez, Pablo Míguez y Peruzzi. García y Carlos Zambrano correrían con el mismo destino. El ‘Kaiser’ no tuvo mucha regularidad en el año y se negocia su salida.

Los únicos que continúan del plantel anterior son Ricardo Lagos y Yordi Vílchez. ‘Richy’ viene participando de la pretemporada en las instalaciones del complejo deportivo EGB de Lurín, mientras que el back se encuentra en la etapa final de su recuperación a su lesión.

Alianza Lima arrancó su pretemporada el 8 de diciembre con los exámenes médicos.

2 jugadores llegan a La Victoria de Argentina

Si bien no se pudo cerrar la incorporación de Fernando Alarcón, llegarán otros jugadores procedentes de Argentina al ‘equipo del pueblo’. El primero sería el mediocampista Catriel Cabellos, quien fue cedido de Racing Club por toda una temporada. La oficialización de los ‘blanquiazules’ se daría en las próximas horas.

Adrián Arregui también se uniría a Alianza Lima. El volante afrontó el ascenso ‘gaucho’ con Atlético Temperley, equipo en el que era el capitán y referente. El ‘gasolero’ despidió al jugador de 31 años en redes sociales y dio indicios de su futuro. “Continuará su carrera en el exterior”.

Adrián Arregui, posible refuerzo de Alianza Lima, también jugó en Colombia y Canadá.

