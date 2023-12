Chocolate peruano es destacado en la nueva película ‘Wonka’ protagonizada por Timothée Chalamet

"Perú" fue mencionado en la película "Wonka". (Créditos: Warner Bros)

La película estadounidense “Wonka”, dirigida por Paul King y protagonizada por Timothée Chalamet, ha llamado la atención de los usuarios peruanos porque se menciona el nombre de nuestro país en una de las escenas principales.

Te puede interesar: REVIEW | Wonka: el espíritu de Roald Dahl intacto

“Wonka” cuenta la historia del joven Willy Wonka, quien experimenta diversas aventuras antes de abrir la fábrica de chocolate más famosa del mundo. Además, se detalla cómo conoció a los Oompa Loompas—trabajadores de su inmenso taller—en una de sus primeras aventuras.

Timothée Chalamet, actor estadounidense comenzó a ascender en el cine a partir de su papel en “Call Me By Your Name”, da vida al protagonista de “Wonka”. El elenco también está conformado por Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Jim Carter y Matt Lucas.

El Oompa-Loompa de Hugh Grant tiene apariciones muy esporádicas en la película a diferencia de las dos versiones anteriores. (Créditos: Warner Bros.)

¿En qué escena de “Wonka” se menciona al Perú?

En una de las primeras escenas de “Wonka”, el joven Willy Wonka, quien ha viajado por todo el mundo, está dispuesto a impresionar a los mejores vendedores de chocolate de las Galerías Gourmet, ubicadas en un país europeo anónimo. Para ello, les ofrece una de sus invenciones: los Flotochocs, chocolates azucarados en forma de huevo que te dan la habilidad de volar.

Te puede interesar: Jeff Bezos y Lauren Sánchez hicieron deporte en Miami y Justin y Hailey Bieber fueron al teatro en Los Ángeles: celebrities en un click

El primer empresario en probar el chocolate de Willy Wonka fue Arthur Slugworth (Luis de Rapiña en español), quien quedó impresionado por el sabor a malvavisco que posee dulce. Es allí donde el joven chocolatero explica que dicho ingrediente ha sido extraído de “malva de campesinos piscos del Perú”.

También se mencionan otros lugares del mundo, como “el caramelo salado con lágrimas agridulces de un payaso ruso” y “cerezas cosechadas con certeza por agricultores de los jardines de la nobleza japonesa”.

"Wonka" está protagonizada por Timothée Chalamet como el personaje principal. La película se basa en la novela infantil "Charlie y la fábrica de chocolate". (Créditos: Warner Bros.)

¿”Wonka” tiene escena post-créditos?

Los espectadores de la nueva película “Wonka” deben permanecer atentos, ya que, aunque no cuenta con una tradicional escena post-créditos, sí hay una secuencia adicional a mitad de los créditos.

"Wonka", con Timothée Chalamet, lidera la taquilla global tras recaudar 43,2 millones de dólares en su estreno. (Créditos: Warner Bros.)

¿Cuándo se estrena “Wonka” en Perú?

“Wonka”, la precuela de “Charlie y la fábrica de chocolate”,charl en Perú, por lo que está disponible en todos los cines nacionales.

En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures, Calah Lane, izquierda, y Timothee Chalamet en una escena de "Wonka". (Warner Bros. Pictures vía AP)

¿Quién es Timothée Chalamet, el nuevo ‘Wonka’?

El actor estadounidense Timothée Chalamet, nacido en Manhattan, Nueva York, ha consolidado su carrera en la industria cinematográfica tras su debut en 2014. Hijo de una bailarina de ascendencia rusa y de un padre trabajador de UNICEF con raíces francesas, Chalamet ha pasado de ser una promesa joven a una estrella reconocida, destacando en la película “Call Me by Your Name”, donde interpretó a un adolescente italiano que vive un romance con un personaje interpretado por Armie Hammer.

Te puede interesar: Guerra y destino en “Duna: parte 2″: épicas imágenes en el revelador tráiler de la saga

En el transcurso de su joven carrera, Timothée Chalamet desempeñó roles que lo llevaron a la fama, tales como su aparición en “Hombres, mujeres & niños” en 2014 y “Interstellar”, donde compartió créditos con Matthew McConaughey. Sin embargo, su talento fue proyectado en todo su esplendor en el año 2017 con el lanzamiento de importantes películas tales como “Hostiles”, “Lady Bird” —dirigida por Greta Gerwig— y la mencionada “Call Me by Your Name”, que le valió críticas aclamadas y la proyección a estatus de ícono juvenil y Cine.

Cast member Timothee Chalamet attends a premiere for the film Wonka in Los Angeles, California, U.S. December 10, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Timothée Chalamet asumió el papel del icónico personaje Willy Wonka, antes interpretado por Johnny Depp, en la nueva producción cinematográfica que se estrenará el 7 de diciembre. La película promete explorar los orígenes del personaje antes de los eventos conocidos en el clásico de Roald Dahl, “Charlie y la fábrica de chocolate”. Este trabajo posiciona a Chalamet una vez más en el centro de la atención, demostrando su capacidad para abordar personajes complejos y su compromiso con el arte del cine.

¿Cuál es el reparto de la película?

Los miembros del elenco Natasha Rothwell, Paterson Joseph, Calah Lane, Timothée Chalamet y Keegan-Michael Key, junto con el director Paul King, asisten al estreno de la película Wonka en Los Ángeles, California, EE. UU., el 10 de diciembre de 2023. REUTERS/Mario Anzuoni