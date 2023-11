Geni Alves expone a Janet Barboza durante etapa como su bailarina: “Me explotaba, era bien negrera”

Geni Alves expone a Janet Barboza durante su etapa como su bailarina. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. La brasileña Geni Alves volvió a la atención mediática al comentar sobre diversos personajes de la farándula en una entrevista local. Sorprendentemente, la exbailarina no dudó en hablar sobre su experiencia trabajando como bailarina para la conductora de “América Hoy”, Janet Barboza.

Te puede interesar: ‘Loco’ Vargas marca distancia con ‘América Hoy’ y critica el trato a sus invitados: “No hay educación”

En respuesta, la exmodelo confesó haber atravesado un momento difícil, admitiendo que su experiencia trabajando para la popular ‘rulitos’ fue complicada. Reveló que apenas le reconocía el dinero de su transporte, cuando ella parte de sus bailarinas.

Según la brasileña, este incidente desafortunado ocurrió antes de su incursión en el mundo de la televisión, pero lo percibe como una experiencia negativa en su pasado. Cabe destacar que la exmodelo llegó a nuestro país a los 19 años debido a desavenencias con su expareja.

Geni Alves recibió tortazo de Susy Díaz | captura/América TV

“Bailaba con Janet Barboza, pero ella me explotaba. Me vestía con trajes brasileños y con las justas me daba la movilidad. Yo invertía en el vestuario porque era un hobby para mí y me distraía”, dijo en un inicio la expareja del ‘Mero Loco’ para el diario Trome.

Te puede interesar: Ethel Pozo y el elenco de ‘América Hoy’ sorprenden a Brunella Horna en la clínica: “Bienvenido, Alessio”

Incluso, la exbailarina recordó un momento en el que la compañera de Ethel Pozo habría hablado mal de ella, alegando que no se dedicaba a cuidar a su hijo durante el tiempo que le trabajaba. La brasileña confesó que incluso la llevó a juicio, pero este fue descartado.

“Era bien negrera, para colmo hablo mal de mí diciendo que dejaba solo a mi hijo, nos peleamos. Me hizo juicio, pero no ganó”, sostuvo la exmodelo para el medio citado, dejando en claro que es muy dificil tener amistades en el medio. “Es difícil, en este mundo hay mucha mentira, egoísmo, envidia. Recuerdo que cuando empecé a aparecer en la televisión decían que cómo me podían contratar si no hablaba bien el español”, aseguró.

Janet Barboza confesó todas las cirugías se ha hecho en el cuerpo y rostro - Youtube- La Linares- Perú - 1 de septiembre.

Geni Alves habla del ‘Puma’ Carranza

En otras declaraciones, Geni Alves reveló cómo conoció al exfutbolista ‘Puma’ Carranza. Cabe recordar que la brasileña alcanzó notoriedad en la televisión nacional al verse involucrada en un intenso altercado con Carmen Rodríguez, la esposa del exfutbolista en ese entonces.

Te puede interesar: Pamela Franco se pone seria y hace aclaración a fan que la llamó celosa: “Yo estoy tranquila”

Según ‘la garota’, conoció al deportista en una fiesta a la que la invitó una amistad, encontrándose en ese momento separada del padre de su único hijo. Geni reveló que, en esa reunión, la figura de Universitario de Deportes aseguró estar soltero.

“Lo conocí en una fiesta de una amiga, estaba separada del papá de mi hijo y hecha triza. Una amiga le dijo que no se meta conmigo porque estaba casado, pero él dijo que estaba separado”, dijo en un inicio la brasileña, dejando en claro que él fue el primero en tomar la iniciativa.

“Me afanó y me dijo que me podía ayudar con los jueces en los problemas judiciales con mi esposo y empezamos a salir. Luego pasó lo que pasó (pelea con la esposa de Carranza). Lo que no me gustó fue que dijo que no me conocía. A pesar de todo sí me ayudó porque a raíz de eso el padre de mi hijo tuvo que empezar a pasar la pensión porque antes arreglaba todo por lo bajo”, acotó.

Alvez deja entrever que el gracias al futbolista se hizo conocida en el mundo del espectaculo. “Se puede decir que sí, pero también tenía una canción que la compuso un amigo. Un productor me dijo para aprovechar el momento y la presentamos”, agregó al medio citado.