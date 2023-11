Universitario va por Yoshimar Yotún: detalles desconocidos del inicio de las negociaciones del club con representante

El representante de Yotún está en conversaciones con la dirigencia de Universitario. Video: Canal N

La Liga 1 2023 culminó el pasado 8 de noviembre y de manera automática se activó el mercado de fichajes en el fútbol peruano. Los clubes participantes buscan mejorar sus plantillas para la competición local. El actual campeón nacional, Universitario de Deportes empezó la búsqueda de refuerzos que puedan potenciar el equipo dirigido por el entrenador uruguayo Jorge Fossati.

El elenco ‘crema’, además de sellar la incorporación de tres futbolistas extranejeros, desea contar en sus filas con el centrocampista peruano Yoshimar Yotún, que actualmente es capitán de Sporting Cristal e internacional con la selección peruana.

El interés no solo quedó en declaraciones del administrador ‘estudiantil’, Jean Ferrari, sino que ya iniciaron las conversaciones para que ‘Yoshi’ llegue a Ate para el centenario de Universitario, que se celebra en 2024.

De acuerdo con información presentada por N Deportes, la directiva ‘merengue’ ya sostuvo una primera reunión con el representante de Yotún Flores, en la que ya se le presentó el proyecto deportivo para su carrera y los años de contrato que lo unirían a la ‘U’.

Según el medio, Universitario le ofrece al volante un vínculo por las próximas dos temporadas, el cual se podría extender a una tercera. En cuanto al salario ofrecido, el ex Cruz Azul de México se convertiría en uno de los mejores pagados del balompié nacional.

Infobae Perú pudo conocer que el sueldo propuesto por los de Odriozola a Yoshimar Yotún supera en cerca de 30% a lo que percibe actualmente en el club de La Florida. Cabe indicar que el ‘chalaco’ cuenta actualmente con 33 años y este podría ser uno de los últimos grandes contratos de su carrera.

En caso de concretarse su fichaje, ‘Yoshi’ disputaría un lugar en el centro del campo ‘crema’ con el chileno Rodrigo Ureña, el argentino Martín Pérez Guedes y su compañero en la ‘blanquirroja’, Piero Quispe.

Jean Ferrari confirmó en varias ocasiones el interés de Universitario por Yoshimar Yotún para el 2024. (Liga 1 Max)

Obstáculo para llegada de Yotún a la<i> ‘U’</i>

Para lograr que Yoshimar Yotún se enrole a las filas de Universitario de Deportes, no solo se tendría que llegar a un acuerdo con el futbolista, sino que también con Sporting Cristal, pues tiene contrato hasta finales de 2024. No obstante, existe una cláusula de rescisión que podría ser abonada en caso exista voluntad de las partes interesadas.

No obstante, en el ‘cervecero’ no están dispuestos a perder a su principal referente. “Desde el club rimense no estarían de acuerdo con la salida de Yotún, identificado con el mismo y con contrato vigente...”, apunta Canal N.

Yoshimar Yotún tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales de 2024 - Crédito: Liga 1

Gran presente de Yoshimar Yotún

El ex José Gálvez cerró su año futbolístico de gran manera. Fue con una anotación en el empate 1-1 frente a Venezuela por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Pese al mal momento de la selección peruana bajo el mando de Juan Reynoso, Yotún se consolida como una de las piezas inamovibles de la oncena titular, ya que estuvo presente en todos los partidos de la ‘bicolor’ (seis) y jugó los 90 minutos.

Su buen andar personal también fue refrendado tanto en la Liga 1 2023 y en competiciones continentales, disputando un total de 35 partidos. Marcó cuatro goles en el Torneo Clausura, otro en el Torneo Apertura y uno a River Plate en la fase de grupos de Copa Libertadores. Adicional a ello, también registró cuatro asistencias en un total de 2,918 minutos.