Exjugador de la selección peruana le contestó a Salomón Rondón tras insultos: “No tiene el valor de expulsar a sus comunistas”

Óscar Vílchez le contestó a Salomón Rondón por insultos contra peruanos.

Perú y Venezuela se enfrentaron el pasado martes 21 de noviembre e igualaron 1-1 con goles de Yoshimar Yotún y Jefferson Savarino por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. Pero, lo futbolístico quedó de lado por los episodios controversiales que se suscitaron después del duelo.

Te puede interesar: Salomón Rondón lanzó fuerte calificativo a peruanos tras incidentes con PNP luego del Perú vs Venezuela

La previa ya había tenido una polémica luego de que las autoridades nacionales informaran que habría control migratorio en las puertas del Estadio Nacional. Esto provocó las reacciones de los ciudadanos del país ‘llanero’, quienes catalogaron la medida como “xenofobia”.

Posteriormente, al finalizar el encuentro, los integrantes de la ‘vinontinto’ se acercaron a la tribuna donde se encontraban sus hinchas para celebrar y se desató una pelea con los agentes de la Policía. Incluso el defensor Nahuel Ferraresi denunció que fue agredido en la mano por los efectivos.

Altercado entre policías y jugadores de Venezuela en el estadio Nacional. (Twitter)

No todo acabó ahí en el recinto limeño. Cuando la delegación encabezada por Fernando Batista se disponía retornar a su país, su avión no pudo despegar. ¿Por qué? No autorizaban recargar el combustible. La Federación Venezolana de Fútbol dio a conocer este suceso a través de un comunicado.

Te puede interesar: Técnico de Venezuela descartó a Perú como “rival directo”, pero advirtió de su juego previo a duelo por Eliminatorias 2026

En ese sentido, Salomón Rondón, uno de los referentes de dicha escuadra, explotó por los incidentes. El delantero de River Plato utilizó sus redes sociales para catalogar a los peruanos como “parásitos” y revelar que estuvo a poco de agredirlos. “Ganas no me faltaron y ganas no me falta”.

‘Neka’ Vílchez arremetió contra Rondón

Óscar Vílchez, quien integró la selección peruana tiempo atrás, salió en defensa de sus compatriotas con una contundente publicación en su cuenta de Twitter, un día después de los duros calificativos por parte del ‘nueve’ de Venezuela.

Te puede interesar: Paolo Guerrero no marca desde la final de Copa América 2019, pero enfrentará a la selección que más sufrió con sus goles

“Esto debería ser un caso de estudio. Somos el segundo país con más inmigrantes Venezolanos. Pero una infinidad de Venezolanos y un ignorante tiene el valor de insultarnos y llamarnos parásitos; valor que por cierto no tienen (ni tendrán) para expulsar a sus comunistas”, escribió.