Reimond Manco reveló insólito pedido de ‘Zeein’ para entrar a la Kings League Américas con Persas FC

El futbolista reaccionó con sarcasmo ante pedido de la gente que trabaja con el streamer Andysane. (Video: Cojo y Manco)

Reimond Manco es uno de los grandes talentos del fútbol peruano, sin embargo, por diversos motivos no llegó a terminar de despegar. Igual, a sus 33 años, muchos consideran que ‘Rei’ cumple con todos los requisitos para dejar en alto a nuestro país, esta vez en la conocida competencia denominada Kings League Américas.

Te puede interesar: Ecosem de Reimond Manco perdió ante Vallejo y no pudo ascender a Liga 2 2024: resumen y penales del partido por Copa Perú

Luego de conocerse que el equipo Persas FC representará al Perú en dicho campeonato, los hinchas le solicitaron a Zeein, presidente del club, que haga los esfuerzos necesarios para contar con Manco como uno de los principales fichajes.

Sin pensarlo, el también conocido como Andynsane accedió al pedido de sus seguidores y decidió comunicarse con el futbolista. En conversación con él, ambos mostraron su deseo de trabajar juntos, pero algo no habría terminado de convencer al exjugador de Alianza Lima.

Te puede interesar: Reimond Manco reveló que un jugador de Alianza Lima es “el cáncer” del club y que así “venga Pep Guardiola, será igual”

Durante el programa de YouTube ‘Cojo y Manco’, Reimond reveló que el streamer peruano necesitaba verlo jugar antes de concretar la propuesta laboral. “El otro día un amigo que me está ayudando con el tema de la Kings League me dijo ‘oye Reimond, ¿irías a hacer la prueba?’”.

Asimismo, añadió que “la gente que trabaja para este chico Andynsane quieren que yo vaya a probar. No hay forma de que lo haga, yo sé que hay mucha gente que quiere jugar la Kings League y no es porque no tenga la humildad para hacerlo, pero no tengo tiempo”.

Te puede interesar: Perú perdió 2-0 ante Bolivia en La Paz y es último de las Eliminatorias 2026

Para el volante no sería necesario realizar una prueba, pues todos conocen su juego y saben lo hábil que siempre ha sido, considerando que hasta hace unos días venía teniendo minutos en la Copa Perú con Ecosem Pasco. “Tengo bastante trabajo y sinceramente, no creo que necesite hacer una prueba para ver cómo estoy. Lo más probable es que no se de”.

Finalmente, hizo una inesperada confesión con respecto a Zeein, la cual no lo deja bien parado. “El chico me dijo para reunirnos y hasta ahorita lo sigo esperando, entonces parece que no se va a dar y si se llega a dar, bacán. Pero no hay forma de que vaya a probarme, olvídate”.

Equipos y presidentes de la Kings League Américas.

Más detalles sobre la Kings Leagues América

La Kings League es un torneo de fútbol 7 creado por Gerard Piqué y reconocidos streamers en 2022. Cabe resaltar que, dicha competencia contiene reglas que no son parte de las regulaciones internacionales de la FIFA, esto con el objetivo de sumarle mayor dinamismo y entretenimiento a los encuentros.

Tras el éxito obtenido en España, la empresa tomó la decisión de romper fronteras y expandirse a América con 12 nuevos equipos liderados por los youtubers y deportistas más populares de cada país: Club de Cuervos (Mercedes Roa), Olimpo United (Chicharito), West Santos FC (WestCol y Arcángel), Los Aliens 1021 (Castro), Los Chamos FC (TheDonato), Persas FC (Zeein), Raniza FC (Barcagamer y Alana), Atlético Parceros FC (Pelicanger y James Rodríguez), Muchachos FC (Jero Freixas), Real Titán (Germán Garmendia), Galácticos del Caribe (Los Futbolitos y Alofoke) y Peluche Caligari (Escorpión Dorado y Gaborever).

La liga tiene previsto iniciar en enero de 2024 y tendría una duración de tres meses aproximadamente. Además, se dividiría en dos etapas de competición: invierno y verano, más conocidos como splits. Los splits tienen fase regular y play-offs. Cada cotejo consta de dos partes de 20 minutos, con tres minutos de descanso a la mitad.

¿Quién es Andynsane?

Andynsane es uno de los streamers más populares en la plataforma de Twitch. En 2022, fue el peruano con mayor audiencia de aquel espacio. En la actualidad, su canal cuenta con más de 400 mil seguidores y sus transmisiones en vivo normalmente superan las cinco horas de duración.