Sergio Tarache apela su extradición: regreso a Perú del asesino de Katherine Gómez podría postergarse

El Gobierno de Colombia no logró expulsar a Sergio Tarache, por lo que la única forma de que regrese es a través de la extradición - crédito Andina

La defensa legal del feminicida Sergio Tarache apeló su extradición hacia el Perú, por lo que el ciudadano venezolano todavía no tiene fecha de retorno, informó la madre de Katherine Gómez, la joven de 19 años que murió calcinada en el Cercado de Lima tras ser atacada por este sujeto.

Te puede interesar: Cineasta cusqueño Marco Panatonic, ganador del Festival de Mar del Plata: “El sector está en crisis y en Perú hay una dictadura asesina”

“Han presentado la apelación, pero todavía no me han informado cuál es el motivo de la (misma). Estoy a la espera de que me informen bien sobre eso, pero ya presentó la apelación el abogado. Es por eso que yo he hablado con las autoridades para que me firmen la causa de qué ha apelado, porque se suponía que no había qué apelar”, dijo la mamá de la víctima a Panamericana.

Como se recuerda, Tarache fugó hacia Colombia en marzo de este año y fue capturado por la Policía de este país semanas después, el martes 11 de abril.

Tarache es acusado de feminicidio, tras quemar viva a katherin Gomez - crédito archivo Infobae Perú

La mamá de Katherine también indicó que buscará identificar a las personas que apoyaron a Tarache a salir del país con total impunidad. Afirmó, además, que esperará tres semanas más para esperar una respuesta; de lo contrario, asegura que volverá a Colombia.

Te puede interesar: Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Lima este 13 de noviembre

“Cuando tengan la condena que él merece, porque él merece la cadena perpetua sin ningún tipo de derecho, aparte de eso, yo quiero decir que al general a cargo, a la policía del Perú, que no se quede atrás... ¿Quién lo ayudó a escaparse? Porque a él lo ayudaron. Esa vez a ser otra lucha; ahorita, estoy luchando por la extradición para que pague por lo que hizo a mi hija”, manifestó al mismo medio.

A mediados de octubre de este año, el coronel PNP Aldo Ávila, jefe de la Interpol en Perú, indicó que el ciudadano venezolano podría regresar al territorio nacional aproximadamente en la quincena o mediados de noviembre; sin embargo, eso no ha sucedido.

La familia de Katherine Gómez sigue pidiendo justicia para la joven de 19 años - crédito archivo Infobae Perú

“Estamos en la etapa final. El cuadernillo se encuentra ya en el despacho del Ministerio de Justicia colombiano para ser refrendado por el presidente y se pueda ejecutar la extradición del criminal. Yo creo que para noviembre ya lo tenemos aquí en el Perú enfrentando a la justicia peruana”, expresó a Exitosa.

¿Cuáles son las dificultades para la extradición?

Vladímir Padilla, bogado experto en extradiciones, aseveró que el enfriamiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia pudo haber el retraso de la extradición.

Te puede interesar: Princesa Kako de Japón rompe protocolo imperial al disfrutar música de Lucho Quequezana en Lima

“El Gobierno Colombiano mediante un trámite administrativo lo pudo haberlo expulsado del país porque ingresó de manera ilegal, incluso con una identidad falsa. No había una voluntad política para hacerlo. Yo hasta el día de hoy no he visto la decisión del presidente colombiano que dicen que ha firmado. Yo creo que no existe esa decisión porque, sino, la veríamos”.

Sergio Tarache se encuentra en prisión preventiva desde abril de este año, en Colombia - crédito captura de Canal N

Por su parte, el abogado penalista Humberto Abanto, sostuvo que el proceso de extradición es complicado y que suele tomar un tiempo prolongado.

“Los procesos de extradición no son tan breves como la experiencia nos ha revelado. Ya desde el tiempo del caso Fujimori y otras personas que fueron sometidas a procesos de extradición como Alejandro Toledo e inclusive el caso del Señor Hinostroza, nos han enseñado que los procesos de extradición no son cortos, no son sencillos, ni son breves. Además, tenemos el problema del gobierno colombiano con un presidente que tiene una tesis curiosa”, explicó a Infobae Perú.

Asimismo, señaló que el caso solo depende de Colombia, por el momento. “Hay que destacar que nuestras autoridades han estado a la altura del caso, presentar un cuadernillo solicitando la extradición no es rápida, pero en este caso se hizo de inmediato, esa es una buena señal. Ahora solo queda la respuesta de Colombia, que Gustavo Petro firme el pedido y listo”, agregó.