Gabriela Serpa habla de su nueva relación y Evelyn Vela confiesa su enemistad con Carlos Cacho

¿Qué pasó en el programa del 27 de setiembre?

Magaly Medina inició su programa pidiendo disculpas a su público porque le hace falta personal en su programa, pero recalcó que su espacio está en restructuración, sin embargo, hay algunas decisiones que están fuera de sus manos y no puede controlar.

En otro momento, prefirió no ahondar en detalles cuando fue consultada por su relación con Bryan Torres. Sin embargo, sí reveló que ambos se encuentran muy bien juntos. También contó la razón por la que Youna no conversa con su hija y, de acuerdo a su versión, es porque el barbero no respeta el horario que tendría de acuerdo a una conciliación.