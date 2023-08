Conmovedor gesto de Sandy Dorador con tierna abuelita en práctica previa al Alianza Lima vs Universitario por final de Liga femenina 2023

El tierno gesto que tuvo jugadora de Alianza Lima con abuelita que acudió al entrenamiento 'blanquiazul' | Latina Deportes

Una gran motivación tuvieron las futbolistas de Alianza Lima previo a la final de ida de la Liga Femenina 2023. Una abuelita sorprendió en los entrenamientos de las ‘blanquiazules’, se presentó para alentar al equipo de sus amores en las afueras del estadio Alejandro Villanueva. La señora de la tercera edad estuvo esperando en la puerta del recinto victoriano con su camiseta puesta, eso llamó la atención de todos, y Sandy Dorador salió para tener un tierno gesto con ella.

La atacante de las ‘íntimas’ la abrazó y le agradeció por su aliento días antes del choque crucial frente Universitario de Deportes que definirá el primer play off este domingo 27 de agosto a las 18:00 horas en Matute. Fue un momento emotivo que de hecho animará más al equipo de Jhon Ortiz que buscan alcanzar el tricampeonato en el torneo femenino.

“Yo he venido a verlas porque yo me enteré que estaban entrenando y entonces vine con la lluvia, no me importa. Vine a verlas porque yo las quiero y las valoro bastante, son como mi familia. Este año tienen que campeonar”, declaró una emocionada abuelita.

Por otro lado, Dorador confirmó que superó lesión y estará sí o sí ante las ‘leonas’. Se perdió la fase de semifinales, pero reaparecerá en la última instancia del campeonato. Además, la delantera dio sus sensaciones sobre el clásico y aseguró que el triunfo se quedará en casa.

“Gracias a Dios ya estoy bien, ya me dieron de alta, me sumé a los entrenamientos. Estoy súper contenta por eso porque estaba muy ansiosa porque se venían las semifinales y final. Pensé que iba a ser difícil, pero me recuperé rápido. Estamos tranquilos, trabajando día a día. Si estamos de locales tenemos que hacer respetar la casa”, sostuvo la jugadora de Alianza.

También elogió a Sashenka Porras, quien tuvo que tomar su lugar en el equipo mientras se recuperaba de su dolencia. “Siempre hablo con ella. Tenemos un plantel muy amplio. Sashenka siempre hablo, tiene un gran futuro, es una jugadora muy importante. Está haciendo goles y eso es importante para ella y sé que el domingo también meterá su golcito, contenta por ella”.

Sandy Dorador: "Si estamos de locales tenemos que hacer respetar la casa” | Ovación

Precios de entradas

Sur: S/. 5.90 soles

Norte: S/. 5.90 soles

Oriente (Conadis): S/. 6.90 soles

Oriente: S/. 12.50 soles

Occidente Lateral: S/. 20 soles

Occidente Central: S/. 25 soles

Palco: S/. 35 soles

- Los boletos están disponibles a través del portal Joinnus. Hasta el momento, se han vendido más de 21 mil tickets y se espera que Matute luzca un lleno total.

Precios de entradas del Alianza Lima vs Universitario de Deportes por la final ida por Liga Femenina 2023.

Alianza Lima vs Universitario de Deportes: final de vuelta

El campeón de la Liga Femenina 2023 se definirá en el partido de vuelta que se disputará el el próximo sábado 2 de setiembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental. Será el último clásico de la temporada que protagonizarán entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. El equipo que levantará la copa será resolverá por diferencia de goles, y si termina en empate, se prolongará en tanda de penales.

Ambos escuadras ya se enfrentaron dos veces en el año 2023: el primero se la llevaron las ‘cremas’ al conseguir un 1-0 con la única anotación de Xioczana Canales, y el segundo se pintó de ‘grone’ después de que golearon por 4-1 en el estadio Alejandro Villanueva. Adriana Lúcar, Sandra Ibarguen, Sashenka Porras y un autogol de Luz Campoverde se encargaron de los tantos.

Show musical garantizado

Alianza Lima está preparando una fiesta para el primer play off, por eso tiene preparada varias sorpresas para los hinchas que acudan al estadio Alejandro Villanueva, y una de ellas es el show musical que estará a cargo de Yahaira Plasencia. La salsera hará gozar a todos los asistentes y calentará la previa del clásico con sus mejores canciones.

Yahaira Plasencia estará encargada del show musical en el clásico de la final ida de la Liga Femenina 2023.

<br/>