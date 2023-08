Extécnico de Universitario ocupará importante cargo en la Federación de Fútbol de Chile

Un extécnico de Universitario tendrá un cargo importante en la Federación de Fútbol de Chile.

En el fútbol peruano han pasado técnicos de varios países. Algunos han trascendido y otros no. Asimismo, no todos han podido dirigir a los clubes más grandes del país como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Sin embargo, uno de ellos llegó a liderar al conjunto ‘crema’, aunque ahora tendrá un importante cargo en la Federación Chilena de Fútbol.

Te puede interesar: Polémico gol anulado a Alex Valera: ¿Hubo falta? ¿Cobró obstrucción? ¿Y el VAR? Lo que pasó en Universitario vs ADT

Se trata de Nicolás Córdova, quien ha sido elegido por la FFCh como nuevo jefe técnico de las selecciones menores de ‘La Roja’. “Bienvenido Nico! Nicolás Córdova regresa a La Roja. El exfutbolista es el nuevo Jefe Técnico de Selecciones Juveniles Masculinas”, indicó la publicación difundida a través de las redes sociales de dicha entidad.

De la misma manera, el organismo ‘mapocho’ dio a conocer que el joven estratega se hará cargo de los equipos sub 15, sub 17 y sub 20 de Chile. “El DT liderará el proyecto que abarca La Roja Sub 15, La Roja Sub 17 y La Roja Sub 20″, agregó.

Anuncio de la Federación Chilena de Fútbol sobre Nicolás Córdova y su importante cargo.

El mismo Nicolás Córdova se pronunció a través de la cuenta oficial de la Federación Chilena de Fútbol sobre sus primeras impresiones de este nuevo reto en su carrera. “¡Hola a todos! Estoy muy contento e ilusionado de ser parte de este proyecto de las selecciones juveniles y vengo con muchas ganas a aportar a la mejora de nuestro fútbol chileno”, comentó en primera instancia.

Te puede interesar: Periodista de GOLPERU arremetió contra Universitario por reclamos: “Cada vez que pierde, se enfoca en los árbitros”

En tanto, dicha institución ‘sureña’ subió un video en sus plataformas digitales en donde el DT de 44 años expresó su felicidad por este desafío y de “ser parte de este proceso para ayudar a nuevos jugadores a que jueguen en la selección y puedan desarrollar su carrera en el extranjero. Es importante que como fútbol chileno podamos ser un proyecto que nos dé réditos a futuro y eso me tiene muy motivado para trabajar en selecciones juveniles”.

La intención es que ‘La Roja’ experimente un cambio rotundo en sus categorías menores y se ponga mucho énfasis en la unificación de ideas para que el fútbol base a nivel de selección y de clubes intente tener una misma idea de juego. “Vamos a implementar una metodología uniforme para todas las categorías y llevarlas a los clubes para llegar a un consenso nacional”, enfatizó.

El extécnico de Universitario de Deportes contó detalles de la labor que tendrá en la FFCh. (Video: Selección Chilena)

Ahora, para Nicolás Córdova no va a ser una novedad el hecho de estar involucrado con la Federación de Fútbol de Chile, ya que cuando fue futbolista, también llegó a representar a su país en el combinado Sub 20 (cuatro goles en el Sudamericano de 1999) y en la mayor entre 2003 y 2011.

¿Cómo le fue a Nicolás Córdova en Universitario?

El entrenador chileno fue contratado por Universitario en junio del 2018 luego de la destitución del argentino Pedro Troglio. Llegó con 39 años, aunque con la experiencia previa de haber dirigido a la selección de Chile Sub 20 entre 2014 y 2015, con la que se consagró campeona del Torneo Internacional de l’Alcúdia en España. Además, contaba con pasos en Palestino y Santiago Wanderers.

Te puede interesar: Liga Femenina de Perú 2023: Cuándo se jugarán los partidos de semifinales de vuelta

Lamentablemente, los ‘merengues’ no vivieron un año positivo, ya que anduvieron en los últimos lugares de la tabla del campeonato local y estuvieron cerca de certificar su descenso. No obstante, el masivo apoyo de la hinchada ayudó para que el equipo se quede en la Primera División.

Nicolás Córdova lideró el plantel con miras a la temporada 2019, pero salió a finales de mayo tras dejar a la ‘U’ en el puesto 12 del Torneo Apertura con cinco victorias en 15 compromisos.

Nicolás Córdova salvó del descenso a Universitario el 2018. (Universitario)

Luego de su etapa en Universitario, Nicolás Córdova llegó a la selección Sub 23 de Qatar y de ahí al club Al Rayyan. Posteriormente, se dedicó a capacitarse en Europa a la espera de encontrar otra oportunidad, como le acaba de aparecer en la Federación Chilena de Fútbol.