El supuesto sueldo que recibía Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos México’: ganaba más que Wendy Guevara

El presunto salario de Nicola Porcella en 'La Casa de los Famosos México' fue revelado. (Foto: Composición)

Nicola Porcella se convirtió en uno de los integrantes más queridos de ‘La Casa de los Famosos México’, lo que ocasionó que gane millones de seguidores en el país azteca. Sin embargo, el modelo peruano no logró vencer a Wendy Guevara y solo se quedó con el segundo lugar, mientras que la influencer se llevó un total de 250 mil dólares.

Aunque el reality de Televisa llegó a su fin, este sigue siendo bastante comentado en las redes sociales. Ahora se ha filtrado el supuesto salario que recibía cada uno de sus integrantes de manera semanal.

De acuerdo a la cuenta de TikTok, Iboom16, el personaje que recibía el sueldo más alto era Sergio Mayer, quien recibía unos 14 mil dólares a la semana, mientras que una realidad totalmente distinta vivía la actual ganadora, pues ella a la semana tenía un sueldo de cuatro mil dólares.

Nicola Porcella tuvo el segundo puesto en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram de Nicola Porcella)

Nicola Porcella tampoco tenía un sueldo tan elevado, pero ganaba un poco más que su excompañera, el modelo peruano percibía más de cinco mil dólares y se quedó durante tres meses en ‘La Casa de los Famosos México’.

Cabe precisar que este reality de convivencia se convirtió en uno de los más vistos de la televisión mexicana, además de ser uno de los más seguidos en todo Latinoamérica.

Conoce el supuesto salario de los integrantes de ‘La Casa de los Famosos México’

- Sergio Mayer: 250,000 MXN (14,487.72 dólares)

- ‘Poncho’ de Nigris: 220,000 MXN (12,749.2 dólares)

- Paul Stanley: 150,000 MXN (8,692.64 dólares)

- Raquel Bigorra: 120,000 MXN (6,954.30 dólares)

- Apio Quijano: 120,000 MXN (6,954.30 dólares)

- Emilio Osorio: 120,000 MXN (6,954.30 dólares)

- Sofía Rivera Torres: 120,000 MXN (6,954.30 dólares)

- Mariana ‘Barby’ Juárez: 115,000 MXN (6,664.37 dólares)

- Marie Claire Harp: 115,000 MXN (6,664.37 dólares)

- Nicola Porcella: 100,000 MXN (5,795.12 dólares)

- Fernanda Quiroz, ‘Ferka’: 90,000 MXN (4,056.61 dólares)

- Jorge Losa: 80,000 MXN (4,636.88 dólares)

- Wendy Guevara: 70,000 MXN (4,216.49 dólares)

El presunto salario de Nicola Porcella. (Foto: Captura de TikTok)

Nicola Porcella se quedará a vivir en México

Tras su salida de ‘La Casa de los Famosos México’, Nicola Porcella le anunció a sus fans que tomará varias medidas para tener contacto con ellos, como realizar transmisiones en vivo mediante su cuenta de Instagram y TikTok, además de hacer giras por diferentes ciudades de México.

Su mánager ya había adelantado que el modelo peruano tiene la agenda ocupada hasta fin de año, por lo que deberá quedarse en México hasta dicha fecha. Por este motivo, el exchico reality ya se encuentra buscando una vivienda, un lugar en el que pueda estar al lado de su hijo.

“Quiero contarles esta noticia, ya me quedo a vivir acá, ya comienzo a buscar departamento, así que... nada, estoy muy feliz, muy agradecido”, expresó bastante emocionado en sus redes sociales.

Nicola Porcella confirmó que se quedará a vivir en México luego de su participación en ‘La Casa de los Famosos México’

En una de las tantas entrevistas que le realizaron en México, Nicola Porcella expresó sus deseos por retomar su carrera como actor de novelas, además de ser conductor de algún programa de televisión, como lo hizo en algún momento cuando estuvo en el Perú.

“Mi sueño es estar en una novela, la que sea... no, mentira, mi sueño es hacer una novela y conducir un programa. A mí me encanta conducir, soy una persona que se divierte mucho conduciendo. He hecho mil programas, pero nunca acá, creo que acá empecé como con reality, reality, y me tocó estar en este que ha sido este fenómeno (...) esperemos que se abran las puertas a otros proyectos, pero poquito a poquito”, declaró.