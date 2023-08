Sebastián Yatra comparte fotos de su llegada a Arequipa: “Estoy emocionado de conocer esta tierra mágica”

Sebastián Yatra compartió imágenes de su llegada a Perú, específicamente a Arequipa. El cantante colombiano arribó el domingo 13 de agosto, un día antes de su concierto en el Jardín de la Cerveza, con motivo del festival de aniversario de la Ciudad Blanca, donde compartirá escenario con Carlos Vives y muchos artistas nacionales.

A través de su cuenta de Instagram, Sebastián Yatra subió fotos y videos demostrando lo emocionado que estaba. “Llegamos a Arequipa, es mi primera vez por aquí. De vuelta a Perú, pero primera vez en Arequipa. Mañana (14 de agosto) cantamos y estamos acá, estoy bien emocionado, después de las vacaciones, llegar a este lugar que amo, Perú”, dijo el cantante.

“Emocionado de conocer esta tierra que obviamente es bastante mágica”, acotó Sebastián Yatra, que hizo un alto a sus actividades para practicar tennis.

Sebastián Yatra cantará con Carlos Vives en Arequipa

Como se recuerda, Carlos Vives y Sebastián Yatra participarán en el aniversario 483 de la Ciudad Blanca, este 14 de agosto en el Jardín de la Cerveza. En esta presentación los acompañará el cantautor Raúl Romero.

“Perú es una tierra maravillosa, gente buena y muy trabajadora. Arequipa es una ciudad muy linda y celebrar su aniversario es un honor. Les brindaré 30 años de historia de mi carrera”, sostuvo Carlos Vives cuando anunció su llegada a nuestro país.

De esta manera, el artista deleitará a su público con exitosos temas como ‘La Tierra del Olvido’, ‘Fruta Fresca’, ‘Carito’, ‘Cuando nos volvamos a encontrar’, entre otros. Mientras que Sebastián Yatra hará lo propio con ‘Tacones Rojos’, ‘No hay nadie más’, ‘Cristina’, ‘Cómo mirarte’, entre otras canciones.

El cantante colombiano, que cuenta con 24 millones de oyentes mensuales en diversas plataformas digitales, se enfrentará por primera vez al público de Arequipa.

“Me han dicho lo exigente que es el público arequipeño, además, su comida es deliciosa y su gente muy cálida. Me emociona y siento algo de nervios por el escenario tan imponente que me cuentan es el ‘Jardín de la Cerveza’, pero vamos a brindar el mejor esfuerzo para celebrar una velada inolvidable”, dijo hace varias semanas.

Sebastián Yatra ya está en Arequipa. IG Sebastián Yatra.

¿Cuántos cuestan las entradas para ver a Carlos Vives y Sebastián Yatra?

Precio de las entradas

VIP: S/550

Juvenil: S/299

Familiar: S/331

Panorámica: S/180

Box izquierda: S/7000

Box derecho: S/7000

BOXES: Incluye 10 tickets, 40 latas Cerveza Arequipeña y 10 botellas de agua San Mateo. Box se vende completo.

Ingresan niños desde los 10 años, acompañados de un adulto responsable, cada uno con su entrada.

Erick Elera nervioso de cantar con Carlos Vives y Sebastián Yatra

El actor y cantante Erick Elera será uno de los artistas nacionales que compartirá escenario junto a Carlos Vives y Sebastián Yatra este 14 de agosto en el Jardín de la Cerveza en Arequipa. La figura de ‘Al Fondo Hay Sitio’ confesó estar bastante nervioso con esta oportunidad.

“Mi carrera con esta oportunidad se ubica a otro nivel, me siento muy feliz y emocionado por esta oportunidad. Si algo tengo que agradecer es el cariño del público. Las personas que siguen mi carrera me demuestran el soporte que le dan a mis actividades a cada paso. La verdad me siento nervioso con este show, Sebastián Yatra y Carlos Vives son figuras que están a otro tipo de nivel en el mundo”, explica Erick bastante emocionado.

El cartel lo completan las orquestas de cumbia Agua Marina y Hermanos Yaipén. Además, del DJ Peligro y el cantante Raúl Romero, entre sorpresas. Las entradas están a la venta en Teleticket.