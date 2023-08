Fichaje estrella de LDU Quito entusiasmado por jugar con Paolo Guerrero: “Aprenderé mucho de él”

Paolo Guerrero ha disputado dos partidos desde su llegada a Liga de Quito (LDU).

Paolo Guerrero sigue dando que hablar en sus primeros días en LDU de Quito, recibiendo muchos elogios por su rápida adaptación al fútbol de Ecuador, pues a solo una semana de ser enunciado, marcó su primer gol y disputó dos partidos como titular. La admiración por el ‘Depredador’ es tal, que uno de los refuerzos estrella del ‘rey de copas’ manifestó su emoción por la posibilidad de jugar a su lado.

Este es el caso del delantero venezolano Jan Hurtado, quien llegó a préstamo desde Boca Juniors. El atacante de 23 años manifestó que espera aprender del capitán de la selección peruana y que no tendría problemas en jugar a su lado. Recordemos que cuando comenzaron los rumores de su fichaje, se especuló que podría frenar la llegada del criado en Chorrillos, pero finalmente el cuadro ‘albo’ consiguió firmar a ambos futbolistas:

“Es un placer para mí jugar con un futbolista de una talla como él, con mucha experiencia, además que sé que puedo aprender mucho de él en partidos y entrenamientos. Me tengo que adaptar, ya he jugado como doble 9, depende del esquema táctico del profesor”, declaró a la radio ecuatoriana Área Deportiva.

El pase de Jan Hurtado pertenece a Boca Juniors. (AP Photo/Daniel Jayo)

Sin embargo, habrá que esperar para ver el debut del jugador de la selección de Venezuela con Liga de Quito, pues por un tema de papeleos, todavía no puede entrar a Ecuador. La buena noticia es que se encuentra bien físicamente luego de la lesión que le impidió jugar los primeros meses del año:

“Creo que en unos dos o tres días ya podría estar llegando a Ecuador. No tengo fecha de llegada aún. Lo de la visa se complicó, ya estuve en el aeropuerto y me tuve que devolver. Mi última lesión fue en enero, tuve un pequeño estiramiento en el isquiotibial, pero ya estoy bien físicamente y preparándome para llegar de la mejor manera”, indicó.

Cabe señalar que, cuando se confirmó la llegada de Paolo Guerrero a LDU, el boliviano Marcelo Martins, quien también sonaba para reforzar al equipo, le dio un mensaje de bienvenida en sus redes sociales, resaltando que se juntarían los goleadores históricos de Bolivia y Ecuador. Sin embargo, nunca se confirmó su fichaje por el cuadro ‘merengue’.

Presentación de Jan Hurtado en LDU.

La vez que Jan Hurtado le marco a la selección peruana

Paolo Guerrero será el primer futbolista peruano en compartir equipo con Jan Hurtado. No obstante, el atacante tiene un buen recuerdo del Perú, pues le marcó en la victoria de Venezuela 3-2 en el Sudamericano Sub 17 de Chile en 2017. El delantero, quien en aquella época era una de las grandes esperanzas del fútbol llanero, convirtió el segundo gol tanto ‘vinotinto’ al aguantar la marca de dos defensas y meter un derechazo cruzado.

El combinado nacional que se presentó aquel día era dirigido por Juan José Oré y tenía futbolistas que hoy se encuentran consolidados en primera como Aldair Fuentes, Leonardo Mifflin, Nelson Cabanillas y José Bolívar, así como otros que tuvieron un inicio destacado, pero fueron perdiendo brillo como Gonzalo Sánchez, Tadashi Aoki y Mauricio Matzuda.

Venezuela avanzó al hexagonal final, pero no pudo clasificar al Mundial. No obstante, tendrían su revancha dos años después, cuando clasificaron al Mundial Polonia Sub 20 y fueron subcampeones.

Más elogios para Paolo

Otro futbolista que se deshizo en elogios para Paolo Guerrero fue su compañero de Jhojan Julio, quien marcó un gol en la victoria 2-0 sobre Deportivo Cuenca. Este señaló que el ‘Depredador’ arrastra marcas, facilitando la llegada de sus compañeros: “Es bueno tener a delanteros como Paolo que te jalan marca y te dan espacios para anotar”, señaló a GOLTV.