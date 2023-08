Alejandro Soto en contra de reponer la inmunidad parlamentaria: “Afecta a la imagen del Congreso”

Alejandro Soto, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República. (Foto: Andina)

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, se pronunció sobre el proyecto de ley, planteado por legisladores investigados por el caso Los Niños, que busca restituir la inmunidad parlamentaria.

En esa línea, consideró que la aprobación de dicha norma solo menguará el descrédito que tiene el Poder Legislativo con la población, que se refleja con una desaprobación de 90,4%, según el último informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en colaboración con La República.

Sin embargo, no sentenció la acción de sus homólogos, ya que, según sus argumentos, todos los congresistas tienen el derecho de presentar iniciativas que busquen la organización del Parlamento.

“Todo eso afecta a la imagen institucional del Congreso de la República, pero no se le puede negar a nadie la posibilidad de presentar mociones, proyectos de ley. Los han planteado, se respetará. Han retirado firmas, se debatirá y eso es el Congreso, una instancia de debate”, dijo en una entrevista para Canal N.

La iniciativa propone modificar el artículo 93 de la Constitución. | Composición Infobae

Como se recuerda, un grupo de legisladores de Acción Popular presentó un proyecto de ley que busca proteger a los miembros del Congreso de ser procesados penalmente por delitos cometidos durante su mandato.

El autor del proyecto es el parlamentario Wilson Soto, señalado de pertenecer al grupo denominado “Los Niños”. Según explicó en el oficio presentado, la desprotección de los congresistas expuestos a las denuncias y procesos penales origina el “debilitamiento” del Poder Legislativo.

“Esta iniciativa beneficiará al Congreso para la toma de decisiones sin mayores temores y sin sucumbir ante los pedidos de grupos interesados en temas económicos, políticos o sociales particulares”, precisó el 2 de agosto pasado a los medios de comunicación.

Según trascendió, la iniciativa N°5652 cuenta con el respaldo de sus correligionarios José Arriola, Juan Mori, Darwin Espinoza, Carlos Alva, Luis Aragón, Jorge Flores Ancachi y Elvis Vergara, todos ellos vinculados al caso ‘Los Niños’ por beneficiar al expresidente Pedro Castillo con votos en contra para bloquear procedimientos como la vacancia presidencial, la interpelación y la censura de ministros, a cambio de supuestos direccionamientos de licitaciones y designaciones de personal de confianza.

Documento remitido al oficial mayor del parlamento. | Congreso

De aprobarse, se modificaría el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, el mismo que sostiene que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. “No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”, reza dicho texto.

Piden investigar de oficio a Alejandro Soto

La congresista Flor Pablo exhortó a investigar de oficio al titular del Parlamento, ni bien se instale la Comisión de Ética. “He solicitado que la Comisión de Ética investigue de oficio al presidente del Congreso, Alejandro Soto, a raíz de la denuncia periodística que pone en cuestionamiento su criterio de contratación de personal y ética parlamentaria”, escribió en su cuenta de Twitter.

"No voy a ventilar mi vida privada en público”, dijo Alejandro Soto | Canal N

Junto al tuit, publicó la carta que envió al oficial mayor Javier Ángeles Illman. En ella se lee que solicita, de “demostrarse la falta de ética, se le imponga la sanción correspondiente por infracción al Código de Ética Parlamentaria” al actual titular de la Mesa Directiva.

Entre los muchos cuestionamientos que recaen en su contra, Soto Reyes es acusado de contratar a Yeshira Peralta Salas como coordinadora de su despacho, pese a que no cuenta con un título universitario registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Según se pudo conocer, los une una relación familiar, ya que ella es hermana de Lizbeth Peralta, pareja y madre del hijo de 11 meses del congresista de Alianza para el Progreso.