Volcán Ubinas registró nueva explosión: “Acá ya no hay futuro, ya no hay esperanza”, lamentó un agricultor de la zona

Los pobladores de Ubinas sufren por la explosión del volcán. Video: Radio Uno

El distrito de Ubinas, en el departamento de Moquegua (Arequipa), está enfrentando una situación trágica que ha sumido a sus habitantes en una completa desesperación. Los residentes creen que los gases tóxicos y las cenizas que el volcán Ubinas emite no se detendrán y seguirá afectando a generaciones futuras.

Te puede interesar: Las impresionantes imágenes de la última explosión del volcán Ubinas registradas de cerca por un ingeniero

“Acá la chacra está peor, pura ceniza, no se puede trabajar. No sé, mi opinión sería de que nuestro volcán es muy activo y será activo hasta mis nietos y sus hijos de mis nietos, va a continuar esto. Acá ya no hay futuro, ya no hay esperanza, ya no hay en Ubinas porque ya no podemos. Ya estamos contaminados, nos está doliendo la cabeza, los ojos, que es bastante esta ceniza”, se le oye decir a un agricultor de la zona para las cámaras de Radio Uno.

Las calles de este centro poblado permanecen cubiertas de una sábana grisácea que obliga a niños, adultos y ancianos a vivir con un cubrebocas y lentes especiales que son proporcionados por el centro de salud de esa jurisdicción. El personal médico también ha suministrado respiradores y pulsímetros a las familias afectadas.

Te puede interesar: Alcalde de Ubinas pide presencia del gobierno de Dina Boluarte por explosiones del volcán: “No ejecuta nada”

Desde el Ministerio de Vivienda y Construcción se anunció en julio la inspección de más de 200 módulos provisionales para las familias más afectadas, a fin de que puedan desalojar la zona declarada en emergencia por emisión de gases y cenizas. Sin embargo, el mencionado medio asegura que no es suficiente, pues se requiere de otros 150 módulos más.

Otro problema que aqueja a los pobladores de la zona es que estos módulos no cuentan con servicios básicos para poder habitarlos. Ante ello, se niegan a abandonar sus casas alegando que bajo tales condiciones, irse o quedarse es seguir padeciendo el olvido del gobierno.

Te puede interesar: ¿Cuál es la temperatura promedio en Lima hoy?

Por su parte, el alcalde de Ubinas, Félix Coaguila, pidió la presencia del gobierno de Dina Boluarte para que destine ayuda para la población afectada. A su juicio, la mandataria no está manejando adecuadamente la emergencia, no se le está tomando la atención necesaria, pese a que en su último mensaje a la nación prometió ayuda.

“Nosotros no hemos recibido nada del Gobierno Central. Incluso en el mensaje a la Nación la presidenta ha indicado que está atendiendo la emergencia por el volcán, pero no es cierto. Ella solo habla y no ejecuta nada. Acá solo estamos coordinando con el Gobierno Regional de Moquegua y estamos avanzando con los servicios básicos de nuestro albergue”, dijo la autoridad de Ubinas al diario El Comercio.

“La población en alto riesgo supera los 1.200 habitantes. Con la declaratoria de Emergencia nos ordenan y obligan que usemos nuestros pocos presupuestos de la municipalidad”, mencionó el burgomaestre, quien aseguró que los demás proyectos que tenían programados tuvieron que ser dejados de lado para atender la situación de emergencia.

“Una declaratoria de emergencia debería venir con su propio recurso”, puntualizó.

Última erupción del volcán Ubinas

La madrugada del sábado 05 de julio, el cráter de Moquegua registró una nueva explosión a las 00:09 horas, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El COEN - INDECI informó que el cráter registró emisiones de ceniza que alcanzaron una altura máxima de 2000 metros. (Vídeo: COEN).

Las emisiones de cenizas alcanzaron una altura máxima de 2000 metros que se desplazan hacia los distritos de Ubinas, Matalaque, Chojata, centros poblados y zonas de pastoreo.

Asimismo, mediante las cámaras de monitoreo, integradas en la red de vigilancia geofísica del Instituto Geofísico del Perú (IGP), se registró la expulsión de “bloques balísticos”, los cuales son fragmentos de rocas de lava incandescente, según mencionó el portal de Reportando Moquegua.

De acuerdo al IGP, el director del Observatorio Vulcanológico del Sur, Marco Rivera, mencionó que los bloques balísticos pueden variar en tamaño desde el de una pelota de tenis hasta el de un vehículo pequeño.

La situación es reiterativa en Ubinas y poblaciones aledañas al volcán. Ante ello, las entidades recomiendan a la población a alejarse de la zona de volcán en un radio mínimo de 4 kilómetros, así como el uso de mascarillas KN95 y lentes especiales para evitar problemas respiratorios.