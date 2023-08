Andrés Andrade rompió su silencio y señaló que será operado de la rodilla: “No llegué roto a Alianza Lima”

El 'Rifle' Andrade afirmó que se irá a Colombia a operarse de la rodilla.

Andrés Andrade se perderá el resto de la temporada en Alianza Lima, pues se operará de la rodilla izquierda. Tras conocerse esta noticia, surgieron diversos rumores de que llegó lesionado al cuadro ‘blanquiazul’, ante esta situación, el ‘Rifle’ rompió su silencio mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Buenas tardes, los saluda Andrés Andrade, me encuentro en la ciudad de Medellín, en Colombia, mi país. Voy a hacer un video corto para explicarles un poco de lo que está aconteciendo con mi nombre a nivel futbolístico y también que ha tocado un poco mi ego y mi ética como profesional”, inicia el mensaje.

El mediocampista de 33 años negó que haya llegado lesionado al equipo de La Victoria y aclaró que su problema físico surgió de manera fortuita durante un entrenamiento:

“Tuve una lesión hace dos meses, creo que van nueve semanas. Fue justo en el partido contra Libertad en Copa Libertadores. En la práctica que estábamos haciendo el día sábado, tuve un movimiento en el cual iba a definir y me lesiono solo. Iba a girar el cuerpo completo para rematar y lastimosamente el zapato se quedó trabado en la cancha, no me gira, entonces sufre toda la rodilla y tengo la lesión. De inmediato hacemos la resonancia magnética para ver lo que tenía en la rodilla. Los resultados son que me rompo el ligamento cruzado y el menisco en tipo rampa”, continuó.

¿Por qué Alianza Lima no informó de la lesión de Andrade?

El ex futbolista de Atlético Nacional contó el motivo por el que no se informó en su momento de la lesión y por el que pudo retornar a las canchas antes de lo esperado en los partidos contra Sport Boys y Universitario:

“En ese momento no hicimos ningún comunicado, ni mi persona, ni Alianza Lima, porque el exámen clínico que me hacen los doctores, tanto los de Alianza Lima que estaban en ese momento, como un doctor que fui por aparte, muy especializado en lo que es cirugía de rodilla, me encontró la rodilla muy estable. Me dijeron que con la rodilla estable, haciendo fuerza, podría volver a jugar, como pasó. Me dijeron que tenía que pasar siete semanas para volver a competir, cumplí a cabalidad dando mi 100%, mañana y tarde entrenando, incluso a veces entrenaba por mi propia cuenta en otro centro de alto rendimiento en Lima, para poder estar a tope y poder disputar algunos partidos, como lo hice”, señaló.

A continuación, el ‘Rifle’ Andrade explicó cómo recrudeció la lesión, por lo que tomó la decisión de operarse:

“La semana pasada, antes del juego en Trujillo, el jueves, cuando estábamos haciendo la práctica, vuelvo a recaer. Lastimosamente la rodilla otra vez se siente inestable, se me va, pero en esa jugada sentí que se me atravesó algo en la rodilla y no la pude volver a doblar ni la pude volver a estirar. La dejamos quieta, volvimos a hacer la resonancia y aparece que el cruzado seguía roto y el menisco se me había roto, se llama una lesión de Asa de Balde. En ese momento hablo con los doctores pertinentes que tengo, totalmente de confianza, para este tipo de lesiones. Me dijeron que tenía que operarme de urgencia, que no podía darle más espera. Creanme que han sido días muy complicados para mí, tanto en mi nivel mental y personal. Para los jugadores es algo muy complicado estar lesionado y más a la edad que tengo”.

Noticia en desarrollo