Situación crítica en Alianza Lima: ¿Diferencias entre área médica y directiva pondría en peligro partido ante César Vallejo?

Los futbolistas de Alianza Lima se juntaron para darse las últimas indicaciones previo a un partido. (Liga de Fútbol Profesional)

Continúan los problemas en Alianza Lima, una semana que inició turbulenta por la abrupta salida de Guillermo Salas de la dirección técnica, podría terminar con una sanción administrativa en el partido contra César Vallejo por la fecha 6 del Torneo Clausura. En esta ocasión, el motivo sería la renuncia de todo el departamento médico, ocasionando que los ‘íntimos’ no cuenten con un doctor para el choque contra los ‘poetas’ de este sábado 29 de julio a las 20:30 horas en el estadio Mansiche de Trujillo.

Según el periodista Jesús Mestas Wong, el primero en renunciar fue el doctor oficial del equipo de La Victoria, Alejandro Mesarina, el cual no habría tomado bien las declaraciones del gerente deportivo José Bellina en la última conferencia de prensa. Al directivo le consultaron sobre las constantes lesiones que sufrió el cuadro ‘blanquiazul’ en toda la temporada, este contestó que todos los jugadores que llegaban a Matute pasaban por exámenes rutinarios, y en el caso de los refuerzos, se profundizaban más, contactando al departamento responsable de sus antiguos clubes. De acuerdo a los resultados de dichas pruebas, el dirigente afirmó que la mayoría de futbolistas llegó en perfectas condiciones, y quienes presentaban molestias, eran casos perfectamente manejables.

Estas afirmaciones, así como otras vertidas durante la conferencia, habrían molestado al doctor Mesarina, quien anunció se renuncia, aunque de forma verbal, sin presentar ningún documento todavía. En solidaridad con su colega, el resto del departamento médico presentó su renuncia, por lo que no estará para el choque contra en Trujillo. Mestas también reveló que en Alianza Lima, estarían tratando de convencer a los médicos para que renuncien recién el lunes, pues si no se presentan, podrían perder por los puntos del encuentro por incumplimiento del reglamento.

El periodista Jesús Mestas dio una información acerca del departamento médico de Alianza Lima (Twitter: m3stas10)

Fuentes de Infobae Perú revelaron que en Alianza Lima no existe la preocupación de una derrota por ‘walk over’, pues las bases del reglamento indican que basta con contratar a un médico que ocupe su lugar en el banquillo durante el encuentro, para que los ‘íntimos’ puedan presentarse y disputar el partido sin problemas. Además, la versión del club indica que no tienen cuestionamientos contra su departamento médico, el cual tiene su respaldo por los años trabajando en la institución.

¿Qué dice el reglamento de la Liga 1 al respecto?

El Artículo 118 del reglamento de la Liga 1, denominado “Obligación de contar con médico”, coincide con la versión de Alianza Lima, pues señala que en cuestiones aisladas, un club puede presentar un doctor alternativo:

“Los clubes deberán contar con un médico en el banquillo durante todo el partido. Dicho profesional debe pertenecer al club y tener conocimientos médicos de todos su plantel. Si por caso fortuito o de fuerza mayor no podría estar presente un médico registrado por el club, excepcionalmente este podría ser reemplazado en ese partido por un médico debidamente identificado con su carné del Colegio Médico del Perú y Constancia de habilidad”.

Cabe señalar que, el inciso 3 del artículo 118 confirma que si un equipo no presenta un médico, será impedido de disputar el encuentro: “Los clubes que no cuenten con un médico para el partido no serán autorizados para actuar, debiendo ser declarado perdedor del partido”, indica.

Artículo del reglamento de la Liga 1 que obliga a presentarse con un médico.

Hugo Blácido no será médico de Alianza Lima

Antes las informaciones surgidas en horas de la tarde del jueves 27 de julio, Infobae Perú se contactó con el ex médico de Alianza Lima, Hugo Blácido, para conocer si se hará cargo de manera interina del departamento médico del conjunto victoriano tras la presunta renuncia Alejandro Mesarina.

El galeno negó las versiones que lo colocan nuevamente en la institución ‘blanquiazul’, afirmando que no ha tenido conversación alguna con ningún integrante de la administración ni gerencias. Blácido, que se encuentra fuera de Lima, descartó de forma tajante que acompañaría a la delegación encabezada por el entrenador interino Nixon Perea a Trujillo para enfrentar a Universidad César Vallejo el sábado 29 de julio en el estadio Mansiche.