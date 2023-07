Congresista Guido Bellido anuncia que insistirá con amnistía para Pedro Castillo en nueva legislatura

El congresista de Perú Bicentenario también anunció que se insistirá con la implementación de una Asamblea Constituyente para crear una nueva Constitución. (ATV)

Guido Bellido, congresista de Perú Bicentenario, opinó respecto a la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República y declaró cuáles serán las iniciativas legislativas que su bancada impulsará en la legislatura 2023-2024.

Te puede interesar: Waldemar Cerrón, Hernando Guerra-García, Alejandro Soto y Rosselli Amuruz integran la nueva Mesa Directiva del Congreso

En entrevista con ‘Al Estilo de Juliana’, el parlamentario aseguró que insistirá con alcanzar la amnistía para Pedro Castillo mediante un proyecto de ley.

“Considero que nuestra iniciativa legislativa es la amnistía para Pedro Castillo en este periodo legislativo. Va a ser uno de los puntos a tratar”, afirmó.

Respecto a la creación de una Asamblea Constituyente, principal demanda de las manifestaciones reiniciadas en todo el Perú, dijo que se seguirá insistiendo para concretarla.

Bellido explicó que esta exigencia no es una moda y que tarde o temprano se deberá realizar.

Te puede interesar: TC declara inconstitucional la comisión del Congreso que investigó el falso fraude electoral

“El tema de la Asamblea Constituyente no es moda, no es un planteamiento momentáneo, sino más bien es el programa central que se tiene que desarrollar. Al final de cuentas, de que usted esté a favor o no, de que yo esté a favor o no, eso va a llegar, se va a dar”, opinó.

Personas se manifiestan para reclamar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, en Lima (Perú). EFE/Aldair Mejía

El congresista que logró un escaño con Perú Libre, pero que renunció a esta bancada en 2022, también se mostró en contra de la forma en que se eligió a los integrantes de la nueva Mesa Directiva del Parlamento.

Te puede interesar: Alejandro Soto Reyes es el nuevo presidente del Congreso de la República

Como se sabe, la bancada de Bellido, Perú Bicentenario, propuso uno de sus congresistas (Elías Varas) como candidato a la tercera vicepresidencia en la lista liderada por Luis Aragón, de Acción Popular. Pero esta opción no alcanzó suficientes votos y fue opacada por la lista encabezada por Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso.

Para el congresista de izquierda, la lista de Aragón no obtuvo suficientes votos porque Perú Libre decidió unirse con las bancadas de derecha como Fuerza Popular y Avanza País en la lista presidida por Soto.

“Lo que manda son los votos. Evidentemente con la incorporación de Perú Libre en la plancha de la derecha se ha puesto mucho más complicado los resultados favorables que podía ser (para) la plancha dos”, indicó.

Respecto a si este Parlamento podrá continuar sus funciones hasta 2026, Bellido respondió que esto dependerá de distintos factores políticos.

“Soy una persona cauta y seria en esto, cuando me preguntaban quién iba a ser el presidente del Congreso yo les dije que esto se definiría 24 horas antes. Todo lo demás es pura especulación. Ahora, el tema de cuándo termina o si se llega al 2026 o no depende de otros factores políticos, de cómo va desarrollándose el país”, precisó.

El trabajo de la nueva Mesa Directiva iría orientado a continuar lo que vino realizando el anterior grupo de trabajo, presidido por José Williams Zapata, según Bellido.

Aunque el titular del Parlamento condenó los casos de recorte de sueldo, no recibió a la trabajadora.

En este nuevo contexto, la bancada Perú Bicentenario continuará vigilante a la labor que realizará la nueva Mesa Directiva.

Tras su designación como presidente del Congreso, Alejandro Soto dijo que su principal objetivo será cambiar la mala imagen del Parlamento.

Bellido comentó que esto se logrará siempre que la Mesa Directiva no defienda los intereses de ciertas bancadas.

“La Mesa Directiva (debe ser) el que oriente un poder del Estado y el debate (debe realizarse con) las bancadas que participan dentro del Pleno. Pero en este caso cuando un grupo de bancadas hace uso de esa Mesa Directiva para poder sacar ventaja política termina desprestigiado pues”, señaló.