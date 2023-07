Guillermo Salas le respondió a José Bellina por salida de Alianza Lima

En total desacuerdo, el entrenador dio detalles de su conversación con José Bellina antes de salir de Matute. (Video: GOLPERU)

El lunes 24 de julio, Alianza Lima confirmó la salida de Guillermo Salas, dos días después del empate ante Universitario. Luego de no obtener los resultados esperados en la presente temporada, desde tienda ‘íntima’ decidieron cerrar un ciclo y abrirle paso a otro. Sin embargo, a ‘Chicho’, la noticia le cayó como un balde de agua fría y así lo dio a conocer durante una entrevista con GOLPERU, respondiéndole a José Bellina, gerente deportivo del club, quien había dicho que la decisión se debió al funcionamiento del equipo.

“Hubiera querido tener una conferencia en Alianza para despedirme de los hinchas y agradecer. No recibí ninguna llamada de la institución hasta el lunes que me llamaron cuando no estaba en Lima y los jugadores tenían dos días de descanso”, dijo en un inicio.

De repente, reveló la charla que tuvo con el directivo ‘aliancista’ y le comentó la noticia. “José Bellina me llamó en la noche y me dijo la decisión de no continuar en el club, más por el funcionamiento del equipo. No estuve de acuerdo y se lo dije y a Sabogal (administrador). Por los números que habíamos hecho, con el Clausura, el título del año pasado, con el Apertura y todos los temas internos que habían pasado”, declaró.

“Me voy muy contento y satisfecho de todo lo que hicimos. Pienso que pudimos dar más, pero esto no es solo tarea del entrenador, hay muchas cosas que se tienen que ver para que la institución crezca. Se tienen que cambiar muchas cosas. Me siento feliz del inicio que hemos tenido como comando técnico con tres títulos en menos de un año, algo muy difícil de lograr. Respeto la decisión que tomaron pero no la comparto. No me imaginé salir del club. En ningún momento conversamos con los directivos de cuál era el momento del equipo hasta ayer que me lo explicó José. Trabajamos muy bien en la semana y vi comprometido al equipo”, precisó.

Comunicado de Alianza Lima sobre la salida de Guillermo Salas

Mediante un breve y frío comunicado en sus redes sociales, Alianza Lima dio a conocer que Guillermo Salas no iba más en el club. Horas antes de este anuncio, el técnico nacional había declarado que en la interna no le habían comunicado nada sobre la decisión de rescindirle el contrato, pese a que un día antes la información fue revelada por algunos periodistas allegados al club.

La directiva de la institución le agradeció al entrenador de 48 años por el gran trabajo realizado. “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a ‘Chicho’, un auténtico hombre de la casa que, a lo largo de su carrera como futbolista y entrenador en el club, supo darnos grandes alegrías”, indica la misiva.

Asimismo, el club ‘victoriano’ reveló que mientras se encuentran en la búsqueda de un nuevo comando técnico, la persona que se encargará de dirigir al primer equipo de forma interina será el colombiano Nixon Perea, DT a cargo de la reserva.

Los números de Guillermo Salas al mando de Alianza Lima

Guillermo Salas tuvo el reto más grande de su carrera al asumir el cargo de DT de Alianza Lima en septiembre de 2022 tras la salida de Carlos Bustos. Desde ese momento hasta el clásico, tuvo la oportunidad de dirigir un total de 39 encuentros, registrando 26 triunfos, tres empates y diez derrotas, cuatro de ellas por Copa Libertadores.

Salas se fue de La Victoria con tres títulos bajo el brazo: el Torneo Clausura 2022, el título nacional 2022 y el Torneo Apertura 2023. Los números siempre acompañaron su gestión, sin embargo, muchos no estuvieron de acuerdo con la poca claridad en su idea de juego e incluso señalaron que los individualismos terminaron por acabar con su sistema.

Actualidad del equipo

Alianza Lima cuenta con ocho unidades en el Torneo Clausura. No obstante, en la tabla Acumulada se encuentra en el primer lugar con 50 puntos. Le siguen Sporting Cristal con 46 y Universitario de Deportes con 45. Luego, existe un triple empate entre Melgar, César Vallejo y Cusco FC con 36.