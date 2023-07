¿Christian Cueva se va de Alianza Lima? José Bellina y la sorpresiva respuesta sobre el futuro del volante

El dirigente 'blanquiazul' no descartó la continuidad de Christian Cueva en Alianza Lima. (Alianza Lima TV)

Alianza Lima realizó una conferencia de prensa para brindar detalles de la salida de Guillermo Salas. José Bellina, gerente deportivo ‘blanquiazul’, explicó el motivo por la que el ‘Chicho’ dejó de ser el técnico del equipo victoriano, pero no fue el único tema que se tocó, uno de ellos fue la situación contractual de Christian Cueva.

El volante está a punto de terminar su préstamo con los ‘íntimos’, y no se está definido si seguirá en Matute o se optará por cerrar el vínculo, la incertidumbre fue provocada a la indisciplina que cometió. Como se sabe, el dueño del pase de ‘Aladino’ es el Al Fateh de Arabia Saudita. El directivo se refirió al futuro del jugador.

“En el caso de Christian Cueva, su contrato vence a finales de agosto, todavía no hubo ningún tipo de decisión al respecto y veremos en las próximas semanas”, declaró inicialmente ‘Cote’ ante los medios de comunicación.

No obstante, el administrador de empresas reconoció que en la interna victoriana se sintieron decepcionados por el comportamiento del deportista de 31 años, pero rescató que previo al citado episodio, mostró buena predisposición al trabajo y se exigió para destacar en el bicampeón de la Liga 1.

“Christian (Cueva) cometió un error y él lo sabe, lo sabemos nosotros y todo el mundo. Él ya pidió disculpas por ese error, lamentablemente fue algo que no nos gustó que sucediera o esperábamos que fuera así. Antes de eso, de esta situación (la indisciplina), Christian puso mucho de su parte para que las cosas salieran bien y lamentablemente no fue así. Son situaciones que pueden pasar...”.

Bellina García Rosell también hizo un sorprendente mea culpa en nombre de la institución, afirmando que desde Alianza Lima se le pudo brindar “un mejor contexto” a ‘Aladino’ para que muestre un mejor rendimiento dentro del terreno de juego.

“Él entrenó mucho, se esforzó, se cuidó, lamentablemente no hubo los resultados que él esperaba y tal vez nosotros tampoco. Ahora, en vez de pensar en lo que el otro pudo hacer, siempre voy a pensar en lo que pudo hacer el club. Tal vez le debimos dar un mejor contexto para que triunfe, no se puede limitar solamente en que es un jugador importante en la historia del Perú, ni tampoco en las situaciones económicas que llegó, no nos podemos quedar en algo tan básico. Yo creo que hubo un arrepentimiento muy grande por lo que pasó”.

Finalmente, añadió a su versión inicial sobre la continuidad del canterano de Universidad San Martín, comentando que, dependiendo del rendimiento en las próximas fechas del Torneo Clausura, se podría ampliar su vínculo laboral.

“Vamos a esperarlo, tiene cinco o seis semanas más de contrato, jugamos muchos partidos ahí y vamos a ver qué tal sale todo. Si vemos que la situación da para que él continúe, así será y si no, también se lo diremos”, sentenció.

Christian Cueva reapareció con la camiseta de Alianza Lima frente a Universitario de Deportes. (Liga 1)

Cueva reapareció en el clásico Alianza Lima vs Universitario

Después de su ausencia de dos partidos, frente a Sporting Cristal y Sport Boys, Christian Cueva retornó a las canchas el pasado sábado 22 de julio, en el clásico del fútbol peruano versus Universitario de Deportes. Ingresó al campo a los 68 minutos en reemplazo del atacante Gabriel Costa.

Desde su retorno a Alianza Lima, el ‘Cholo’ suma 16 presentaciones entre Liga 1 y la Copa Libertadores. Sus registros ofensivos no fueron los esperados, ya que apenas consiguió una asistencia ante Deportivo Binacional. Además, fue expulsado frente a Unión Comercio. Acumula 710 minutos de juego.