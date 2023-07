Deportivo Garcilaso vs ADT EN VIVO HOY: se enfrentan en el Cusco por la Liga 1

¿Cómo llega ADT?

ADT viene de derrotar 2-0 a Deportivo Binacional en la segunda fecha y el pasado fin de semana no tuvo actividad, pues de acuerdo al fixture le tocó descansar. No obstante, su inicio de Torneo Clausura viene siendo irregular, pues también fueron goleados 4-0 por Melgar y cerraron el Apertura empatando 1-1 con Carlos A. Mannucci. Los dirigidos por Franco Navarro no han sacado muy buenos resultados en condición de visita, pues solo suman una victoria 3-1 sobre Sport Huancayo en abril, pero luego cosecharon cuatro empates y cinco derrotas fuera de casa. En la Tabla Acumulada marchan en el puesto 12 con 24 puntos y sus próximos resultados definirán si pelean por un torneo internacional o la permanencia.