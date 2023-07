Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal del clásico peruano por fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1

Cuándo es el clásico del fútbol peruano, Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura de Liga 1 2023.

Alianza Lima y Universitario de Deportes son los equipos más grandes del Perú. Cada uno atrae millones de hinchas alrededor del país que los siguen partido tras partido para engrandecerlos más y más. Sin embargo, el cuadro ‘blanquiazul’ es el que ha mostrado una considerable superioridad tras ganar el Torneo Apertura este año. Pero el Clausura pretende ser diferente para los ‘cremas’. De hecho, el duelo donde los dos equipos buscarán marcar diferencias es en el clásico que protagonizarán como parte de la fecha 5.

A través de sus redes sociales, la Liga 1 confirmó el compromiso entre los dos gigantes nacionales, el cual se llevará a cabo el sábado 22 de julio a las 20:30 (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán en la fecha 5 del Torneo Clausura. (Liga 1)

¿Cuánto quedaron Alianza Lima y Universitario en el Torneo Apertura?

La última vez que las dos escuadras se enfrentaron ocurrió en la jornada 5 del Torneo Apertura que sucedió el 19 de febrero. El estadio Monumental fue el escenario en el que Universitario, comandado por el técnico Carlos Compagnucci, buscaba enrumbar su camino en el campeonato tras el triunfo inicial ante Academia Cantolao (4-0) y la derrota de visita contra Unión Comercio (0-1). Mismo caso al de Alianza Lima, que cayó por ‘walk over’ con Sporting Cristal (0-3) y ganó a Sport Boys (2-0).

Ya en el partido, los ‘íntimos’ evidenciaron su superioridad en el campo de juego y jerarquía con los grandes fichajes que había realizado. De hecho, Pablo Sabbag se encargó de abrir el marcador tras una astuta jugada, en la que combinó con Gino Peruzzi, y definió con clase ante la salida del arquero José Carvallo a los 19 minutos.

Los dirigidos por Guillermo Salas mantuvieron un ritmo vertiginoso en el segundo tiempo y estiraron la ventaja a los 56 minutos. Josepmir Ballón asistió a Gabriel Costa, quien tuvo un notable control en área contraria y sacó un derechazo que se coló al fondo de la red de la ‘U’.

La respuesta de los ‘merengues’ llegó a los 72 minutos. Andy Polo, escorado en la banda derecha, metió un pase para Luis Urruti, que metió un potente disparo con la derecha para acortar distancias, aunque el marcador no se movió más.

Con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa, Alianza Lima ganó el clásico a Universitario por Liga 1 2023. (Video: GOLPERU).

Duelo de goleadores

Alianza Lima empezó la temporada con Pablo Sabbag como su máximo goleador con nueve tantos, relegando a Hernán Barcos al banco de suplentes. Sin embargo, lesiones afectaron al colombiano, por lo que el ‘Pirata’ ha venido imponiéndose como ‘9′ y lo ha igualado con la misma cantidad de anotaciones.

En el caso de Universitario, Alex Valera acumula 12 dianas, mientras que Emanuel Herrera tiene siete a su favor. El atacante nacional es el favorito del DT uruguayo, aunque no se descarta que jueguen juntos.

Alex Valera es el goleador de Universitario este año. (Universitario)

Presente de ambos equipos

El cotejo por el Torneo Clausura significará una revancha para Universitario, que desde esa vez, cambió de entrenador: Jorge Fossati es ahora el que comanda el primer equipo y el que lo ha llevado a levantar su nivel de forma considerable, afrontando las dos competencias: Liga 1 y Copa Sudamericana, con buenos números en ambos lados, sobre todo en el último, donde accedió al ‘play off’ ante Corinthians de Brasil.

Ahora, en el segundo campeonato de la temporada, los ‘estudiantiles’ llegan de un empate (1-1 con Cienciano) y dos triunfos (2-0 sobre Alianza Atlético y 2-1 ante Academia Cantolao).

Alianza Lima, por su parte, plasmó la supremacía jerárquica que tenía en su plantel a través de la consecución del Torneo Apertura con dos fechas de anticipación. No obstante, en la Copa Libertadores la suerte no estuvo de su lado: el triunfo ante Libertad en Paraguay cortó la racha de 30 partidos sin ganar en el certamen de Conmebol, pero no fue suficiente para superar la fase de grupos: obtuvo cuatro derrotas al hilo y fue eliminado.