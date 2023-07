Guido Bellido sostiene que Pedro Castillo volvería a asumir la presidencia si se aprueba su proyecto de ley de amnístia

Congresista Guido Bellido propone la amnístia de todas las personas que estuvieron involucradas en el mensaje a la Nación de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

El congresista Guido Bellido aseguró que Pedro Castillo volvería a asumir la presidencia de la República en caso se apruebe su proyecto de ley en el Pleno que le otorga amnistía a todas las personas que estuvieron involucradas en la difusión del mensaje a la Nación que leyó el 7 de diciembre del 2022 cuando quiso ejecutar un golpe de Estado sin éxito alguno.

Además, el integrante de la bancada de Perú Bicentenario agregó que con Castillo Terrones en el poder, lo que corresponderá también es que Dina Boluarte, la actual jefa de Estado, regrese a su cargo de vicepresidenta de la República. Es decir, el legislador originario del Cusco y cuyo sobrenombre es el de ‘Puka’ buscaría borrar todo lo ocurrido hace meses en el país.

“Vía amnistía retoma sus funciones (Pedro Castillo) y la señora Dina Boluarte vuelve a su cargo de vicepresidenta, porque, entre seres humanos conversando todo se puede resolver”, anotó Bellido Ugarte en diálogo con Exitosa Radio.

Cuando fue consultado si su propuesta podría ocasionar un terremoto político, el expremier aseguró que no pasará nada y se busca un escenario similar al ocurrido con el ‘Andahuaylazo’, donde murieron cuatro efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuando los implicados volvieron a sus puestos dentro de las Fuerzas Armadas (FF AA).

“No va a incendiar nada, Pedro Castillo ha sido elegido democráticamente. Pedro Castillo ha participado sujetándose a todas las reglas del juego democrático. Ahora, ¿qué pasó con el personal del Ejército que participó con Antauro Humala? No los han sacado de su responsabilidad, sino que los han incorporado nuevamente”, mencionó el exsocio político del sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón.

Planteamiento pólemico

En rigor, el planteamiento de Guido Bellido no sería más que un intento desde el Parlamento para buscar la liberación de su amigo Pedro Castillo, quien es procesado por la Fiscalía a raíz de que cometió los presuntos delitos de rebelión y conspiración al querer quebrantar el orden constitucional y capturar todas las instituciones como el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

La defensa legal de Castillo Terrones ha presentado como quince recursos para salir de la cárcel y anular la vacancia aprobada por los congresistas. Sin embargo, no ha tenido éxito alguno. Se mantendrá 36 meses en el penal de la Diroes a la espera de que también afronte otros casos de corrupción, organización criminal, tráfico de influencias y colusión que se dieron en su convulsionado gobierno de 16 meses.

Sin embargo, la idea de Bellido no solo alcanzaría al profesor cajamarquino, sino también a la expremier Betssy Chávez, quien fue recluida en el penal de mujeres de Chorrillos en el marco del caso por el autogolpe de Estado. Ella podría solicitar su libertad en caso la ley se haga realidad.

Betssy Chávez en una camioneta negra que usaba para sus traslados cuando era presidenta del Consejo de Ministros.

Otro beneficiario sería Aníbal Torres, uno de los jefes de gabinete de Castillo Terrones, quien sigue libre luego que el Poder Judicial no admitiera un pedido del Ministerio Público para que cumpla también prisión preventiva.

Críticas

Hay que precisar que ya se han manifestado las primeras posturas en contra de la ley promovida por Guido Bellido. El congresista y vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, consideró el asunto como una “burla” y que no tendría los votos necesarios para que sea aprobado en el Pleno.

“Esa es una falta de respeto al profesor Pedro Castillo y es una burla a la coyuntura nacional política. Porque están en este momento en un proceso de investigación todavía en las primeras etapas. Yo no sé con qué intención se presenta eso. Hay un sentimiento ‘castillista’ que yo respeto. Sobre todo, es una burla para ellos, hacerles creer, engañarlo al pueblo y decirle: ‘Mira, yo lo voy a amnistiar’. Saben que no tienen los votos, saben que no lo van a hacer, saben que se tienen que respetar los procesos judiciales que se están dando. Ni siquiera es el momento”, declaró Cruz a RPP.

“La gente también entra en razón y sabe que lo que se hizo estaba mal, un atentado a la democracia. Por lo tanto, no me parece responsable. No es que vote o no, nunca va a llegar a los votos. Ese es el problema. Entonces, es burlarse de la población hacer ese tipo de propuestas en este momento. Quizá más adelante sí”, finalizó.