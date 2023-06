Gol de Piero Quispe de media distancia para el 1-0 en Universitario vs Gimnasia por Copa Sudamericana

El volante peruano puso el primero en el Estadio Monumental por el certamen internacional. (Video: ESPN)

El mediapunta Piero Quispe anotó en el duelo entre Universitario de Deportes y Gimnasia y Esgrima de La Plata por Copa Sudamericana. El futbolista peruano sacó un remate de larga distancia para abrir el marcador en el estadio Monumental de Lima. Es su segunda tanto en el torneo de Conmebol.

Te puede interesar: Piero Quispe buscó golazo de media cancha, pero chocó en el palo en Universitario vs Cienciano por Liga 1

El cuadro ‘crema’ fue dominado en los primeros minutos del partido. Incluso, el ‘lobo’ convirtió dos goles que fueron anulados por una mano por parte de Benjamín Domínguez y fuera de juego de Cristian Tarragona. Sin embargo, los ‘merengues’ pudieron reponerse y generar peligro a su rival.

A los 40 minutos de juego, los dirigidos por Jorge Fossati ganaron una falta por el sector izquierdo de la cancha. El lateral derecho Bautista Barros Schelotto derribó al atacante Alex Valera. El encargado de ejecutar la falta fue el marcador izquierdo José Bolívar.

Te puede interesar: Sporting Cristal: cómo se define a su próximo rival en el play off de la Copa Sudamericana 2023

El exdefensor de Sport Boys en vez de mandar el balón al área argentina le dio un pase al volante Alfonso Barco. El joven mediocampista cambio el sentido del ataque y le mando el esférico a Andy Polo. El seleccionado nacional terminó de mandar la pelota al sector derecho, cuando jugó con el mediapunta Piero Quispe en esa zona.

El futbolista de 21 años recibió el balón y dejó en el camino Barros Schelotto y se encaminó hacia la portería rival. Después de acomodarse y ante la poca marca de los defensores rivales, Quispe decidió por patear desde larga distancia al arco que protege Tomás Durso.

Te puede interesar: Qué resultados necesita Universitario para avanzar a la siguiente ronda de Copa Sudamericana 2023

Su remate se desvió en el volante Franco Soldano y descolocó al guardameta de 24 años. De esa manera, se abrió el marcador en el ‘coloso de Ate’. Quispe sumó su segundo gol en la competición. Anteriormente, había anotado en la victoria 2-0 ante Cienciano por la fase previa de la Copa Sudamericana. El otro tanto lo convirtió el delantero Emanuel Herrera a los 70 minutos.

La recuperación de Piero Quispe

El mediapunta Piero Quispe bajó su nivel a raíz de la lesión que sufrió ante Goiás en el duelo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. El futbolista peruano tuvo un esquince en su rodilla izquierda y como precaución, fue sustituido a los 63 minutos.

El volante ofensivo estuvo fuera de las canchas por 21 días, en donde se perdió los encuentros ante Sporting Cristal y Sport Boys por Liga 1 y ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana. Su regreso fue en la derrota 3-1 ante Alianza Atlético de Sullana.

Después de su retorno, en varios compromisos comenzó desde el banco de suplentes. Esos duelos fueron ante César Vallejo, Goiás e Independiente de Santa Fe en condición de visitante. En total, disputó 70 minutos en esos tres juegos del los meses de mayo y junio.

En el encuentro ante UTC volvió a ser titular en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. A partir de ahí, fue una pieza indiscutible en el once titular del estratega Jorge Fossati. Sin embargo, no grandes actuaciones en esos compromisos. Incluso no convirtió un gol ni una asistencia, pero recibió dos tarjetas amarillas.

Ante Cienciano, Quispe volvió a acercarse a su mejor versión previo a su lesión. Estuvo en el campo 89 minutos y tuvo una clara ocasión de gol que no pudo convertir. Asimismo, fue el conductor del ataque de la ‘U’ y participó en la jugada de gol de Matías Pérez Guedes.

El siguiente compromiso de Universitario será ante Alianza Atlético por la segunda fecha del Torneo Clausura. El duelo será el lunes 3 de julio a las 20:30 horas en el estadio Monumental de Ate. En la primera jornada, los ‘churres’ perdieron 2-1 ante Sport Boys. Los goles fueron de Luis Carranza y Christian Vásquez para los ‘rosados’ y Adrián Fernández de penal para los locales.