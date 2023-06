César Acuña niega alianza con el gobierno de Dina Boluarte: “Tres o cuatro veces he ido a Palacio”

César Acuña habla sobre Dina Boluarte y Keiko Fujimori. ATV

César Acuña, gobernador de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), negó que exista una alianza secreta con el gobierno de Dina Boluarte. El pronunciamiento del también fundador de la Universidad César Vallejo (UCV) se da después de que El Comercio revelara que compartió cerca de 40 actividades oficiales, en apenas cinco meses, con la propia mandataria, sus ministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo.

Te puede interesar: La alianza secreta de César Acuña con el gobierno de Dina Boluarte: reuniones con la presidenta, ministros y altos funcionarios

“Es una mala información. Cuando hablan de relación de trabajo con el gobierno es porque yo como gobernador he invitado a los ministros a La Libertad. Si se hace un seguimiento no más de tres o cuatro veces he ido a Palacio”, declaró en entrevista con el programa Al estilo Juliana.

Aclaró que “no son visitas”, sino “gestiones” en Trujillo y otras ciudades del norte del país dentro de su jurisdicción a las que han sido invitados cordialmente la mandataria y sus ministros.

“Yo estoy a favor de la gobernabilidad. Debemos tener una presidenta que se rodee de buenos ministros”, agregó.

La presidenta de la república Dina Boluarte y fundador del partido político Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, posan para la foto en una actividad oficial en la ciudad de Trujillo. (Facebook: Martín Namay)

Dijo que no se trata de que lo inviten a Palacio de Gobierno, sino que va a gestionar en favor de la región que representa y rechazó que haya propuesto a César Vásquez, quien tiene un pasado vinculado a APP, como reemplazo de Rosa Gutiérrez en el Ministerio de Salud (Minsa). “No es mi estilo pedir trabajo de ministros”, acotó.

Te puede interesar: Protestas en Cusco: Policía tenía autorización de la “presidencia de la República y altos mandos” para disparar

De acuerdo al informe periodístico del citado medio, Acuña ha tenido, en promedio, una reunión cada cuatro días con altos funcionarios del gobierno de turno. Solo con la presidenta Boluarte se ha reunido en seis ocasiones incluida una en la que las puertas de Palacio de Gobierno se abrieron para el líder de APP y otros 77 alcaldes de su región. Asimismo, registra 23 actividades con ministros de Estado y ocho altos funcionarios.

Desde Alianza para el Progreso, el secretario general del partido, Luis Valdez, asegura que su líder ha logrado dichas reuniones por su naturaleza de “político gestor”. “La posición del partido en los últimos gobiernos ha sido apostar por la gobernabilidad. De una manera injusta nos llaman oficialistas. Y por esa injusticia no vamos a dejar a apostar por la gobernabilidad porque en eso está la estabilidad del país”, dijo a El Comercio.

Te puede interesar: Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, firmó por el adelanto de elecciones

En 14 actividades, el líder de APP llegó a mencionar acuerdo para obras en su región mientras que en otras cinco reveló que coordinó con funcionarios sobre el destrabe de Chavimochic. El premier Alberto Otárola y los titulares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, y de Economía y Finanzas, Alex Contreras, son los ministros a los que más veces visitó.

Representantes de Dina Boluarte y César Acuña han negado que exista una alianza entre ambos.

Nueva actividad los juntó

En encuentro intergubernamental por la presencia del fenómeno de El Niño en el país, Acuña y Boluarte se volvieron a ver las caras la mañana de este martes 27 de junio. En esta nueva actividad también participó el premier Otárola y otras autoridades regionales.

“Como gobernador quiero agradecer la articulación que estamos haciendo con el gobierno central. Siempre a donde voy, y creo que ese debe ser el trabajo de todos los gobernadores, el mensaje debe ser de unión, de articulación y hermandad. Porque nosotros ya no estamos en campaña, ya no estamos buscando votos, ahora la responsabilidad es hacer obras”, señaló.