Se formó en las pistas de Villa El Salvador, jugó futsal y superó los prejuicios: Xioczana Canales, la goleadora que brilla con Universitario

Xioczana Canales, la goleadora de Universitario que se formó en las pistas de Villa El Salvador, jugó futsal y venció los prejuicios.

“Mejor que se vaya a cocinar” y “que se vaya a jugar con las muñecas”, son algunas de las frases que tuvo que escuchar Xioczana Canales desde muy pequeña. Pero ella hizo oídos sordos y utilizó esas palabras como motivación para convertirse en la goleadora de Universitario en la Liga Femenina de Perú.

Te puede interesar: ¿Cuándo se juega el Alianza Lima vs Municipal? la programación de la fecha 13 de la Liga femenina

Su camino hacia la primera división inició en su barrio de Villa El Salvador, jugando con sus primos y otros niños, los cuales no soportaban compartir la cancha con una niña. Luego, pasó al futsal donde pulió sus habilidades con la pelota. Su ascenso en este deporte fue rápido. A los 13 años ya vestía la camiseta de la selección nacional.

Como era de esperarse, dio el salto a uno de los clubes más grandes de la capital, la ‘U’, con el cual se consagró campeona en 2019. Esto le permitió emigrar al extranjero, su destino fue España, convirtiéndose en la segunda jugadora peruana en partir a Europa.

Te puede interesar: Mauricio López, el jugador que le dio el título de la Copa Libertadores Sub 20 a Universitario y se retiró a los 25 años por inédita razón

La pandemia le puso fin a su travesía en el Viejo Continente y regresó al equipo del cual es hincha, Universitario, donde está actualmente. Eso sí, ha sido tentada por el ‘compadre’, Alianza Lima, no obstante, su amor por los colores pudo más.

Hoy en día, comanda el ataque del conjunto de Jhon Tierradentro, siendo importante para la clasificación como líder al hexagonal final por su golazo en el clásico y se ilusiona con levantar su segundo trofeo en la Liga Femenina.

X. Canales abrió el marcador con potente remate tras mal rechazo de la defensa 'blanquiazul'. (Video: Nativa).

En ese sentido, la goleadora Xioczana Canales habló con Infobae Perú sobre su lucha contra los prejuicios, los cambios en el fútbol femenino y sus objetivos a corto plazo. Asimismo, se animó a enviarle un mensaje de aliento a todas las niñas que sueñan con practicar este deporte.

Sus comienzos en este deporte

- ¿Cómo descubriste el amor por el fútbol?

Te puede interesar: Fichajes del Torneo Clausura 2023 EN VIVO: Fernando Pacheco dejó Municipal y fue cedido a Cienciano

Inició entre los cinco y seis años, mi imagen fue mi papá, él jugaba en los barrios de Villa El Salvador y nos llevaba junto a mi hermana gemela... nos dedicaba goles, eso nos gustaba y aprendí muchas cosas de él. Fue mi imagen para dedicarme al fútbol, el impulso para que me atrajera más el fútbol y hoy en día lo vea como una carrera.

- Iniciaste jugando en tu barrio...

Sí, con mis primos que eran de mi contemporáneo. Íbamos a la canchita de mi barrio, empezamos a jugar y en muchas ocasiones los chicos no querían jugar conmigo porque decían que era una chica. He pasado por tantas cosas, he superado tantas barreras y hoy soy quien soy por superar todas esas cosas. Además, de superar la discriminación a la mujer y el lado familiar. Me hizo ser una persona más fuerte física y mentalmente.

- ¿Qué era lo que te decían cuando te veían jugar fútbol?

De todo. “No puede jugar porque la puedo lastimar”, “mejor que se vaya a cocinar”, “que se vaya a jugar con las muñecas” y muchas cosas más. Eso afecta en la autoestima, pero si una es fuerte puede lograr a hacer muchas cosas y no dejar que sus comentarios pasen sobre ti.

- ¿Tu familia siempre te apoyó?

Sí, gracias a Dios. Mis papás me apoyaron bastante, mi abuelo también, porque paraba todo el día afuera y decían “esa niña tiene cinco años, necesita jugar para que aprenda”. Soy quien soy por el apoyo de mis padres. Hay casos que algunos padres no les gusta, tienen perjuicios, dicen “la mujer no puede hacer esto y se tiene que dedicar a otras cosas”, es lamentable, he escuchado a muchos casos de chicas que sus padres no le permitían jugar porque se veía mal.

- ¿Qué aprendiste jugando con chicos?

Aprendí bastante jugando con chicos en campeonatos, es otra forma que jugar con chicas, el cual no es delicado pero es distinto el tipo de juego. Jugar con chicos agarras más mañas y ser más habilidosa.

- También jugaste futsal...

Jugué de todo. Jugué fútbol y futsal porque antes jugaba en mi barrio, era pista, las canchitas, es distinto, pero futsal tiene diferentes reglas y me encantaba porque era otro ritmo y también salí a jugar al exterior con este deporte, aprendí muchas cosas.

Xioczana Canales formó parte de la selección de peruana de futsal.

- Tu primer gran paso en este difícil camino fue JC Sport Girls

Llegué a los 13 años, mi abuelo me llevó al equipo más campeón, me matricularon dos meses y justo me llaman para la selección, desde ahí empecé a viajar. Gracias a JC que me abrió las puertas a la selección.

- ¿Qué hiciste con tu primer sueldo?

El primero lo recibí en JC Sport Girls, pero eran solo para los pasajes. La selección me apoyó y le compré un juego de mesas a mi mamá, luego un juego de sala y así sucesivamente. Todo le compraba a mi mamá (risas). Junto a mi hermana amoblamos todo el segundo piso de mi casa.

Xioczana Canales jugó junto a su hermana gemela, Xiomara Canales, en JC Sport Girls.

Su amor por Universitario

- En tu llegada a la ‘U’, pesó más tu hinchaje...

Estaba en JC Sport Girls y quise dar un paso al costado porque pasaron algunas cosas y no me sentía cómoda. Me hablan los de Sporting Cristal, estaba mi compañera Nahomi (Martínez) y algunas profes de la selección. Me dijeron “vente”. Hablé con los gerentes, me ofrecieron más que la ‘U’ en dinero y les dije ”voy a pensarlo”. Justo estaba haciendo mis prácticas de la universidad, le dije a una amiga si me podía conseguir chicos o chicas para rellenar un formulario y ella me dijo “Sí, en el club Universitario”. Fuimos hasta el estadio Monumental, soy hincha y me saco una foto al costado del Lolo Fernández. No pasaron ni cinco minutos y me llaman. Era el técnico de la ‘U’. Estaba decidida en ir a Cristal, pero cuando salgo de la entrevista con la ‘U’, sentí que tenía otras cosas que no tenía Cristal como los valores. Me quedé en Universitario y no me arrepiento de esa decisión.

- A final del año pasado, tuviste una propuesta de Alianza Lima. ¿No te sedujo la idea de volver a jugar con tu gemela?

Sí, tuve propuesta del otro equipo, no me fui ni por dinero. Me hubiera encantado (jugar con su hermana), lo hablé con ella y le dije que tenía que estar en un lugar donde me sienta cómoda. No me decidí ir al otro equipo por respeto al club, ni por dinero me fui.

Xioczana Canales besó el escudo de Universitario luego de anotarle a Alianza Lima en el último clásico. (Universitario)

Su aventura en España

- Cruzaste el charco, fichaste por UDC La Cañada de España y te convertiste en la segunda futbolista peruana en emigrar a Europa. ¿Cómo fue esa experiencia?

Distinta. El fútbol allá está mas avanzado, aprendí bastante, las chicas se dedicaban totalmente al fútbol porque les podían dar otra clase de vida, no como acá que recién está creciendo el fútbol femenino. Por otro lado, adopté otra clase de pensamiento.

- ¿A qué grandes clubes te enfrentaste?

Me enfrenté a Sevilla, Málaga y Real Sociedad. Mi equipo no era el ‘boom’, era de segunda división y los otros eran de primera. Era impresionante. Las chicas daban un pase de lateral a lateral. Eso no pasa acá. Cuando vine de allá, comencé a dar pases así y a patear de afuera. Si te das cuenta acá el fútbol femenino es que quieren llegar al área y comenzar a meter goles. No necesitas fuerza, sino es calidad.

- ¿Por qué no continuaste en el fútbol español?

Llegó la pandemia, estaba en Perú y quería regresarme (a España), pero todo se cayó, el club estuvo de para y eso perjudicó mi estadía allá, ya iba a hacer todos mis papeles para quedarme, por algo pasan las cosas.

Los cambios en el fútbol femenino

- ¿Qué mejoras destacas en todo este tiempo?

La visualización está creciendo bastante, el apoyo de marcas y las marcas personales para algunas jugadoras. Eso da mucho que hablar que el fútbol femenino va a vender en el futuro, es un proceso, pero estoy segura que va a vender y dará buenos resultados.

- Sin embargo, aún se ven falencias en el fútbol femenino como las canchas...

Sí, lamentablemente, la Federación debe mejorar eso, ver el lugar donde las chicas están expuestas. También el arbitraje, no podemos juzgar a las árbitras porque le pagan 40 o 60 soles por día, entonces no podemos pedir nada, si la CONAR no mejora. Dicen que no hay infraestructura, pero sí hay, solo que no quieren acceder a ellas.

- ¿Y cómo cambió el apoyo al fútbol femenino en Universitario?

Cambió bastante. Hoy en día entrenamos en VIDU en una cancha natural, imagínate entrenar en el Lolo Fernández, su cancha no tenía ni césped. La ‘U’ nos da médicos, fisioterapeutas, un complejo de alto rendimiento, el gimnasio, tenemos seguro, tenemos todo. En otros clubes no hay todo esto y es lamentable.

- ¿En la actualidad se puede vivir de este deporte?

Hoy en día no, pero con el tiempo sí. Los clubes deben mejorar.

"Queremos ser vistas", fue una campaña de las jugadoras del fútbol femenino de Perú con el objetivo de buscar la igualdad.

Su ilusión de volver al extranjero

- ¿Recientemente tuviste ofertas de otras ligas?

Tengo una propuesta de irme a España, pero la estoy analizando. Ahorita estoy concentrada en Universitario. Tengo una de la segunda división, la estoy evaluando porque a mí me gustaría ir a la primera.

Su mensaje de aliento para las niñas que quiere jugar fútbol

“Las chicas podemos hacer grandes cosas, cambien sus pensamientos, apoyen a sus niñas con los sueños que tienen, si les gusta o lo ven como un hobby que las apoyen, es bueno sentirse feliz en el lugar que estén, no tengan miedo a los prejuicios, lo que pueda decir la gente, al final la felicidad es de cada uno”, cerró Xioczana Canales.