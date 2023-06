Presidente de ADFP reveló que la Federación amenazó a Alianza Lima y advirtió eventual descenso si Liga 1 Max no transmitía duelo con Atlético Grau

Óscar Romero reveló durante el programa deportivo ‘Al Ángulo’ la conversación que tuvo un miembro de la Federación con personal de la institución ‘blanquiazul’ debido al conflicto por los derechos televisivos.

El último viernes 23 de junio el Poder Judicial dejó sin efecto medida cautelar que le daba la facultad absoluta a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre los derechos televisivos de los clubes participantes en la Liga 1. En ese sentido, el Consorcio Fútbol Perú recuperó la potestad de transmitir los encuentros de Alianza Lima, Melgar, Deportivo Binacional y Cienciano.

Te puede interesar: Sport Boys oficializó fichaje de Nicolás Contín con emotivo video y mensaje de Diego Armando Maradona

La situación generó confusión en el ámbito del fútbol peruano, debido a que no se sabía qué operador iba a transmitir el partido Alianza Lima vs Atlético Grau, válido por la fecha 1 del Torneo Clausura. Si bien Liga 1 Max había anunciado en su programación el encuentro entre ‘íntimos’ y ‘albos’, ahora GOLPERU también podía transmitirlo sin ningún inconveniente.

Pese a ello, el Consorcio tomó la decisión de no hacerlo por cuestión de tiempos y esto no terminó afectando lo programado. Sin embargo, según lo revelado por Óscar Romero, presidente de la ADFP, el máximo ente regulador del fútbol peruano habría amenazado a Alianza Lima previo a su debut.

Te puede interesar: Hernán Viera consiguió una medalla de oro y dos de bronce en el Grand Prix de levantamiento de pesas

Durante una entrevista en el programa deportivo ‘Al Ángulo’, Romero dio a conocer que un miembro de la FPF se contactó con personal de la institución ‘blanquiazul’ para amedrentarlo y decirle que si no permitían el acceso a las cámaras de Liga 1 Max, su equipo descendería de manera automática. Esto habría generado que la ADFP decida poner una denuncia por la grave amenaza.

“Las resoluciones se cumplen una vez son notificadas y hasta donde tengo conocimiento, las resoluciones ya fueron notificadas. Hay un funcionario de la Federación Peruana de Fútbol que supuestamente ha llamado al personal de Alianza Lima, para decirle que ‘si ustedes no dejan entrar a las cámaras del operador (1190 Sports), inmediatamente los desciendo’”, sostuvo en un inicio el directivo.

Óscar Rpmero, presidente de la ADFP se sumó a la disputa que existe por los derechos de televisión y se pronunció a través de una entrevista. (ADFP)

Asimismo, añadió lo siguiente: “Qué tal poder de este funcionario, va sobre los miembros del consejo directivo y los miembros de la asamblea de bases. El lunes (26 junio) nosotros vamos a denunciarlo y vamos a pedir la detención de todos los miembros del consejo directivo, empezando por el presidente y terminando por el secretario general”.

Te puede interesar: Perú vs Japón: el llamativo presente de la selección ‘nipona’ previo al amistoso con la ‘bicolor’

Finalmente, instó a que situaciones como estas dejen de tomar protagonismo en el campeonato peruano. “Este tipo de abusos que van directamente contra la ley, comenzando por la constitución y el código civil, continuando con los contratos que tienen los clubes e inclusive con esta resolución que se ha emitido el día de hoy, tienen que parar pues”.

De esta manera, los cuatro equipos que hoy en día se encuentran ligados a la FPF, tendrán la libertad de elegir qué operador transmitirá sus partidos de ahora en adelante, ya sea GOLPERU o Liga 1 Max. Como se recuerda, Universitario de Deportes, Deportivo Municipal, Sport Boys y Carlos A. Mannucci tuvieron la posibilidad de televisar sus encuentros por el Consorcio debido a que mantenían contrato vigente.

Mientras que, equipos como Sporting Cristal, Academia Cantolao, Alianza Atlético, César Vallejo, Deportivo Garcilaso, Cusco FC, Sport Huancayo, UTC, ADT y Unión Comercio seguirían transmitiendo sus encuentros mediante el operador manejado por la Federación.

Funcionarios implicados

Por otro lado, el presidente de la ADFP, también aprovechó en hacer de conocimiento público que personas que trabajaron anteriormente en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), actualmente se encuentran haciendo lo propio en 1190 Sports, compañía que se dedica a la gestión y comercialización de derechos deportivos.

“Hay funcionarios que han trabajado en la Federación Peruana de Fútbol y ahora son representantes de 1190 Sports. Todo es muy raro, pero ya está en investigación. Vamos a ver qué se descubre, porque hay temas que ni siquiera están ligados al fútbol y esto lo ha generado la misma FPF”, puntualizó.

Además, aseguró que dentro de muy poco se sabrá la verdad de todo, insinuando que los allanamientos realizados no se han dado sin sentido alguno. “Se van a sorprender bastante de muchas cosas, es más, hay testigos protegidos. Los allanamientos no han sido por gusto, han sido netamente para corroborar declaraciones”.

Respecto al presidente de la FPF, Agustín Lozano y la idoneidad de los trabajadores en la Videna, Romero señaló que “si este sistema no se cambia cuanto antes, o mejor dicho, si no se van los que operan, lamentablemente vamos a terminar como hoy están los clubes de Liga 2, es decir, a punto de desaparecer. Una sola persona no puede terminar dañando todo”.