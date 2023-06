Latina, América y ATV EN VIVO Perú vs Corea del Sur HOY: amistoso internacional por fecha FIFA

Canales oficiales que transmitirán los partidos amistosos de Perú ante Corea del Sur y Japón.

Todos ya están en ‘modo selección’ esperando que llegue el momento para volver a ver a Perú. El equipo de Juan Reynoso tendrá su penúltimo amistoso frente Corea del Sur previo a lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas que arrancarán en setiembre, y este encuentro será vital para llegar de la mejor manera al debut contra Paraguay en Asunción. Hay mucha expectativa y más con el regreso de Paolo Guerrero después de casi dos años.

La ‘blanquirroja’ tendrá todo el apoyo de los peruanos, quienes harán un alto a sus actividades para poder ver el choque contra los coreanos. El cotejo está pactado para las 6:00 horas en el estadio Asiad de Busan, y hay varias opciones para poder sintonizarlo. ATV, Latina y América TV; son los canales en señal abierta que llevarán todo los detalles del choque. Conoce cómo podrás seguir todas las incidencias en sus diferentes plataformas.

ATV: camino al Mundial

La casa televisora anunció con bombos y platillos las transmisiones de la selección peruana en marzo, cubrirá todos sus partidos durante su proceso al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026: amistosos y los 18 partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. Y el encuentro contra Corea del Sur será televisado a través su canal 9 y en alta definición. Además cuenta con su señal en vivo por su página web, la cual es gratuita: no necesita pagar un monto mensual para poder acceder.

“Nosotros justamente, las televisoras más importantes nos hemos juntado para poderles ofrecer el 100% de los partidos de la selección peruana. Se van a transmitir los 18 partidos oficiales y todos los amistosos que juegue la selección”, aseguró Marcello Cuneo, presidente del Grupo ATV.

Latina: el canal de la selección peruana

La señal de Latina también se encargará de llevar a cabo todos los detalles del amistoso con la selección coreana. Para seguirlo sintoniza el canal 2 y 702 en alta definición. Otra opción que presenta este canal es a través de su página web sin costo alguno, y su plataforma Latina Play.

Este canal llevó a sus hogares los encuentros del Mundial Qatar 2022, y al igual que ATV, transmitirá todos los encuentros de Perú en su camino al próximo Mundial 2026.

América TV: canal del hincha peruano

La televisora será el tercer canal en señal abierta que transmitirá el Perú vs Corea del Sur en vivo y en directo a través de su canal 4 y 704 en HD. Además, cuenta con su plataforma de América TV GO, que tiene acceso gratis dependiendo de la coyuntura, y cuenta con un pago mensual de S/. 9.90 soles, para seguirlo desde tu dispositivo móvil, tablet, computadora, etc.

Se suma a ATV, Latina para llevar a los diferentes hogares del Perú todos los cotejos de la ‘blanquirroja’ rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

Juan Reynoso enfrentará su sexto partido al mando de la selección peruana.

Movistar Deportes: seguimos junto a la selección

El canal por cable también es una opción para sintonizar el partido de la selección peruana con Corea del Sur. Transmitirá por su canal 3 y 703 en alta definición. Y también está su plataforma de Movistar Play, que es gratuito para todos los clientes que cuentan con suscripción en Movistar.

A diferencia de ATV, Latina y América TV; esta casa televisora pasará todos los cotejos de las Eliminatorias Sudamericanas que arrancará en setiembre: los 72 encuentros que se disputarán en el torneo de selecciones. Así como lo hicieron en los últimos años, y este año no será la excepción.