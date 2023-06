Alianza Lima batió nuevo récord en taquilla: recaudó millonario monto en Torneo Apertura y superó lo alcanzado el 2022

Alianza Lima se coronó ganador del Torneo Apertura 2023.

Alianza Lima tiene más de una razón para celebrar: se coronó ganador del Torneo Apertura y acaba de batir un nuevo récord en taquilla. Los ‘blanquiazules’ la están rompiendo tanto dentro de la cancha como afuera en la Liga 1, pues la gran campaña que hicieron les permitió recaudar un monto millonario en tan solo la mitad del 2023. En total sumaron 24 millones 944 mil 466 soles y superaron lo que hicieron el año pasado. Un gran logro que merece todos los aplausos, ya que esa marca es la máxima que alcanzó un club peruano.

Esto no habría sido posible sin el apoyo incondicional del hincha ‘íntimo’, quien siempre sigue al equipo de sus amores y hace reventar el estadio Alejandro Villanueva. Se ha vuelto costumbre ver a Matute con un lleno total. Los casi 25 millones de soles es gracias a lo recaudado en los nueve partidos del campeonato peruano, tres encuentros de la Copa Libertadores, Tarde Blanquiazul y los choques de las chicas del fútbol femenino.

En el 2022, el equipo victoriano cerró el bicampeonato con una recaudación de 22 millones 29 mil 933 soles, eso fue en toda la temporada. Y les bastó casi seis meses para superar lo hecho el año pasado. El objetivo que ahora apuntan es que a fines del 2023 puedan llegar a los 30 millones de soles. Y si el Clausura les sigue sonriendo, lo más seguro es que alcancen esa meta.

Cabe resaltar que Alianza no percibe ingresos por derechos de televisión, pues sigue en su lucha para que la Federación Peruana de Fútbol reconozca su renovación con Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU). Ese conflicto todavía no está definido, los ‘blanquiazules’ son uno de los opositores del máximo ente del fútbol peruano, incluso perdieron puntos por ‘walk over’ tras no presentarse frente Sporting Cristal como protesta.

La hinchada de Alianza Lima se convirtió en parte importante para superar el récord por venta de entradas. (clubalianzalima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza?

Los ‘blanquiazules’ volverán a los entrenamientos este jueves después tras unos días de merecido descanso. Volverán recargados para meterse de lleno a lo que será el Torneo Clausura. Alianza Lima debutará frente Atlético Grau el próximo viernes 23 de junio a las 20:00 horas en el estadio Nacional.

Los ‘íntimos’ serán locales en el coloso José Díaz debido a que el césped de Matute está en mantenimiento. Le están sembrando una nueva semilla de invierno y no podrá ser utilizado por un tiempo aproximado de 21 días. Es por eso que el equipo de Guillermo Salas se mudará en la ‘casa de la selección peruana’.

La última vez que los ´grones’ jugaron en el Nacional fue ante Fortaleza de Brasil por la Copa Libertadores, donde cayeron derrotados por 2-0 con goles de Moisés y Yago Pikachu, en 18 de mayo del 2022.

Fixture de ensueño para Alianza

El equipo de Guillermo Salas tiene un calendario en el Torneo Clausura que le permitirá sacar ventaja frente los otros equipos. Los ‘blanquiazules’ empezarán el segundo campeonato de locales y sus primeros cinco encuentros los enfrentará en Lima: Atlético Grau de local, Deportivo Municipal de visita, Sporting Cristal de local, Sport Boys de visita y Universitario de Deportes de local. Es ahí cuando debe aprovechar sumar todo los puntos que pueda para marcar distancias desde el inicio.

Eso sí, Alianza Lima ganó el 100% de los puntos en el Apertura, y eso le permitió coronarse como el ganador de ese torneo, y si continúa con esa tendencia podrá alcanzar el tricampeonato sin necesidad de una final.

Fecha 1: Alianza Lima vs Atlético Grau (L)

Fecha 2: Deportivo Municipal vs Alianza Lima (V)

Fecha 3: Alianza Lima vs Sporting Cristal (L)

Fecha 4: Sport Boys vs Alianza Lima (V)

Fecha 5: Alianza Lima vs Universitario de Deportes (L)